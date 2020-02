Zdraží hypotéky, zlevní elektronika. Jak se náhlé zvýšení sazeb dotkne většiny Čechů

Česká národní banka ve čtvrtek zcela nečekaně zvýšila klíčové úrokové sazby. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí i úročení bankovních úvěrů, stoupla ze dvou na 2,25 procenta. Důsledky kroku, který analytiky překvapil, jsou větší, než se na první pohled může zdát. Co se tedy nyní pro obyvatele Česka začne měnit?

Zatímco bezprostřední dopad sazeb nebude žádný, ten dlouhodobější je nevyhnutelný. Do pár měsíců zdraží hypotéky a všechny další úvěry, které banky poskytují.

Druhý hlavní důsledek by naopak mohl být příjemnější: zlevní některé dovážené zboží. Koruna totiž v reakci na rozhodnutí centrální banky posílila a dostala se na hranici 25 korun za euro, kde byla naposledy v roce 2012. Další posilování navíc bude pravděpodobně následovat, protože vyšší sazby přilákají do Česka spekulanty a po vkladech v korunách bude vyšší poptávka.

"ČNB vyhodnotila proinflační rizika přicházející z tuzemské ekonomiky jako závažnější než rizika protiinflační, přicházející převážně ze zahraničí, včetně možného šíření koronavirové nákazy. Zjevně i pod tíhou inflačního výhledu nejnovější prognózy se rozhodla pro zvýšení sazeb," uvedl k tomu například Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Czech Fund.

Spotřebitelská inflace koncem loňského roku vystoupala nad tři procenta a zůstane takto vysoko zřejmě i v letošním roce. "A to i kvůli růstu spotřební daně na tvrdý alkohol či tabák, úpravě řady ceníků směrem nahoru, například v případě elektřiny pro domácnosti či vodného a stočného, k níž došlo s příchodem roku 2020. Dále letos pokračuje zdražování potravin typu vepřového či cukru," tvrdí Kovanda.

Více než tříprocentní inflace znamená, že růst spotřebitelských cen převyšuje toleranční pásmo, které je od dvou do tří procent.

"Aktuální rozhodnutí bankéřů lze ze všeho nejvíce chápat jako panickou reakci na nedávný vývoj české inflace, již má Česká národní banka ze zákona krotit. Jakkoliv členové rady v minulosti naznačovali, že si jsou vědomi toho, že s momentálním svižným růstem cen již nic nezmůžou, jejich rozhodnutí nakonec signalizuje pravý opak. Dostupná data nezavdávají důvod ke změně názoru na měnovou politiku a podle nás je tak pravděpodobné, že ekonomická realita přinutí ČNB tento krok záhy vzít zpět a sazby opět snížit," píše Vít Hradil, analytik Raiffeisenbank.

Splátka dražší o tři stovky

Kvůli zvýšení základních sazeb ale nyní s největší pravděpodobností podraží úvěry včetně hypotečních. "To ztíží situaci dlužníků, kterých přibude. Zvýší se i podíl faktur placených po splatnosti," reaguje ve svém komentáři ekonomka Markéta Šichtařová.

Vladislav Herout, ředitel produktového managementu Broker Consulting, odhaduje, že v dalších dvou měsících tak běžní lidé mohou očekávat zvyšování úrokových sazeb u hypotečních úvěrů o 0,1 až 0,2 procentního bodu.

V případě například třímilionové hypotéky na 25 let představuje zdražení o 0,2 % zvýšení měsíční splátky o zhruba 300 korun. Tedy za rok se úvěr prodraží o 3600 korun a za pět let, což je nejběžnější doba fixace hypotéky o 18 tisíc korun.

Banky oslovené Aktuálně.cz ale zatím o zdražování úvěrů neuvažují. Některé dokonce oznámily lepší zhodnocení spořicích nástrojů, neboť vyššími sazbami ČNB se zhodnotí i jejich peníze uložené v centrální bance. "Změnu úroků u hypoték nyní nechystáme. Ani kvůli aktuální nabídce konkurence, ani kvůli novým sazbám ČNB. Naopak v reakci na to budeme zvyšovat úroky na spořicím účtu," řekla mluvčí Air Bank Jana Karasová.

Stejně tak Česká spořitelna. "Úvěry zatím zdražovat nebudeme. Rozhodli jsme se ale zvýšit úročení na našich spořicích účtech v rámci služeb Moje zdravé finance, Erste Premier a Erste Private Banking. Od 1. dubna nabídneme úrokové sazby 1 %. Spořicí účty má více než 1,4 milionů klientů. Podmínkou zdravých osobních financí je tvorba odpovídající finanční rezervy, kterou dnes postrádá třetina českých domácností. Jako největší banka v zemi proto chceme klienty více motivovat ke spoření," uvedl generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon.

Koruna nejsilnější za sedm let

Koruna je na více než sedmiletém maximu vůči euru hlavně proto, že za uložení peněz v korunách lze získat výrazně vyšší úrok než za uložení peněz v eurech.

"Silnější koruna i vůči dolaru by mohla letos příznivě tlačit na zlevňování třeba elektroniky. Cenově výhodnější by mohla být jak dovážená elektronika, tak ta zakoupená v e-shopech. Elektronika je zboží, které poměrně rychle zastarává, takže během letošního roku bude zlevňovat i bez ohledu na vývoj kurzu," odhaduje Kovanda.

Prodejci podle něj budou muset postupně uvolňovat sklady, aby je mohli doplnit novým, modernějším typem té či oné elektroniky, ať už jde o mobil, televizor nebo třeba bílou techniku.

"V roce 2019 zlevnila elektronika v rozmezí od pěti do sedmnácti procent, a to koruna během toho roku vůči dolaru oslabila o zhruba 5,5 procenta. Letos by tedy elektronika mohla zlevňovat i tempem až kolem 25 procent. Při trvaleji příznivém vývoji kurzu koruny také Čechům zlevní dovolené, zejména díky výhodnějšímu kurzovému přepočtu v místě zahraničního pobytu," dodává ekonom.

Nejbližší týdny nicméně pro korunu ještě mohou být příznivé. "Vysoké úrokové rozpětí mezi českými a eurovými sazbami (dosáhlo slušných 2,75 procentního bodu) v časech globálního optimismu může do koruny přitáhnout ještě nový zahraniční kapitál. Stejně tak koruna může těžit z relativně nižšího zajištění českých exportérů - ti se mohou v nejbližších týdnech na rozkolísanější trh rychleji vracet a prodávat eura," domnívá se hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.