Oslavují už v Kremlu pitím vodky z lahve? Experti se přou, zda má Trump tajný plán

Donald Trump je měsíc v křesle amerického prezidenta a začal výrazně promlouvat do války Ruska proti Ukrajině.

Po telefonátu s ruským vůdcem Vladimirem Putinem následovala v pondělí schůzka amerických a ruských vyjednávačů v Rijádu. Bez účasti Ukrajinců a zástupců evropských zemí.

Analytici, experti a diplomaté, kteří se Ukrajinou a děním kolem ní zabývají, se podstatně liší v názorech na schopnosti či ochotu nové americké administrativy přimět Rusko k ukončení války tak, aby to nehraničilo s porážkou a kapitulací Kyjeva. Jinými slovy se vede diskuse o tom, zda má Trump nějaký promyšlený plán ve smyslu "jak Rusy přechytračit", jehož součástí je ruka podaná k rozhovorům, nekritizování Putina a neoznačování Ruska za agresora.

Nebo zda nabídne Kremlu významné ústupky a na oplátku od něj bude chtít vlastně jen zastavení bojů. S tím, že Putinův rozkaz ukončit bombardování a ostřelování bude prezentovat jako ruský ústupek sám o sobě.

Jeden z největších českých znalců Ukrajiny, bývalý diplomat EU v Kyjevě a nyní zvláštní zmocněnec českého ministra zahraničí pro Východní partnerství David Stulík si myslí, že Trumpova administrativa záměrně vytváří jistý informační chaos, ale že za tím je určitý záměr. "Protichůdná vyjádření Trumpa a vrcholných představitelů jeho administrativy jsou součástí taktiky. Neměl by to být důvod k panice, spíš by Evropané měli hledat lepší argumenty, jak Trumpa přesvědčit o svém pohledu," řekl diplomat v pořadu Aktuálně.cz Spotlight.

Podobný názor vyjádřil v České televizi publicista Jefim Fištejn, který je velkým zastáncem Trumpa a několikrát řekl, že jeho zvolení je pro Evropu dobrou zprávou. Uvedl, že americký prezident bude mít nad Putinem navrch. "Donald Trump se bude určitě chovat tak, aby bylo celému světu jasné, kdo je v domě pánem a kdo žebrákem, který přichází a žádá o almužnu. To bude Putin," uvedl Fištejn. Podle jeho názoru je Trump "člověk totálně orientovaný na úspěch, každý neúspěch by znamenal konec jeho politické kariéry".

Proti tomu stojí názory, že Trump chce uzavřít dohodu za jakoukoliv cenu, i kdyby měl ke kompromisům nutit jen Ukrajinu. "Putinovi jde o to ponížit Ukrajinu a vnutit jí co nejvíce svých požadavků. Aby měla omezenou armádu, aby nebyla v NATO, aby znovu zákonem obnovila rovné postavení ruštiny s ukrajinštinou. Pokud by americký prezident Donald Trump tyto podmínky přijal a donutil by k tomu Kyjev, pak by možná Putin byl ochoten boje zastavit," řekl v pořadu Aktuálně.cz Spotlight News reportér a politolog Jiří Just, který žije v Moskvě. Ruský režim a ruská propaganda jsou podle něj z jednání v Rijádu a posledních projevů Trumpa naprosto nadšené a v Kremlu obrazně řečeno bouchá šampaňské.

"Myslím, že Putin ani nemůže být šťastnější. V Kremlu popíjejí na oslavu vodku rovnou z lahví," vyjádřil se v podobném duchu bývalý Trumpův poradce pro otázky národní bezpečnosti John Bolton, který se s Trumpem rozešel ve zlém a vyčítá mu mimo jiné naivitu a chybné úsudky v politice vůči Rusku.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio po schůzce v Rijádu naznačil, že Spojené státy zvažují zrušení ekonomických sankcí proti Rusku a obnovu hospodářské spolupráce a obchodu mezi oběma zeměmi. Stane se tak prý ale, až když válka skončí.

Trump mezitím tvrdě zaútočil na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. "Slyším kritiku, že nebyli pozvaní. Jako, byli jste tam tři roky. Měli jste to ukončit… Neměli jste to nikdy začínat, mohli jste se dohodnout," řekl k tomu, že ukrajinská delegace nedostala pozvání do Rijádu. Americký prezident také zopakoval, že Ukrajina by měla uspořádat nové prezidentské volby, protože Zelenskyj má podporu jen čtyř procent obyvatel. Podle posledního průzkumu veřejného mínění je to ale 52 procent.

Video: Rusové zřejmě dostali grandiózní nabídku, říká Just