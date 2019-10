Laura Mvula s filharmonií, Charles Lloyd nebo De La Soul. Struny podzimu začínají

Festival Struny podzimu už tradičně rozezní Prahu hudbou od Bacha po hip-hop. Program 23. ročníku zahájí 15. října ve Foru Karlín Laura Mvula.

Britská zpěvačka a pianistka Laura Mvula bývá označovaná jako "Nina Simone moderní doby". Při její pražské premiéře ji doprovodí Filharmonie Brno a česko-slovenské jazzové trio Levíček-Uhrík-Novák, které vzniklo výhradně pro účely tohoto koncertu. O zakončení se 13. listopadu v Lucerně postarají legendy hip-hopové scény De La Soul a progresivní jazzový bubeník Chris Dave. Struny podzimu přinesou také návrat velikána saxofonu Charlese Lloyda. Jazzman, který pronikl i na rocková pódia společně s The Doors nebo Beach Boys, se do Prahy vrací po osmi letech. Další program nabídne pražskou premiéru avantgardního uskupení JACK Quartet, které deník New York Times označil jako "nejzásadnější americké kvarteto", či unikátní scénický projekt věnovaný Jiřímu Suchému a Jiřímu Šlitrovi, během nějž scénograf Michal Caban promění Rudolfinum na barrandovské studio 60. let. Pořadatelé připravili také atraktivní doprovodný program Offstrings čítající dva minifestivaly: Týden americké hudby vzdává hold průkopníkům americké moderní hudby od Johna Cage přes Steva Reicha až po ryze současná díla. Minifestival Struny ve filmu, který hostí nově otevřený filmový klub Edison Filmhub, oslavuje vztah mezi hudbou, filmem a televizí.

Program letošních Strun podzimu čítá deset výjimečných koncertů v hlavním programu a dva samostatné minifestivaly v rámci bohatého doprovodného programu zvaného Offstrings. Festival se inspiruje vztahy mezi klasickou a soudobou vážnou hudbou, jazzem a hip-hopem.

Laura Mvula, která festival zahájí, mísí ve své tvorbě soulové, jazzové a R&B prvky. Při její pražské premiéře ji doprovodí nejen Filharmonie Brno, ale také jazzové trio, které vzniklo na popud festivalové dramaturgie. Za klávesy usedne Jiří Levíček a za bicí někdejší stipendista Strun podzimu Martin Novák, kterého v rytmické sekci doplní basista Rastislav Uhrík. "Propojování špičkových českých hudebníků a hvězd světového formátu je jedním z poslání našeho festivalu. Jak se ukázalo na příkladu Ondřeje Pivce a Gregoryho Portera, někdy může takové setkání vést až k ceně Grammy," připomíná zakladatel a prezident Strun podzimu Marek Vrabec.

Legendární saxofonista Charles Lloyd dokázal už na Strunách podzimu 2011, že umí v každé době poskládat impozantní sestavu mladých hudebníků, kteří ho dokáží následovat do jeho světa. Závěrečný koncert De La Soul bude skutečným svátkem nejen pro české hip-hopové publikum. Jedná se totiž o jediný koncert, který kapela na podzim odehraje a zároveň poslední koncert v rámci jubilejního roku, kdy De La Soul slaví 30 let od vydání své debutové desky. Pořadatelům se navíc podařilo zajistit atraktivní zahájení večera v podobě kapely The Drumhedz bubeníka Chrise Davea, který exceloval na klubové noci Strun podzimu v roce 2012. Na festivalu vystoupí také pianista Fred Hersch, saxofonista Luboš Soukup s africkým kytaristou Lionelem Louekem, americký skladatel soudobé hudby Michael Gordon či český violoncellista Jiří Bárta. Vstupenky na festival a podrobný program jsou k dispozici na webu strunypodzimu.cz.