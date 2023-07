Kontroverzní látky HHC a kratom Česko nezakáže. Jejich prodej ale časem "přidusí"

Kratom a HHC nebudou zařazené na seznam zakázaných látek. Ve středu o tom rozhodla vláda, která tak neschválila návrh ministerstva zdravotnictví. Do hry se dostává mírnější řešení - vedle již existujícího seznamu se zakázanými látkami vznikne seznam nový, který bude zahrnovat látky s přísnou regulací. Ten však nejprve musí projít schvalovacím kolečkem.

"Kupte si HHC, než bude zakázané!!!" stojí na plakátě suvenýrového obchodu na pražské Národní třídě. Látka hexahydrokanabinol však zakázaná nebude a obchod jej prozatím může nabízet dále. Minimálně v horizontu několika příštích měsíců.

HHC, poměrně nová látka, která si díky své snadné dostupnosti rychle získala na oblibě, je jednou z mnoha pocházejících z rostliny konopí. HHC vzniká chemickou cestou v laboratořích, avšak k jeho výrobě jsou využívány přírodní vstupní látky z rostliny konopí - THC. A k účinkům THC jsou účinky HHC také přirovnávané, i když mají být slabší.

Kratom je látka pocházející ze stejnojmenného stromu. Jako prášek si ho uživatelé nejčastěji sypou do pití, aby měli více energie, nebo naopak zpomalili. Obě látky jsou psychoaktivní.

Stejně jako kratom není HHC regulované ani zakázané. Prodávat ho tak může kdejaký obchod, automat či e-shop. Psychoaktivní látky se tak mohou snadno dostat do rukou i nezletilým. I proto chtělo Ministerstvo zdravotnictví ČR za podpory Státního zdravotního ústavu či Toxikologického informačního střediska rázně zakročit a předložilo vládě novelizaci nařízení vlády o seznamu návykových látek.

"Vzhledem k tomu, že látka HHC je prozatím volně dostupná i pro nezletilou populaci, například v HHC-matech, a přitom má obdobné vlastnosti jako látka THC, která již na seznamu návykových látek uvedena je, navrhuje ministerstvo zdravotnictví zařazení látky HHC na seznam návykových látek," uvedl v květnu pro Aktuálně.cz tiskový mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob důvody pro striktní zakázání HHC.

Výsledkem zákazu mělo být zařazení devíti látek společně s HHC a kratomem na seznam zakázaných látek - vedle heroinu, kokainu či pervitinu. Návrh však nedostal dostatečný počet hlasů a ministerstvo zdravotnictví bylo požádáno o předložení druhé zvažované varianty, která má prodej látek regulovat.

Látky, které ministerstvo zdravotnictví navrhovalo zakázat Brorfin - ze skupiny syntetických opioidů

Etonitazepyn - ze skupiny syntetických opioidů

Protonitazen - ze skupiny syntetických opioidů

ADB-BUTINACA - ze skupiny kanabinoidů

Hexahydrokanabinol (HHC) - ze skupiny kanabinoidů

7-hydroxymitragynin - ze skupiny indolových alkaloidů

Kratom - ze skupiny roslin obsahujících psychoaktivní látky

Mitragynin - ze skupiny indolových alkaloidů

Tetrahydrokanabiforol (THCP) - ze skupiny kanabinoidů Zdroj: Důvodová zpráva, eKLEP

Podle Pirátů má současné řešení klást větší důraz na ochranu uživatelů: "Již dávno se ukázalo, že tupá prohibice není řešením. O tom se nám podařilo přesvědčit i naše koaliční partnery na dnešním jednání vlády. Kratom ani HHC tak nebudou zařazeny mezi zakázané látky. Místo toho bude kladen důraz na větší ochranu dětí i dospělých uživatelů," stojí ve středečním twitterovém příspěvku.

Pro regulaci se v minulosti vyslovil také protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, který se na připravovaném regulačním návrhu podílel. "Zakážeme to a ona přijde další látka, protože konopí jich má dalších X. Je to nekonečný koloběh, který stát nikdy nedoběhne," uvedl Vobořil v květnu. Úplná prohibice by podle něj měla za následek zesílení černého trhu.

Nyní upřesňuje, jak by připravovaný regulační seznam takzvaných psychomodulačních látek mohl fungovat. "Zákonem budeme vlastně vytvářet dva nové seznamy. Jeden bude dočasný a druhý trvalý," vysvětluje Vobořil. Dočasný seznam má podle něj sloužit jako přestupní stanice. V případě, že se na trhu objeví nová sporná látka, ke které není dostatek informací o jejích účincích na lidský organismus, přesunutí na dočasný seznam omezí její prodej.

"Stáhne látku z trhu na dobu maximálně jednoho roku. Proběhne evaluace rizik a následně se rozhodne, jak to dopadne - jestli tahle nová látka půjde na seznam zakázaných látek, nebo na ten přísně regulovaný," vysvětluje Vobořil.

Pokud látka bude zařazena "pouze" na seznam regulovaných látek, i tak bude její nabídka na trhu výrazně omezena. Podle Vobořila by šlo o zákaz prodeje pod 18 let.

Prodejci by navíc museli získat licenci. "Prodej tedy bude jen ve specializovaných obchodech s licencí a jedině s živou obsluhou, to znamená žádné dálkové prodeje, žádný internet, aby šlo opravdu každému kupujícímu zkontrolovat občanku," vyjmenovává Vobořil základní podmínky regulace.

Z veřejného prostředí by navíc musela zmizet veškerá reklama - například i plakát, který doposud visí na Národní třídě.