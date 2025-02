Tohle je poslední varování. Trumpovy výroky mě šokovaly, říká klíčový Fialův poradce

Diktátor a průměrný komik se 4% podporou, který si neměl začínat válku s Ruskem. Tak nazval šéf Bílého domu Donald Trump prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského, jehož země se už skoro tři roky brání ruské agresi. Podle vládního poradce pro národní bezpečnost Tomáše Pojara se jedná o šokující výroky, které málokdo čekal a naznačují, že geopolitická situace ve světě se radikálně mění.

Podle Pojara takto ostré výroky Donalda Trumpa očekával jen málokdo, nicméně sám věří, že právě tyto signály ze Spojených států budou pro Evropu tím posledním, rozhodujícím budíčkem. "Začíná nová éra. Musíme to přijmout s chladnou hlavou, nehroutit se z toho a začít se starat sami o sebe," nabádá vládní poradce pro národní bezpečnost.

Zvolená Trumpova komunikace podle Pojara ukazuje, že chce ukončit válku za každou cenu a snaží se dotlačit Zelenského, aby s příměřím souhlasil, a to i za cenu toho, že nebude podle představ Ukrajinců. "Vypadá to, že Trump uvěřil Vladimiru Putinovi, který mu možná řekl, že je ochoten zastavit palbu okamžitě," spekuluje Pojar nad výsledky telefonických jednání obou prezidentů a vyjednávacích týmů z minulých dní. "Trump dělá Ameriku great again, ale trochu to vypadá, že dělá i Rusko great again," říká ve Spotlightu.

Sám Pojar ale věří, že současný politický směr, který vytyčily USA, bude pro Evropu tím signálem, který donutí země starého kontinentu vzít záruky za svou bezpečnost do svých rukou. "Vykašleme se na fantasmagorie a vraťme zdravý rozum na všechny úrovně. Doufám, že to tou zaťatostí a zabedněností států zatřese," vysvětluje vládní poradce a nabádá, aby státy začaly masivně investovat do vlastního zbrojního průmyslu. "Na čem je postaven respekt národů a států? Na tom, kolik máte peněz a kolik máte zbraní. Když tím roztočíme ekonomiku, tak nám to může výrazně pomoci," uzavírá Pojar.

00:06-06:42 Šokovaly výroky Donalda Trumpa poradce české vlády pro národní bezpečnost? Jak se mělo reagovat na třaskavé příspěvky amerického prezidenta na sociálních sítích? Měla by Evropa začít zbrojit i na úkor Green Dealu?

06:42-14:08 Směřuje stále z USA pomoc pro Ukrajinu? Je Evropa schopna ji v případě potřeby nahradit? A připravili se Ukrajinci na možný výpadek? Od koho by měla EU nakupovat zbraně? Není v tuto chvíli riskantní nákup amerických letounů F-35 pro českou armádu?

14:08-23:36 Jedná Donald Trump impulzivně, nebo jsou všechny jeho kroky jasně cílené? Chystá se Trump spojit s Ruskem proti Číně jako hlavnímu nepříteli? Je reálné, že jednoho dne budou evropští vojáci dohlížet na mír na Ukrajině?

23:36-28:30 Stává se z Francie nová vůdčí země? Podařilo se německému kancléři znovu vybudovat Bundeshwehr?

