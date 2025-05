Kontaktovali jsme matku zajatého Čecha. Ten dřív popíral masakry v Buči i Mariupolu

Čech Jakub Jurčaga, kterého zajali Ukrajinci a o jehož příběhu ve čtvrtek Aktuálně.cz informovalo, podle nových zjištění mohl lhát. Na YouTube tvrdí, že byl vždycky proti válce a že se na frontu dostal omylem. Přitom na sociálních sítích popíral masakr v Buči a ve zničeném Mariupolu se podle něj žije lépe. Kvůli svým postojům musel rovněž odejít ze Sokola. Redakce kontaktovala také jeho matku.

"Člověk postupně začal cítit, jak se společnost silně militarizuje, co se týče propagandy. Začal jsem se uzavírat do sebe a zůstával na vesnici. Nikam jsem nechodil, ani na soutěže, bylo to odporné," popsal období po začátku války, kdy pobýval v Rusku, zajatý Čech Jakub Jurčaga. Uvedl to ve videu na youtubovém kanále Ruského dobrovolnického sboru v hodinu a půl dlouhém rozhovoru.

Teď se ukazuje, že v rozhovoru Jurčaga mohl zřejmě hned několikrát lhát. Poukazují na to příspěvky na sociálních sítích a potvrzují to i lidé z jeho okolí. Podle informací, které Jurčaga pod profilem své ženy sdílel na Facebooku (některé příspěvky jsou podepsány jménem Jakub), a podle informací od lidí, kteří - jak redakce ověřila - Jurčagu osobně znají, měl silně proruské a protievropské postoje už od roku 2011, kdy se z Česka přestěhoval do vesnice poblíž Jekatěrinburgu.

V rozhovoru například tvrdí, že se zhrozil, když na místo přijel. To ale zdroj z jeho okolí odmítl: "Pamatuju si, že sdílel videa, kde ukazoval, jak se tam mají dobře a jak je to super," popsala osoba, která se s Jurčagou v minulosti setkala a se kterou redakce mluvila.

"Od začátku měl hodně proruské názory, tvrdil, jak je to tam všechno lepší, po začátku války hodně nadával na Ukrajince a podobně," uvedl jeden z jeho bývalých kolegů ze závodů psích spřežení Kryštof Spilka. Obratu, který předvedl ve zmíněném videu, moc nevěří.

Válka na Ukrajině a Jurčagovy příspěvky na toto téma vedly k vyhroceným vztahům s lidmi z jeho okolí. Pod dosud nesmazanými příspěvky lze najít desítky až stovky komentářů z profilu Jurčagovy ženy, které hájí ruskou invazi. Podle lidí, se kterými redaktor Aktuálně.cz mluvil, skrze profil komunikoval právě i Jakub Jurčaga. Kvůli svým názorům navíc v roce 2022 skončil i v Sokolu, pod který spadal jeho klub canicrossu. "Členství bylo ukončeno nakonec po vzájemné, byť vyhrocené dohodě," řekla redakci současná místostarostka organizace Kamila Šrolerová.

Člen Sokola totiž má vždy "jednat v duchu sokolských idejí, zásad mravní čistoty a zásad fair play; nepoškozovat svým jednáním dobrou pověst sokolského hnutí, ale naopak," což se v Jurčagově případě podle ní dlouhodobě nedělo a jeho agresivní prezentace názoru na sociálních sítích pro ně byla neakceptovatelná.

Po začátku války v dubnu 2022 příspěvek na facebookovém profilu Jurčagovy ženy podepsaný jménem Jakub například tvrdil, že masakr v Buči na předměstí Kyjeva, kdy Rusové zavraždili více než 450 civilistů, je zinscenovaný. To přitom vyšetřovatelé odmítli a za viníka označili Rusko. Novinářům amerického deníku The New York Times se pak podařilo dohledat i konkrétní jednotku, která je za masakr odpovědná.

V dubnu a v prosinci 2022 profil jeho ženy sdílel fotografie a videa z těžce zasaženého Mariupolu, kde je podle jeho slov "konečně klid" a místní obyvatelé budou mít "konečně normální život". Ve městě ovšem podle odhadů na následky převážně ruského bombardování zahynulo přes 20 tisíc obyvatel a teprve po třech letech se ruské úřady snaží postavit nové domy a město obnovit.

Otázkou také zůstává, jak se Jurčaga opravdu dostal do ruské armády a zda například jeho poukazování na manželčin vliv, není pouhá výmluva. Youtuberům tvrdil, že právě jeho žena válku podporovala a řekla mu, ať jede na frontu.

Jurčagova stopa na sociálních sítích končí fotkou se psem v září 2024 (opět na profilu jeho ženy), tedy dva měsíce před vstupem na frontu, který popisoval v rozhovoru. Redakce oslovila i jeho příbuzné, včetně jeho matky a bratra. Do doby vydání článku však nikdo z nich neodpověděl, matka potvrdit či vyvrátit jakékoliv informace o synovi odmítla. "Nebudu se k tomu vyjadřovat a končím," řekla reportérovi Aktuálně.cz, než po několika vteřinách hovoru zavěsila.

