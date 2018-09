před 57 minutami

V Česku žije přes 28 tisíc dolarových milionářů, tedy lidí, kteří mají disponibilní majetek ve výši zhruba 22 milionů korun. Jak vypadají, čemu věří, kam investují peníze, co je motivuje k hromadění majetku a co očekávají od svých dětí? J&T Banka to odhaluje ve svém výzkumu Wealth Report 2018. Podívejte se.