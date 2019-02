před 1 hodinou

Nový stát potřebuje nové peníze. A tak se hned v prvních dnech samostatného státu v roce 1918 začala připravovat československá měna. Do dvaceti let získala významné místo mezi předními světovými měnami. Cesta k úspěchu nové měny však byla složitá a jako první zádrhel se ukázalo už hledání názvu, který by vyhovoval všem.