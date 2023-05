Pivo, víno nebo vodka. Češi netuší, kolik alkoholu spotřebují

Velká dvanáctka nebo malý panák?

Češi vůbec netuší, jaké množství alkoholu zkonzumují, pokud pijí pivo různé stupňovitosti a v různých porcích, skleničku vína nebo panák lihoviny. Potvrzují to průzkumy realizované pomocí aplikace Instant Research agentury Ipsos na podzim 2020 a poté znovu v únoru 2023 na vzorce 1000 respondentů. Velké pivo 12° například neobsahuje méně alkoholu než malý panák 0,02 l 40% lihoviny. To ovšem neznamená, že by mělo být zdraví prospěšnější. I zde platí, že alkohol je jenom jeden.

"Lidé si pletou procenta označená na lahvi vyjadřující obsah alkoholu na 1 litr nápoje se skutečným obsahem alkoholu, který konzumují v jedné porci, a argumentují tím, že pivo obsahuje jen 4-5 % alkoholu, ale vodka 40 % a více. Už si však neuvědomují, v jakém množství daný nápoj konzumují. V půllitrové porci piva tedy vypijí více alkoholu než ve 4 cl velkém panáku vodky," vysvětluje Vladimír Darebník, výkonný ředitel Unie výrobců a dovozců lihovin ČR.