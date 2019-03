Festival Jeden svět zná své vítěze, nejlepším filmem je dokument Kamenné srdce

Festival Jeden svět zná své vítěze. U porot zabodoval emotivní životní příběh afghánského uprchlíka, ironická konspirace i investigace o nekalých praktikách na Instagramu. Jeden svět v Praze promítl 117 dokumentárních filmů, pozvání přijalo 210 filmových tvůrců a protagonistů.

Mezinárodní soutěž představila celkem 12 dokumentů. V silné konkurenci filmů s jedinečným autorským rukopisem získal cenu za nejlepší dokument snímek Kamenné srdce. Film o hledání vlastní identity sleduje příběh afghánského uprchlíka Quorbána, který se snaží najít své místo ve francouzské společnosti. Cenu za nejlepší režii si odnesl dánský režisér Mads Brügger, autor konspiračního dokumentu Odložený případ Hammarskjöld. Brügger se v dokumentu vydává po stopách tragické smrti bývalého generálního tajemníka OSN Daga Hammarskjölda. Zvláštní cenu poroty získal snímek Rekonstrukce Utøyi - tento scénický experiment se snaží zprostředkovat zážitek z teroristického útoku na norský tábor v roce 2011. Děsivé zážitky přeživších zdokumentoval norský režisér Carl Javér.

Kategorie Máte právo vědět každoročně hostí filmy, které odkrývají závažná porušování lidských práv nebo představují silné příběhy lidí, kteří za lidská práva aktivně bojují. Pořadatel festivalu, organizace Člověk v tísni, už více než čtvrt století pomáhá v zemích, kde jsou tato základní lidská práva porušována.

V této kategorii zvítězil film To všechno musí skončit jihoafrického režiséra Rehada Desaiho. Podrobně rekapituluje cestu studentského hnutí, které bojovalo proti vysokým poplatkům na univerzitě v Johannesburgu, a nakonec přerostlo do celonárodních protestů proti společenské nerovnosti. Zvláštní cena byla udělena dokumentu Kam tě vítr zavane. Porotu zaujal příběh francouzského farmáře Cédrica, který ve svém skromném obydlí nechal bydlet stovky uprchlíků putujících z Afriky do Evropy.

Již potřetí ocenil Jeden svět také snímky z domácí produkce. V letošním roce festival navíc uvedl hned osm českých premiér. Porota složená ze zástupců mezinárodní festivalů ocenila dokument Dobrá smrt, který zpracovává nelehké téma eutanazie. Zvláštní cenu udělila porota režisérce Evě Tomanové a psychologicky laděnému dokumentu Začít znovu. Ten vypráví příběh sňatkového podvodníka Mirka a jeho poslední oběti Moniky, která čeká až jejího vyvoleného propustí z vězení.

Studentská cena festivalu patří dokumentu #FollowMe, jehož autorem je nizozemský režisér Nicolaas Veul. Snímek ukazuje pozadí fungování Instagramu, jedné z nejoblíbenějších sociálních sítí současnosti.

U Regionální poroty zabodoval film Rekonstrukce Utøyi, který si tak z festivalu odvezl hned dvě ocenění.

Divácky nejúspěšnějím filmem se stal autorský dokument "Příběh cesty kolem světa" režisérského dua Gwendolin Weisser a Patricka Allgaiera. Ti se rozhodli objet zeměkouli kolem dokola netradičním způsobem - bez použití letecké přepravy. Film zaznamenává jejich úsměvné, dojemné i vážné situace z cest a ukazuje, že k cestování lze přistupovat i zodpovědně, s respektem vůči místním lidem a životnímu prostředí.

Festival Jeden svět v Praze skončil, ale přesouvá se do dalších 35 měst. Celoročně je také možné stahovat a promítat dokumenty z Jednoho světa v rámci projektu Promítej i Ty.