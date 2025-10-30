Češi a gastronomie: Chceme platit stejně za vyšší kvalitu, kuchyně přitom strádají

Průzkumu se letos v srpnu zúčastnilo 1010 respondentů ve věku od 18 do 70 let.
"Vidíme tady zásadní paradox spotřebitelského chování. Zákazníci chtějí vyšší kvalitu, lepší suroviny a propracovanější zážitek, ale zároveň nejsou ochotni za to platit víc. Pro restaurace je to obrovská výzva. Musí splnit rostoucí očekávání hostů, ale nemohou si dovolit zdražit, protože by o ty samé hosty přišly. A to všechno v době, kdy jim rostou náklady a chybí personál," řekl Jan Bartík, generální ředitel společnosti Rational, která vyrábí kuchyňské spotřebiče.
Při výběru podniku je podle průzkumu pro téměř dvě třetiny lidí nejdůležitějším faktorem kvalita jídla a pití. Téměř 40 procent hostů přiznává, že jejich nároky na restaurace v posledních letech vzrostly. Zároveň ale nechtějí za vyšší kvalitu připlatit.
Pro 60 procent respondentů, kteří do restaurací chodí méně často, jsou právě vysoké ceny hlavní bariérou, proč je nenavštěvují častěji. Důležitým faktorem, který rozhoduje o tom, jestli se lidé budou vracet do restaurace nebo ne, je také cena v poměru ke kvalitě. Uvedlo to 57 procent lidí.
Podle Bartíka lidé v restauracích očekávají vysokou kvalitu, dobrý servis a zároveň příznivé ceny, provoz v restauracích je ale stále nákladnější. Z průzkumu vyplynulo, že pro 83 procent provozovatelů je provoz za posledních tři až pět let náročnější. Situaci s nedostatkem kvalifikovaného personálu označilo 41 procent podniků jako kritickou, polovina za významnou.
"A když k tomu přidáte, že sedm z deseti bojuje s rostoucími náklady a nemůže si dovolit výrazně zdražit, je jasné, že tradiční postupy už nestačí. Restaurace potřebují nová řešení, která jim pomohou udržet kvalitu i při menším počtu zaměstnanců," uvedl Bartík.
Podle Bartíka nabízí východisko moderní technologie. "Moderní technologie nejsou luxus, ale nutnost pro přežití v dnešní gastronomii. Díky technologiím je možné připravit pokrmy předem, skladovat je a během pár minut dokončit přesně ve chvíli, kdy jsou potřeba, čímž šetří čas, snižuje stres a zefektivňuje provoz kuchyně," podotkl Bartík. Výhodou moderních technologií je podle něj také jednoduchá obslužnost a minimální ztráta surovin.
Tržby restaurací a dalších gastronomických provozoven v Česku se loni oproti roku 2023 nominálně snížily o 0,4 procenta. V reálném vyjádření, tedy po zohlednění inflace, pokles činil šest procent.