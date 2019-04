Farma Michael – nejromantičtější místo jako z pohádky

Dusot koňských kopyt, vůně čerstvě upečeného chleba, pasoucí se dobytek na okolních loukách – venkovské stavení románsko-gotického původu si žije svým vlastním tempem. Snoubí se v něm to nejlepší ze středověku i současnosti.

Která dívka jako malá nechtěla být Popelkou, pro niž si princ přijel na statek a odvezl si ji na zámek? Vzpomeňte si na nejoblíbenější českou pohádku - za obrovskými vraty statku se otevíral svět, ve kterém nic nechybělo. Co bylo potřeba, to se v jeho zdech vyrobilo, uvařilo, v okolí vypěstovalo. Budovy vystavěné kolem nádvoří ve tvaru obdélníku dávaly tomuto světu bezpečné hranice, vše mělo své místo a řád. A pohádkové kouzlo.

Přesně takové pocity obklopí každého, kdo zavítá na Farmu Michael. Pohostinnost, pocit bezpečí, vědomí, že zde si čas plyne svým vlastním tempem… to vše uchvátí na první pohled. Něco je oproti oblíbené pohádce přece jen trochu jiné. Princ by totiž s Popelkou na Farmě Michael raději zůstal. Budovy věrně odkazují ke svému původu, za jejich zdmi na návštěvníky však čekají služby a péče ryze královská.

Láska prochází žaludkem

V kuchyni se činí profesionálové, kteří zkušenosti získali v nejlepších restauracích Evropy i USA. Menu skvěle zapadá do celého konceptu farmy. S vědomím toho, že to nejlepší, co zde můžete ochutnat, nemohlo vzniknout nikde jinde než právě na farmě a v jejím okolí, sáhnete po čerstvě upečeném domácím chlebu a těšíte se na selátka, krůty či kachny, které se po farmě po celý rok prohánějí pod zdejším širým nebem. Nebo si raději ulovíte štiku? "Právě gastronomie byla jedním z důvodů, proč jsme v roce 2015 dostali ocenění Farma roku a Svatební místo roku v roce 2017," mohou se společně pochlubit tím nejlepším ohodnocením majitel, ředitel a tým zaměstnanců Farmy Michael.

Farma Michael je vyhledávaným místem pro svatby, a to i velmi luxusní. Pro svoji nezapomenutelnou atmosféru, široké možnosti ubytování na statku a jeho blízkém okolí. Pro veškerý servis, který na klíč umí specialisté na farmě zajistit. Obrovskou devízou je pak důraz na soukromí, které svatebčanům a jejich hostům Farma Michael zaručí. Není tedy divu, že si zde své ANO řekli světové a české celebrity, světoznámý pilot Formule 1 či hokejisté NHL. Nádherná svatba v přírodě je naprosto ideální, pokud svatebčané vyznávají tzv. boho styl.

Školení jako dovolená

Farma Michael je ideálním místem i pro nejrůznější firemní akce a setkání. Ať už je cílem pobytu teambuilding, školení či důležité jednání, pro zaměstnance i management bude celý pobyt nemalou odměnou a důkazem, jak jsou pro firmu důležití.

Volný čas mohou podle zájmu využít k projížďkám na koni či léčebným jízdám pod dohledem uznávaného fyzioterapeuta. Či k odpočinku ve wellness s vířivkou, bazénem i finskou saunou, k rybaření i aktivnímu odpočinku na greenu. Ranč totiž disponuje dvěma rybníky, prvotřídním tréninkovým hřištěm pro začátečníky i zkušené golfisty i stájemi s nádhernými koňmi. Mimochodem, už jste někdy hráli pólo?