Vytvořil znepokojivé video pro CNN: Je naprosto zásadní lidem říkat o tom, co přijde

"Dneska ještě hledáme ty podvrhy v mase reálného obsahu, ale podle mě velmi brzy nastane doba, kdy bude většina obsahu falešná nebo budeme muset předpokládat, že je falešná, a pak budeme hledat to, co je skutečné," vysvětluje devatenáctiletý student Matyáš Boháček, který se na univerzitě v americkém Stanfordu zabývá studiem umělé inteligence.

Mladý student vytvořil společně s americkým univerzitním profesorem Hanym Faridem deepfake (realistická úprava videa - pozn. red.) moderátora americké televize CNN Andersona Coopera, který se ve vysílání vystřídal s reálným novinářem. Moderátora vytvořili za pomoci veřejně dostupných nástrojů za několik týdnů.

"Ozvali se nám i někteří manažeři přímo ze CNN, že si nejdříve opravdu mysleli, že jde o reálného Andersona, to bylo poměrně vtipné," popisuje Boháček s tím, že mu ale někteří kolegové vyčítali "přehnaný alarmismus" ohledně hypotetických scénářů, podle kterých bude umělá inteligence imitovat moderátory.

Podle Boháčka bude moci podobná videa zanedlouho vytvořit téměř každý. "Myslím si, že to může přijít v rámci jednotek měsíců. Podle mě brzy vznikne i nějaká stránka, nějaký systém, kam zadám přesně osobu, kterou chci, přesně text, který chci, a on vygeneruje ten deepfake ve velmi vysoké kvalitě," říká devatenáctiletý student.

Pusťte si tuto epizodu také jako podcast:

Naprosto zásadní je to, aby ohledně falešných videí na internetu vznikala dostatečná osvěta, myslí si Boháček. "Mělo by se to řešit jak na školách, tak třeba i v univerzitách třetího věku. Pro seniory, si myslím, že je toto téma primárně problematické, protože naše mladá generace už se s existencí umělé inteligence nějak vypořádala. Pro mnohé naše starší spoluobčany to může být daleko těžší na pochopení," dodává student.

"Lidé také nejsou zatím dostatečně vystaveni tomu termínu deepfake. Tím, že to je anglický termín, tak podle mě i mnoho lidí, kteří rozumí anglicky, ještě přímo neví, co to vlastně je. A taky tu máme velkou část naší populace, která neumí anglicky, takže si to podle mě nemohou moc konceptualizovat," doplňuje Boháček s tím, že pouhé označení "deepfake" u konkrétního videa nestačí, a část lidí mu přesto může uvěřit.

Jak se deepfake videa poznají? Umí brečet nebo mávat? Mohou podle Boháčka videa vytvořená umělou inteligencí ovlivnit následující volby do Poslanecké sněmovny v roce 2025? Jakému deepfake videu sám student zabývající se umělou inteligencí uvěřil? A jak se liší vnímání AI v Česku a v USA? Dozvíte se v úvodním videu.