Sesazený jihokorejský prezident Jun čelí obžalobě, měl napomáhat nepříteli

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Jihokorejská prokuratura obžalovala sesazeného prezidenta Jun Sok-jola z napomáhání nepřátelskému státu a z dalšího zneužití pravomoci. Jun se pokoušel vyprovokovat konflikt se Severní Koreou, aby ospravedlnil své vyhlášení stanného práva loni v prosinci, uvedl podle agentury Reuters mluvčí zvláštního prokurátora. Prezident již čelí obžalobě z řady činů souvisejících se zneužitím svých pravomocí.
Jihokorejský prezident Jun Sok-jol
Jihokorejský prezident Jun Sok-jol | Foto: Reuters

Podle mluvčího existují důkazy v podobě záznamů z telefonu jednoho z armádních činitelů, podle kterých potenciální provokace vůči nepřátelské diktatuře mohla zahrnovat drony či přesný úder.

Jun tuto provokaci chystal s bývalým ministrem obrany a šéfem vojenské rozvědky. Následnou reakci KLDR a napětí ve své zemi mohl prezident vzít jako záminku k vyhlášení stanného práva.

Pchjongjang loni v říjnu tvrdil, že se jihokorejské drony objevily až nad severokorejskou metropolí a shazovaly tam letáky s propagandou namířenou proti KLDR. Soul to ani nepotvrdil, ani nevyvrátil, píše Reuters.

Jun již čelí řadě dalších obžalob, mimo jiné z porušení práv členů kabinetu tím, že před vyhlášením mimořádného stavu svolal k jednání o věci jen vybrané členy vlády.

Podle zvláštního prokurátora má na svědomí také zfalšování dokumentu o vyhlášení stanného práva. Obžalován byl i z bránění výkonu zatykače, kdy prezidentská služba 3. ledna bránila v práci vyšetřovatelům, kteří chtěli Juna zatknout v jeho rezidenci. Na druhý pokus jej zadrželi 15. ledna.

Politická krize v Jižní Koreji vypukla loni 3. prosince, když Jun vyhlásil stanné právo kvůli údajným sympatiím opozice vůči Severní Koreji a údajné protistátní činnosti opozičních představitelů.

Jen několik hodin po ohlášení stanného práva se však proti prezidentovu kroku postavil parlament a výjimečný režim nakonec zrušila vláda. Poslanci Juna zbavili 14. prosince pravomocí a ústavní soud jej z funkce odvolal 4. dubna.

 
