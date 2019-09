Na podzim do práce v novém obleku

Přesně v době po tom, co ve všech regálech najdete jen sešity, penály a pastelky, a chvíli předtím, než všude uvidíte čokoládové Mikuláše, přichází nová podzimní kolekce pánské módní značky Manemo. Každé dítě už je touto dobou vybavené vrátit se po létě zpět do lavic. A co vy? Dovolené končí, všichni se vrací za stoly a za své počítače, a to si žádá i nové “monterky”. A od toho je tady Manemo. Nikoho asi nepřekvapí, že nejpopulárnější barvou v pánském šatníku je modrá. A je jedno, jestli se bavíme o obleku, košili nebo třeba ponožkách. Každý z nás má v šatníku rozhodně víc jak jednu modrou věc. Proto Manemo letos na podzim vytvořilo celou sezónní kolekci v modrém.

A na co se můžete tento podzim těšit? Například na třídílné obleky. Oblek s vestou by určitě měl být nedílnou součástí Vašeho podzimního šatníku. Všichni víme, že první dojem je velmi důležitý, a díky obleku s vestou může být ten Váš zase o něco lepší. Vestu z obou obleků také můžete nosit i samostatně ve více casual variantě. Třeba v kombinaci jen s chinos nebo džínami. Oba obleky tak skvěle poslouží i těm, jejichž pracovní dresscode není tolik formální. Pro ty z Vás, kteří se našli spíše v této skupině, ale do obleku se jim moc nechce, je zde klasická smart casual varianta. Krásná separátní saka v různých verzích kostek a struktur. I ty jsou v modré barvě. Všichni totiž dobře víme, jak jednoduše a pohodlně se tato barva kombinuje. Všechna Manemo saka, tak pohodlně doladíte k téměř jakékoliv barvě kalhot i košil. Pokud si i tak nebudete vědět rady, v Manemo Vám vždy poradí. Foto: Manemo Nebyla by to pořádná Manemo sezónní kolekce, kdyby hlavní roli nehrály materiály. S podzimem přichází i postupné ochlazování. Ať jste fanoušek nižších teplot nebo ne, budete muset postupně začít oblékat dávno zapomenuté vrstvy a materiály, které se v letním horku stávaly spíše sprostým slovem. Celá podzimní kolekce je samozřejmě převážně vlněná. Všechny látky jsou dovezené z Itálie (jak klasické, tak silnější verze), tak abyste hned v září nemuseli do kabátů, ale mohli si pořádně užít babí léto a podzim. Tím nejdůležitějším materiálem je vlněný flanel. Velmi příjemný na dotek a díky vyšší gramáži se také méně mačká. Puky na kalhotách Vám tak bez zásahu žehličky vydrží ještě na Silvestra. Flanelové vesty mohou s přehledem nahradit všechny ty vytahané svetry z Vaší skříně. Nehledě na to, že s vestou posunete Váš styl zase o několik stupňů vzhůru. Foto: Manemo Všechny nové kousky, které od září najdete v showroomu Manemo (Pštrossova 1, Praha 1) mají svůj ikonický Manemo střih. Všechna saka mají širší klopy a níže posunuté zapínání. Obojí z jednoho prostého důvodu. Udělat Vaši postavu ještě lepší, než je. Širší klopa opticky rozšiřuje horní část postavy a ramena. A to chce přeci každý chlap. Díky níže posazenému knoflíku je sako více otevřené, ležérnější a zapíná se blíže pasu a ne na žebrech. Je tak mnohem komfortnější na nošení. Ramenní vycpávky jsme snížili na minimum abyste se v saku mohl svobodně pohybovat. Už v letní sezóně Manemo představilo novinku ve střihu kalhot. Spousta z Vás to jistě zná, máte silnější stehna nebo boky a tak u konfekce musíte různě kombinovat velikosti, aby to nějak vypadalo a bylo komfortní. Celkový střih kalhot Manemo je tak rozšířený a uvolněný. Díky tomu se mohou kalhoty lépe přizpůsobit Vaší postavě. Udělat je rovné nebo úzké. Vy tak nebudete muset dlouze zkoušet několik velikostí a kalhoty budou sedět přesně podle vašich představ. Foto: Manemo Na tohle všechno se můžete těšit od středy 11.9. v showroomu Manemo. Pokud Vám ale zvědavost nedá spát, již teď najdete celou novou kolekci Manemo nafocenou v sekci konfekce. Nově na webových stránkách najdete také sekci Inspirace, kde můžete průběžně sledovat nové tradiční i odvážné kousky, které Manemo ušilo pro své zákazníky na míru. Inspirujte se a přijďte si i vy pro svoje Manemo.