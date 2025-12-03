15 let za korupci? Jihokorejská prokuratura navrhla trest i pro manželku exprezidenta

Státní zástupci dnes při soudním řízení, které se konalo přesně rok po vyhlášení stanného práva Jun Sok-jolem, přednesli své závěrečné argumenty. Manželku exprezidenta viní z manipulace s akciemi, přijetí úplatků a porušení zákonů o politickém financování tím, že požádala vlivného politika o provedení bezplatného průzkumu veřejného mínění.
Bývalá první dáma, oděná do černého kostýmu, vinu u soudu popřela a omluvila se veřejnosti za to, že způsobila znepokojení. Soud v Soulu má vynést verdikt 28. ledna příštího roku.
South Korea opens a criminal trial for Kim Keon Hee, wife of impeached former president Yoon Suk Yeol. This marks the first time an ex-first lady has faced trial, following her husband’s removal from office over a martial law bid.#SouthKorea #KimKeonHee #YoonSukYeol pic.twitter.com/2H3wcoE4Q5— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 24, 2025
Případ je součástí ročního vyšetřování vyhlášení stanného práva Jun Sok-jolem a souvisejících skandálů spojených s kdysi mocným párem, píše Reuters. Jun čelí obžalobě ze vzpoury a zneužití pravomoci, za což mu hrozí doživotí až trest smrti.
Stanné právo vyhlásil Jun Sok-jol loni v prosinci kvůli údajným sympatiím opozice vůči Severní Koreji a údajné protistátní činnosti opozičních představitelů. Parlament jej v reakci na to zbavil pravomocí a ústavní soud ho v dubnu odvolal z funkce.
Agentura AP poznamenala, že jedním z Junových motivů k vyhlášení mimořádného stavu mohlo být rostoucí množství obvinění, kterým jeho manželka před loňským prosincem čelila. Exprezident opakovaně odmítal výzvy k vyšetřování své ženy, které označoval za nepodložené politické útoky.