Hamé mění obaly kvůli novým předpisům, využije i fotku syna své zaměstnankyně

před 57 minutami

Potravinářská firma Hamé musela změnit obaly výrobků určených dětem. Nesmějí se už označovat jako dětské, aby neklamaly spotřebitele, a tak se z nich stal například výrobek "pro zlatíčka". Jejich složení se nezměnilo.

Kunovice - Společnost Hamé, lídr na českém trhu paštik, kečupů, džemů či konzervované zeleniny, mění etikety výrobků zaměřených na děti. Donutil ji k tomu nový předpis.

Obaly, které velmi často rozhodují o tom, jaký výrobek vloží maminky do košíku, mají i nové názvy a figuruje na nich také syn jedné z pracovnic Hamé. Složení výrobků však zůstalo stejné.

Na výrobcích se od poloviny roku nesmějí objevovat názvy jako "domácí", "čerstvá", "živá", "čistá", "přírodní", "dia" nebo "vhodná pro děti". Nová vyhláška ministerstva zemědělství vycházející z evropské normy se tím snaží omezit klamání zákazníka, který může být těmito názvy klamán. "Čerstvá" by totiž měla být každá potravina a "živý" musí být každý jogurt - takže toto označení žádnou lepší kvalitu produktu nezaručuje, ačkoliv jako marketingový tah funguje dobře.

Hamé novou vyhlášku splnilo tak, že výrobky dosud prodávané jako "dia", "dietní" či "dietické" nově označuje "bez přidaného cukru" nebo "se sníženým obsahem cukru". Podobné kosmetické změny prodělaly i výrobky určené dětem.

Paštika Májka, která se dříve jmenovala Dětská Májka a dětem ji na obale doporučovali hrdinové komiksu Čtyřlístek, se nově jmenuje Májka pro zlatíčka a na obalu ji propaguje nakreslená holčička s chlapečkem, kteří šťastně hopsají se svačinkou v ruce.

Okurky, které se dříve nazývaly "dětské" a na obrázku je vyzdvihoval největší žrout Čtyřlístku Bobík, atraktivitu ve jméně ztratily a jmenují se prostě - Znojmia okurky. U kečupu změna názvu tak razantní nebyla: dosavadní Dětský kečup Otmánek sice vymazal slovo "dětský", ale o svůj půvab tím nepřišel.

Reklamní tvář z vlastních řad

Dětské zaměření výrobků má současně posílit i nová firemní strategie. Hamé dnes dává do prodeje produkty s fotkou syna jedné své zaměstnankyně. Společnost tímto krokem zabila dvě mouchy jednou ranou - zvýraznila dětskost těchto produktů a zároveň posílila hrdost zaměstnanců.

Do konkurzu přihlásili zaměstnanci 50 dětí. Firemní casting nakonec vyhrál šestiletý Jakub. "Je to pro nás pocta. Všichni známí a sousedi od nás z Mařatic čekali, až ho uvidí, pořád se na to ptali a Jakub se těší, jak se pochlubí spolužákům ve školce," usmívá se Martina Hájková. Ta pracuje v Centrálním distribučním skladu Hamé ve Starém Městě, odkud koordinuje distribuci baget a sendvičů po celém Česku a na Slovensku.

"Docela mě to focení bavilo, ani jsem se nestyděl," shrnul svou roli stručně Jakub. Největší radost mu prý udělalo to, že je kromě okurek také na kečupu, který zbožňuje. Za odměnu dostal plyšáka a výrobky Hamé, maminka pak i blíže neupřesněný honorář.

Marketingový tah za vyšší cenu?

Ačkoliv Hamé své výrobky určené dětem přizpůsobuje dětským chutím (například okurky mají sladší nálev a kečup má méně soli, octa či koření), neznamená to, že by kromě nižšího obsahu soli měly být pro děti z výživového hlediska lepší než výrobky pro dospělé (ať už vlastní, či od konkurence), ačkoliv se prodávají za vyšší cenu.

V testu MF Dnes z roku 2016 totiž vyšlo, že zatímco dospělá podoba okurek Hamé s cenou 10,60 koruny za 100 gramů vyhrála celý test, dětská podoba okurek stojící v přepočtu 15,80 koruny měla celkové hodnocení horší. Body navíc jí sice přidal fakt, že neobsahovala umělé sladidlo, to však neměla ani třetina všech dvanácti zkoumaných standardních okurek. Naopak minusové body získaly dětské okurky za menší křupavost a horší senzoriku (chuť, vůni, barvu).

Fakt, že výrobky s atraktivními dětskými obaly bývají někdy jen dobrým marketingovým trikem, potvrzuje i nutriční terapeutka Věra Boháčová z Fóra zdravé výživy. "Nemohu mluvit za konkrétní značky, ale obecně při porovnávání dětské a běžné verze výrobku nevychází, že by dětské řady byly vždy nutričně prospěšnější než ty druhé," říká.

Nová podoba obalů tedy neznamená, že by zboží určené dětem mělo být i po změně předpisů lepší než dříve. "Změna se týkala jen značení obalů, aby vyhovovaly nové legislativě, složení se neměnilo," potvrzuje mluvčí Hamé Petr Kopáček.

Hamé, které stejně jako Vitana patří pod norskou skupinu Orkla, působí v Česku a na Slovensku a zaměstnává zhruba 2500 lidí. Své výrobky, z nichž nejznámější jsou značky Májka, Znojmia a Otma, vyváží do 40 zemí. Tržby společnosti loni stouply o 2,7 procenta na 5,2 miliardy korun, přičemž český trh se na nich podílel polovinou. Letos Hamé plánuje nárůst tržeb o čtyři až pět procent, společnost chce růst i pomocí akvizic.