Už žádné katastrofy! Konečně si můžete pojistit nejenom fungl nový mobil

Stačí vteřina, nepozornost nebo zakopnutí a je po telefonu. Před pár měsíci by šlo o poměrně drahou nehodu, nyní se to dá vyřešit za pár minut. V listopadu se na český trh dostal CUBIQ, nový produkt Komerční pojišťovny, s nímž si pojistíte nejenom nové, ale i zánovní věci, na kterých vám záleží.

Zamysleli jste se někdy nad hodnotou svých osobních věcí? Možná budete souhlasit, že krádež nebo zničení i zánovního smartphonu, vás zamrzí víc, než útrata pár desítek korun týdně. Pro případ, že se takové situace stanou, je dobré mít svůj mobil pojištěný. Vypustili jsme proto do světa revoluční produkt CUBIQ. Ten vychází vstříc konkrétním potřebám spojeným s pojištěním cenných i zánovních věcí, na kterých klientům záleží. A že se to vyplatí - oprava rozbitého displeje mobilu, objektivu fotoaparátu, brýlí či krádež lyží vás totiž může přijít pěkně draho.

Stačí pár minut

K pojištění osobních věcí si odteď vystačíte sami. Jednoduše si založíte online účet na mujcubiq.cz, vyberete cenné věci, které pro vás mají osobní nebo finanční hodnotu a pojistíte je. Všechny tyto kroky vám dohromady zabere jenom pár minut. Navíc vás nikdo do ničeho netlačí, jako tomu může být například v obchodech s elektronikou. Je to zkrátka na vás, co si zrovna necháte pojistit!

V létě kytara, v zimě zas snowboard

Zatímco počítač nebo smartphone můžete mít pojištěný po celý rok, v zimě k tomu na dva měsíce můžete přidát lyže s foťákem. A v létě až pojedete na vodu, si na svém CUBIQ profilu přidáte zas kytaru. Věci do maximální výše 50 tisíc korun totiž pojistíte už od jednoho měsíce a můžete je během roku měnit. Navíc nezáleží na tom, kde se daná věc právě nachází, pojištění totiž platí všude po světě.

