Vaří, spí a pracují v něm. Tři příklady, jak si architekti poradili s "pidi" byty

Bydlení na malé ploše si ve městech pořizuje stále více mladých lidí. Je to vhodné startovací bydlení, člověk ale musí vědět, jak do garsonky vměstnat vše, co potřebuje k životu. "Zásadní je využít všechen prostor, který je k dispozici, to znamená i výšku místnosti," myslí si architekt Adam Novotník ze studia Purpura, který loni navrhl domov o 17 metrech.

Byt je tak malý, že se vejde do "rybího oka". | Foto: Aktuálně.cz/Jan Kolský, PURPURA.studio Jednu z nejmenších garsoniér v Praze rekonstruovalo studio na popud majitele. Jeho přáním bylo proměnit byt v atraktivní a živé místo plné barev a originality. Na 17 metrů čtverečních museli architekti vměstnat spaní, rozkládací gauč, kuchyň, pracovní místo, koupelnu a toaletu. Rekonstrukci proto předcházelo pečlivé plánování, které jednotlivé funkce bytu skládalo dohromady podobně jako tetris. "Práce byla o to těžší, že jsme se rozhodli využít typových výrobků, aby se zbytečně nezvyšovala cena rekonstrukce. Nudu z mainstreamu jsme zahnali atypickými prvky vyrobenými na 3D tiskárně. Využití pestrých barev majitel podporoval s cílem vytvořit zábavný prostor - jen díky tomu mohl vzniknout tento unikátní byt," popisuje šéf studia Purpura. Garsonka má vysoké stropy (tři metry), a tak architekti mohli navrhnout postel ve vzduchu. Tím ušetřili až čtvrtinu volné plochy. "Pokud metr čtvereční stojí v Praze přes 125 tisíc korun, zvednutím postele do vzduchu získáte hodnotu minimálně půl milionu a to se počítá," myslí si Novotník. Maximální využití prostoru Garsoniéra nedaleko Václavského náměstí má 25 metrů čtverečních. | Foto: Aktuálně.cz/Radek Oulehla Útulný a variabilní interiér na už existujícím půdorysu loni budovali také architekti ze studia Zachar. Garsoniéra nedaleko Václavského náměstí má 25 metrů čtverečních a z toho ani ne polovinu zabírá hlavní obytný prostor. "Ten byl navíc omezený nosným sloupem. Naštěstí, větší světlá výška nám dovolila umístit spaní na galerii, čímž jsme získali dalších šest volných metrů čtverečních," popisuje výzvy rekonstrukce Ivan Zachar. Vestavěné patro zpřístupnili architekti po mlynářských schodech, které umístili do prostoru mezi zdí a masivním sloupem. Ten v interiéru nově funguje jako hranice mezi jednotlivými zónami - v jedné části je kuchyň se skladným kruhovým jídelním stolem, barovým pultíkem a pracovním místem. V té druhé je malý obývací pokoj. Nábytek architekti navrhli na míru, protože nechtěli, aby měl jen jednu funkci. "Každé místo v bytě musí být univerzální. Malou kuchyňskou linku jsme například doplnili o desku na zdi, která může rozšířit místo na vaření, ovšem při večírku se z ní snadno stane barový pult. Stůl vestavěný do okna slouží jako jídelní i pracovní, křeslo je rozkládací, aby umožnilo přespání hosta. Důležitým kusem nábytku jsou C-stolky, které se dají různě přesouvat, sestavovat a převracet," vysvětluje Zachar. I vložené patro může mít víc výšek Díky rozdílným výškovým úrovním desek dosáhl architekt odlišných atmosfér dole v přízemí. | Foto: Aktuálně.cz/Iveta Kulhavá I architekt Jakub Žoha šel na rekonstrukci garsoniéry přes vložení galerie s postelí. Vložené patro ale ještě rozdělil na dvě různé úrovně, čímž prostor více roztříštil a zároveň získal útulné místo pro práci z domova. "Rozdílné výšky horních desek jsou nesmírně důležité pro kvalitu prostoru pod patrem, kde vznikla odlišná světlá výška a díky tomu velmi odlišná atmosféra," popisuje architekt svůj záměr. Šéf studia New Architecture se v interiéru navíc nebál experimentovat s výraznými barvami v duchu trikolóry. Garsonka o 35 metrech čtverečních má barevné schodiště, výraznou předsíň a bílé stěny. "Celé nová vnitřní konstrukce je zvýrazněna sytě modrou barvou. A do kontrastu k modré je v předsíni použitá barva sytě červená. Nábytek jsem pak ladil do střídmých tónů, aby se celý interiér spojil a uzemnil," popisuje autor. Výhodou malého bytu v Praze je soukromá střešní terasa, která garsonce dodává atmosféru loftového bytu. Náklady spojené s rekonstrukcí vyšly majitele na 385 tisíc korun. Na všechny tři interiéry se můžete podívat v galerii.