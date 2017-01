Foto: Zatmelit díry, ustřihnout plech, natřít dveře. Osmáci se povinně učí pracovat rukama

před 8 minutami

Každých 14 dní odveze autobus děti ze základních škol na Praze 9 na Střední odbornou školu stavební a zahradnickou na Jarově, během roku si žáci sedmých a osmých tříd vyzkouší práci v různých učňovských oborech. Někde vyrábějí svícen z kovu, jinde střihají plech, ale učí se také malovat či řezat dřevo. Žáci si tak splní povinné dílny, které mají v rámci tematického okruhu Člověk a svět práce. Praha chce vybudovat zázemí na středních školách a od září dát tuto šanci všem základním školám. Později by dílny neboli polytechnická výuka mohly být povinné pro všechny základní školy v Česku. Hovoří se o roce 2019.

Praha chce už tento rok otevřít dalších dvacet zmodernizovaných dílen na středních školách, od září by se tak k výuce dílen připojilo více základních škol. Do dvou let mají být součástí výuky v celé republice.

autor: Markéta Hronová