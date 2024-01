Místo matrjošek hudba. Cellista si plní sen a buduje v Praze nejmenší koncertní síň

O něčem takovém Tomáš Jamník dlouho snil. Violoncellista, který sedmnáct let působí v Berlíně, chtěl v centru Prahy vybudovat obchůdek, kde by místo suvenýrů nebo kosmetiky byli za výlohou muzikanti. "Přišlo mi to jako dobrý fór. Přál jsem si, aby lidi přišli z ulice a stali se součástí koncertu," vysvětluje. Jeho vize se teď stává skutečností. V Hrzánské pasáži buduje nejmenší síň v republice.

