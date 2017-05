Restaurace chce pokutu za nedojedené jídlo. Porušuje zákon, říká právník

před 56 minutami

Asijská restaurace v pražském Karlíně bojuje svérázným způsobem proti plýtvání. Po hostech, kteří si v rámci nabídky "sněz, co můžeš" naloží příliš velké porce a nemohou je pak sníst, požaduje přirážku 100 korun. Podle specialisty na spotřebitelské právo tím ale restaurace porušuje zákon. Zbylé jídlo by měla na požádání zabalit.

Praha - Nabídky "sněz, co můžeš" dopadají často stejně - lidé přecení své síly a vše, co si dali na talíř, nakonec nesnědí. Originálně tento problém s nedojídáním jídla řeší čínská restaurace Haikky v pražském Karlíně. Kdo nesní úplně všechno, má platit stokorunovou pokutu.

Pokud se s takovouto praxí setkáte, braňte se. Restaurace totiž porušuje zákon. "K takové sankci by se nepřihlíželo, neboť se jedná o nepřiměřené ujednání," říká vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený.

Že není radno si nakládat na talíř více, než jde okamžitě pozřít, poznal i Jiří Sedlák. "Měl jsme hlad, ale neodhadl jsem to. Nabral jsem si z bufetu víc, než jsem dokázal sníst. Poprosil jsem o zabalení, ale číšnice mi řekla, že jídlo zabalit nemohou, že to je špatné a že mám zaplatit pokutu," říká obyvatel Karlína.

K diskusi se podle něj přidal ještě jeden číšník a po pěti minutách dohadování mu nakonec pokutu odpustili s tím, že příště však už zaplatit bude muset. "Chápu, že z pohledu ochrany planety je dobré omezit plýtvání, ale v tom případě mi měli jídlo zabalit a ne po mně žádat pokutu. S tím naprosto nesouhlasím, i když jsem rád, že mi ji odpustili," říká.

Podle České obchodní inspekce restaurace neporušuje zákony, jejichž dodržování ČOI hlídá - především zákon o ochraně spotřebitele., Nejedná se totiž ani o "neseznámení spotřebitele s cenou", případně "diskriminaci", nesprávné účtování či něco jiného spadajícího pod ČOI.

"Oprávněnost takového poplatku je věc jiná - pokud by se skutečně stalo, že by nějaký zákazník byl vyzván, aby takovou sankci zaplatil a on to odmítl, rozhodnout by musel soud," podotýká mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Spotřebitel si může s jídlem dělat, co chce

Podle právníka dTestu však asijský bufet sankci za nesnědené jídlo ukládat nesmí. "Vlastnictví pokrmu přechází na spotřebitele ve chvíli, kdy jej převezme. Od této chvíle může s pokrmem nakládat podle svého uvážení. Pokud by obchodník stanovil za nedojedení pokrmu smluvní pokutu, zakládalo by to nerovnováhu práv a povinností v neprospěch spotřebitele," vysvětluje Zelený.

Jakmile si tak dá host jídlo na talíř, může jej následně vyhodit, nebo si jej nechat zabalit. Jen pokud by prodejce předem upozornil, že jídlo není možné odnášet s sebou, pak ho na požádání hosta balit nemusí.

Redaktoři online deníku Aktuálně.cz se snažili přímo v restauraci získat i stanovisko zástupců podniku, ti se nechtěli vyjadřovat.

Právník navíc upozorňuje, že kdo se snaží trestat hosty za nedojedení jídla, byť i pod snahou omezit plýtvání, porušuje také občanský zákoník, protože "omezuje spotřebitele při uplatnění práv z vadného plnění". V případě, že by například jídlo bylo zkažené, je naprosto nesmyslné někoho k dojedení nutit.

V Paříži jsou také přísní

Nutit hosty k dojedení jídla se snaží i provozovatelé restaurací i v cizině. Při hokejovém šampionátu v Paříži byli sportovní redaktoři pod pohrůžkou přirážky donuceni dojíst vše, co si objednali. Nakonec to podle vyjádření na Facebooku zvládli, ale nutit se do toho podle Zeleného nemuseli.

"Obdobná pravidla jako v České republice platí v rámci celé Evropské unie, neboť jsou upravena ve směrnici o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, jež jsou členské státy povinny transponovat do svého právního řádu," dodává právník dTestu.

Plýtvání s potraviny je sice problém, ale nelze s ním bojovat nepřiměřenými pokutami. Lepší je například nabízet pokrmy na menších talířích nebo zabalit jídlo domů.