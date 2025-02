To nejhorší možné načasování. Prestižní list popsal, jak chce Putin obelstít Trumpa

"Úspěšně vyjednáváme o ukončení války s Ruskem, což, jak všichni přiznávají, dokáže jen Trumpova administrativa," napsal ve středu na svou sociální síť Truth Social prezident USA Donald Trump. Dle britského listu The Economist se však jako mnohem lepší pokerový hráč jeví ruský prezident Vladimir Putin. V kritické chvíli pro Moskvu sahá po velkolepém diplomatickém vítězství.

Úvodního kola mírových jednání v Saúdské Arábii mezi zástupci USA a Ruska se Ukrajinci nezúčastnili. Přestože jsou napadeným státem, k hovorům o možném míru mezi Moskvou a Kyjevem a následném vypořádání se, je nikdo nepozval. Trump navíc ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nazval diktátorem. Ten oponoval slovy, že Trump "žije v dezinformačním prostoru".

Podle britského listu The Economist se Vladimiru Putinovi daří Trumpa přelstít, i když cíle stanovené na začátku invaze má v nedohlednu. "Putin vyniká v ukazování sebevědomí a síly. Ve skutečnosti však jeho karty tak silné nejsou," píše britský týdeník. Jako příklad uvádí, že v dubnu můžou Rusku dle propočtů dojít sovětské tanky T-80. Problematicky se pak jeví i to, že v loňském roce Rusové ztratili dvakrát více dělostřeleckých systémů než v předchozích dvou letech.

Nábor rekrutů je navíc stále složitější a nákladnější a všeobecná mobilizace by byla pro Putina politicky velmi riskantní. V krizi je současně i ekonomika. Ruský vývoz je pod tlakem sankcí a nižších cen komodit. V prosinci meziročně klesl o dvacet procent. Analytik Kirill Rogov z think-tanku Re: Russia i proto tvrdí, že pokud by svět pokračoval v sankcích proti Rusku, schopnost válčení ze strany Moskvy by se postupně snižovala a Ukrajina by se mohla dostat do lepší vyjednávací pozice, než je tomu dnes.

"Někteří na Západě věří, že pro Ameriku nastal nejhorší možný čas na rychlé ústupky Kremlu. I když Západ nemůže poskytnout Ukrajině pevné bezpečnostní záruky, mohl by zachovat sankce, aby Rusko držel na uzdě. Přesto se Trump soustřeďuje na splnění svého slibu o rychlém ukončení války," konstatoval Rogov dle The Economist. "Konečně dostáváme Putina do pozice, kde jsme ho chtěli tři roky mít. Byla by obrovská škoda, kdybychom mu umožnili fakticky urvat vítězství ze spárů porážky," doplnil pro britský list i nejmenovaný představitel americké administrativy.

Podle odborníků však Putin již uvěřil, že Trump je netrpělivý i manipulovatelný. A podle toho koná. I proto o Trumpovi neřekl od jeho zvolení křivého slova a zároveň 11. února nechal propustit Marca Fogela, amerického občana, kterého Rusko zatklo v roce 2021 za údajné pašování drog.

"Putin sází na to, že dokáže Trumpa vmanévrovat k dohodě, která Rusku umožní znovu se začlenit do světové ekonomiky, udělá z Ukrajiny rozdělený a poloselhávající stát a zanechá Evropu ochromenou," uzavírá prestižní britský list.

