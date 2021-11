Návštěvy restaurací teď berou lidi politicky, stěžují si podniky. Vrací se roznášky

Po týdnu povinnosti kontrolovat bezinfekčnost zaznamenala úbytek hostů většina restaurací v Česku. Podle Asociace hotelů a restaurací ČR jde až o 70 procent podniků, které mají téměř o třetinu nižší návštěvnost. Nejvíce jsou opatření patrná v malých městech a vesnicích, naopak česká metropole takový problém nemá.

Majitel pražské restaurace Petřínské terasy Václav Kaftan tvrdí, že hostů kvůli povinnosti kontrolovat bezinfekčnost na koronavirus chodí méně. Často se podle něj také stává, že když personál po lidech požaduje potvrzení, raději si vezmou jídlo s sebou a restauraci opustí.

Úbytek zákazníků pozoruje také jeden z podniků v pražské čtvrti Karlín. "Lidí chodí méně, to je jasné. Myslím, že návštěvnost klesla asi o třicet procent," odhaduje zaměstnanec zdejší obsluhy.

Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků a živnostníků přitom pro on-line deník Aktuálně.cz uvedl, že nové protiepidemické opatření zatím nejméně ublížilo české metropoli. "Zatím se nedají vyvozovat velké závěry, ale z údajů, které máme, víme, že Praze se relativně daří," dodal.

Plzeň a podobně velká města ale už podle Kastnera za pouhý týden kontrol zaznamenaly odliv zákazníků kolem deseti až dvaceti procent.

Nejhůře se pak daří malým městům a vesnicím, kde to podle něj lidé mnohdy vzali až příliš emočně a politicky a nechtějí, aby je někdo v podnicích kontroloval. "Tam jsou poklesy razantní," doplnil Kastner.

Problém vidí v tom, že lidé do restaurací a hospod ani nedorazí. Nedochází tedy ani tak k excesům přímo na místě, kdy by se lidé obsluze odmítli prokázat. "To se děje zcela výjimečně," upřesnil dále.

Personál kaváren, hospod, restaurací či barů musí od 1. listopadu zkontrolovat, zda má host u stolu doklad o dokončeném očkování, prodělání nemoci covid-19 v posledním půl roce nebo negativní test. Antigenní platí 24 hodin, PCR test je možné k prokázání použít 72 hodin od odběru.

Prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek uvedl, že se zavedením kontrol bezinfekčnosti na koronavirus eviduje až 70 procent podniků úbytek hostů o více než 30 procent. Restauratéři ale podle něj nechtějí vzhledem k rostoucímu počtu nakažených koronavirem opatření zpochybňovat.

"Není mi ale známo, že by stejná omezení, která musí dodržovat restaurace, platila například v závodním stravování," uvedl. Podle něj také některé firmy, které měly už rezervované prostory pro vánoční akce, objednávky vzhledem k nejisté situaci ruší.

Více objednávek domů

Pokles návštěvnosti v restauracích zaznamenala i stravenková společnost Sodexo. "Podle našich dat spadla průměrná návštěvnost v restauracích za první týden v listopadu o 21 procent v porovnání s říjnem 2021," sdělila pro Aktuálně.cz tisková mluvčí Tereza Knířová.

"S největší pravděpodobností se jedná o reakci na nařízení kontroly bezinfekčnosti ve stravovacích zařízeních a další citelnou ránu pro jejich majitele," doplnila.

Odliv hostů potvrzují také data rozvozce jídla Wolt. Podle ředitele Jana Foreta společnost v minulém týdnu zaznamenala růst objednávek v jednotkách procent a částečně se podle něj nepochybně projevilo zavedení kontrol bezinfekčnosti v restauracích.

"Na základě loňských zkušeností však předpokládáme, že pro řadu lidí bude alternativou spíše domácí stravování," uvedl. Doplnil, že jedním z hlavních faktorů pro rostoucí poptávku je také zhoršující se počasí.

Zároveň posiluje trend rozvozu potravin a dalšího zboží a nárůst zájmu ovlivňuje také expanze Woltu do dalších měst.

Lidé se prokazují sami od sebe

Ne všechny podniky ale povinnost vyžadovat doklad o bezinfekčnosti hodnotí negativně. Jako bezproblémovou ji vnímá například šéf směny pražské restaurace U Tunelu Michal John. "Návštěvnost se podle mě razantně nezměnila. A když lidem řekneme, aby prokázali bezinfekčnost, tak ji prostě prokážou," krčí rameny John.

Potíže se zavedením kontrol nevnímá ani jedna z kaváren v Praze 1. "Máme stálou klientelu. Lidé jsou pokorní a potvrzení ukážou sami od sebe. Za celou dobu jsme řešili jednu malou roztržku," sdělila tamní obsluha.

Některé restaurace se s výrazným úbytkem hostů ale nadále potýkají i kvůli tomu, že řada zaměstnanců stále pracuje v režimu home office nebo se do něj postupně vrací. "Lidé častěji než návštěvu restaurace volí nákup polotovarů nebo rozvoz, při kterém však preferují hlavně fast foody," potvrdil generální ředitel Up Česká republika Stéphane Nicoletti.

V kombinaci s nuceným zdražováním se podle něj restauratéři musí snažit přilákat hosty jinak. "Řada z nich obměnila svou nabídku a snaží se vařit nová jídla, stejně jako za vyšší ceny poskytnout lepší servis. Čím dál tím víc restaurací také umožňuje platit bezkontaktně," podotkl Nicoletti.

