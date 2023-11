Saúdskoarabský velvyslanec reaguje na text Aktuálně.cz: Stojíme na straně Palestiny

Velvyslanec Saúdské Arábie v České republice Abdallah Muteb Alrasheed

Aktuálně.cz publikovalo v pondělí 30. října text, nazvaný Nepřítel mého nepřítele je můj přítel. Izrael má nečekaně podporu Saúdské Arábie. O reakci na text požádal redakci velvyslanec Saúdské Arábie v České republice Abdallah Muteb Alrasheed. Níže zveřejňujeme jeho stanovisko.

Článek pana Martina Nováka zveřejněný na vašem respektovaném webu 30. října se zaměřil na některé nepřesné informace, které bych rád upřesnil. Všechny postoje, které pan Novák ve svém článku zmínil, jsou osobními názory mediálních profesionálů či bývalých politiků a nevyjadřují tedy oficiální postoj Království Saúdské Arábie.

Oficiální postoj Království Saúdské Arábie k míru na Blízkém východě, který spisovatel ignoroval a zavíral před ním oči, je jasný už dlouho. Království jej vyjádřilo při mnoha příležitostech a představilo zvláštní iniciativy zaměřené na dosažení spravedlivého míru mezi Araby a Izraelci pod podmínkou, že budou respektována práva palestinského lidu a bude mu napomáháno k dosažení jeho legitimních práv, z nichž nejdůležitější je vytvoření nezávislého palestinského státu podle toho, na čem se dohodnou zúčastněné strany, zejména s palestinskou stranou.

Na tuto záležitost lze odkazovat ve všech oficiálních prohlášeních vydaných saúdským ministerstvem zahraničních věcí, stejně jako v projevu, který Jeho Výsost ministr zahraničních věcí Faisal bin Farhan Al Saud přednesl během nedávných jednání v RB OSN.

Oficiální saúdská pozice se také znovu objevila při komunikaci před několika dny mezi Jeho Výsostí korunním princem Mohammedem bin Salmánem a palestinským prezidentem Mahmúdem Abbásem, ve které diskutovali o vojenské eskalaci v Gaze a o bezpečnosti a stabilitě regionu, kde Jeho Výsost korunní princ zdůraznil, že Saúdská Arábie stojí za Palestinou, aby dosáhla ambicí svého lidu a spravedlivého a úplného míru. Vedení království také vyzvalo k uspořádání arabského summitu 11. listopadu v Rijádu na podporu nevinných v Gaze.

Království také jasně a jednoznačně stálo na straně Palestinců během nedávných rozhovorů, které se konaly v Organizaci spojených národů a vedly k přijetí rezoluce Valného Shromáždění vyzývající k zastavení palby v Pásmu Gazy a umožnění vstupu humanitární pomoci do něj.

Pokud jde o zmínku pana Nováka o tom, co označil za tajná jednání mezi Královstvím Saúdské Arábie a státem Izrael, rád bych v této souvislosti upozornil na to, že palestinská otázka byla před několika týdny jedním z bodů zmíněných Jeho Výsostí korunním princem Mohamedem Bin Salmánem během jeho rozhovoru pro americký TV kanál Fox News - a na otázku, co je zapotřebí k dosažení normalizační dohody mezi oběma stranami, korunní princ jasně odpověděl, že "vyřešení tohoto problému je pro Saúdy velmi důležitou záležitostí" a že "je potřeba vyřešit tuto důležitou část". Rovněž dal jasně najevo, že splnění požadavků Palestinců je na vrcholu jeho priorit.

To znamená, že korunní princ veřejně hovořil o existenci jednání mezi izraelskou a saúdskou stranou za účasti Spojených států amerických a rozhovory nebyly tajné, zatímco království vždy ve všech podrobnostech výše zmíněných rozhovorů usilovalo o zdůraznění palestinských práv a informovalo Palestinskou stranu o tom, co se dělo.

Velvyslanec Saúdské Arábie v České republice Abdallah Muteb Alrasheed