"Po čtyřicítce přišla krize a já měl strašný splín. Nikoho to nemine," přiznal Neužil

"Na cestě poznání sebe sama jsem díky Emilovi Zátopkovi postoupil někam dál," přiznává herec Václav Neužil, který ve filmu Zátopek ztvárnil československého olympionika. Kvůli roli naběhal tisíce kilometrů a zjistil, že jsou se Zátopkem "stejně otravní", a možná i díky tomu za ni dostal Českého lva. V rozhovoru se Světlanou Witowskou přiznává, že jsou ale role, které by nikdy nevzal.

Věří v reinkarnaci, sílu tarotu i v to, že se život neodehrává jen tady na Zemi. Hraje v českém sci-fi filmu Bod obnovy, který řeší filozofickou otázku, jestli má člověk zasahovat do přirozeného běhu života, a za roli Emila Zátopka má Českého lva. Naposledy ztvárnil třeba odbojáře Ctibora Nováka ve filmu Bratři.

"Byli to lidé, kteří měli opravdu jasno, co ano a co ne. Dokázali tomu obětovat život, ale i životy rodinných příslušníků a přátel. Pro mě je to něco nepochopitelného a nedokážu si to představit," říká k příběhu rodiny Mašínových herec Václav Neužil.

Člen Dejvického divadla s pestrou filmovou kariérou má prý jasno v tom, které role by nikdy nepřijal. "Dejme tomu lidí, kteří týrají děti nebo jsou nějakým způsobem deviantní a úchylní tímhletím směrem. Ono je lákavé hrát někoho hodně negativního, bývají to většinou hodně výrazné role. Ale pro mě je to oblast, do které bych nechtěl," vysvětluje herec a dodává, že má problém také s nahotou.

Neužil v rozhovoru se Světlanou Witowskou popisuje také, proč věří v sílu tarotových karet, ale i jak mu pomohly překonat jednu ze životních krizí. "Mezi čtyřicítkou a padesátkou se chlapům vyvalí hodně věcí a nikoho z nás to nemine. Já to bagatelizoval, vysmíval se tomu a pak mi to ve slabé hodince došlo a měl jsem strašný splín," popisuje herec otevřeně slabý moment ve svém životě, ale dodává, že už ho naštěstí překonal.

