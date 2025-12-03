Zahraničí

15 let za korupci? Jihokorejská prokuratura navrhla trest i pro manželku exprezidenta

ČTK ČTK
před 5 minutami
Jihokorejská zvláštní prokuratura navrhla 15letý trest pro bývalou první dámu země Kim Kon-hi. Manželka zadržovaného exprezidenta Jun Sok-jola čelí obvinění z korupce a dalších trestných činů. Informuje o tom agentura Reuters.
Jihokorejský prezident Jun Sok-jol
Jihokorejský prezident Jun Sok-jol | Foto: Reuters

Státní zástupci dnes při soudním řízení, které se konalo přesně rok po vyhlášení stanného práva Jun Sok-jolem, přednesli své závěrečné argumenty. Manželku exprezidenta viní z manipulace s akciemi, přijetí úplatků a porušení zákonů o politickém financování tím, že požádala vlivného politika o provedení bezplatného průzkumu veřejného mínění.

Bývalá první dáma, oděná do černého kostýmu, vinu u soudu popřela a omluvila se veřejnosti za to, že způsobila znepokojení. Soud v Soulu má vynést verdikt 28. ledna příštího roku.

Případ je součástí ročního vyšetřování vyhlášení stanného práva Jun Sok-jolem a souvisejících skandálů spojených s kdysi mocným párem, píše Reuters. Jun čelí obžalobě ze vzpoury a zneužití pravomoci, za což mu hrozí doživotí až trest smrti.

