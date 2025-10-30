Ekonomika

Češi a gastronomie: Chceme platit stejně za vyšší kvalitu, kuchyně přitom strádají

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Nároky lidí při návštěvě restaurací rostou, požadují stále větší kvalitu jídla i pití, ale nejsou ochotni si za ni zaplatit. Vyplývá to z průzkumu od agentury Perfect Crowd ve spolupráci s Asociací hotelů a restaurací a společností Rational. Restaurace si ale nemohou i vzhledem k rostoucím nákladům a nedostatku personálu dovolit zlevnit, řekli ve čtvrtek novinářům zástupci společnosti.
Hostinec Na Výtoni, ilustrační foto.
Hostinec Na Výtoni, ilustrační foto. | Foto: Jakub Plíhal

Průzkumu se letos v srpnu zúčastnilo 1010 respondentů ve věku od 18 do 70 let.

"Vidíme tady zásadní paradox spotřebitelského chování. Zákazníci chtějí vyšší kvalitu, lepší suroviny a propracovanější zážitek, ale zároveň nejsou ochotni za to platit víc. Pro restaurace je to obrovská výzva. Musí splnit rostoucí očekávání hostů, ale nemohou si dovolit zdražit, protože by o ty samé hosty přišly. A to všechno v době, kdy jim rostou náklady a chybí personál," řekl Jan Bartík, generální ředitel společnosti Rational, která vyrábí kuchyňské spotřebiče.

Související

Gastronomická esa se Schillerovou. Dohodli se na změně, kterou označují za přelomovou

Majitelé restaurací po jednání s místopředsedkyní ANO Alenou Schillerovou, na kterém se shodli na osvobození spropitného od daní a odvodů na zdravotním a sociálním pojištění.
7:50

Při výběru podniku je podle průzkumu pro téměř dvě třetiny lidí nejdůležitějším faktorem kvalita jídla a pití. Téměř 40 procent hostů přiznává, že jejich nároky na restaurace v posledních letech vzrostly. Zároveň ale nechtějí za vyšší kvalitu připlatit.

Pro 60 procent respondentů, kteří do restaurací chodí méně často, jsou právě vysoké ceny hlavní bariérou, proč je nenavštěvují častěji. Důležitým faktorem, který rozhoduje o tom, jestli se lidé budou vracet do restaurace nebo ne, je také cena v poměru ke kvalitě. Uvedlo to 57 procent lidí.

Podle Bartíka lidé v restauracích očekávají vysokou kvalitu, dobrý servis a zároveň příznivé ceny, provoz v restauracích je ale stále nákladnější. Z průzkumu vyplynulo, že pro 83 procent provozovatelů je provoz za posledních tři až pět let náročnější. Situaci s nedostatkem kvalifikovaného personálu označilo 41 procent podniků jako kritickou, polovina za významnou.

Související

Výčepní roku 2025 Štěpán Velký: Špatně načepované pivo bych nikdy nevydal

BO5: Pivovary

"A když k tomu přidáte, že sedm z deseti bojuje s rostoucími náklady a nemůže si dovolit výrazně zdražit, je jasné, že tradiční postupy už nestačí. Restaurace potřebují nová řešení, která jim pomohou udržet kvalitu i při menším počtu zaměstnanců," uvedl Bartík.

Podle Bartíka nabízí východisko moderní technologie. "Moderní technologie nejsou luxus, ale nutnost pro přežití v dnešní gastronomii. Díky technologiím je možné připravit pokrmy předem, skladovat je a během pár minut dokončit přesně ve chvíli, kdy jsou potřeba, čímž šetří čas, snižuje stres a zefektivňuje provoz kuchyně," podotkl Bartík. Výhodou moderních technologií je podle něj také jednoduchá obslužnost a minimální ztráta surovin.

Tržby restaurací a dalších gastronomických provozoven v Česku se loni oproti roku 2023 nominálně snížily o 0,4 procenta. V reálném vyjádření, tedy po zohlednění inflace, pokles činil šest procent.

 
Mohlo by vás zajímat

Česko má nejdražší elektřinu v celé Evropské unii, ukázalo srovnání

Česko má nejdražší elektřinu v celé Evropské unii, ukázalo srovnání

Ruští experti radí, jak udělat díry do Putinovy ekonomiky. Sankční smyčka se utahuje

Ruští experti radí, jak udělat díry do Putinovy ekonomiky. Sankční smyčka se utahuje

Čipy jako nejlepší byznys. Jejich výrobce Nvidia překonal hodnotu pěti bilionů dolarů

Čipy jako nejlepší byznys. Jejich výrobce Nvidia překonal hodnotu pěti bilionů dolarů

Pražské obchodní centrum Palladium kupuje skupina Erste, bude ho stát 17 miliard

Pražské obchodní centrum Palladium kupuje skupina Erste, bude ho stát 17 miliard
ekonomika Aktuálně.cz domácí Obsah gastronomie restaurace stravování Hospody domácí ekonomika jídlo cena průzkum veřejného mínění průzkum

Právě se děje

před 11 minutami
Má šílené statistiky, je geniální, diví se v Lyonu Šulcovi. Trenér ho nechal napospas

Má šílené statistiky, je geniální, diví se v Lyonu Šulcovi. Trenér ho nechal napospas

Během prvního poločasu si někteří diváci možná ani nevšimli, že je na hřišti, pak stačilo sedm minut a Pavel Šulc si omotal fanoušky Lyonu.
před 12 minutami

Spalovací motor, který čistí planetu. Svérázná Mazda už má zase auto s Wankelem

Spalovací motor, který čistí planetu. Svérázná Mazda už má zase auto s Wankelem
Prohlédnout si 10 fotografií
Aktualizováno před 15 minutami
Náhradu za Turka nehledáme, říká šéf Motoristů. Do čela sněmovny míří Okamura

ŽIVĚ
Náhradu za Turka nehledáme, říká šéf Motoristů. Do čela sněmovny míří Okamura

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 19 minutami
Výletní loď nechala na ostrově osmdesátiletou důchodkyni. Tělo našli až druhý den

Výletní loď nechala na ostrově osmdesátiletou důchodkyni. Tělo našli až druhý den

Loď opustila ostrov se západem slunce a vrátila se po několika hodinách, když posádka zjistila, že žena chybí.
před 30 minutami
Vyhozeni jen s jednou taškou. V Pobaltí deportují "němé" Rusy, svoji šanci dostali

Vyhozeni jen s jednou taškou. V Pobaltí deportují "němé" Rusy, svoji šanci dostali

"Co se děje v pobaltských státech, je nacismus," nechala se slyšet mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová.
Aktualizováno před 43 minutami
Rusko zesílilo tlak, chce dobýt klíčovou baštu. Ukrajinci se brání ze všech sil

ŽIVĚ
Rusko zesílilo tlak, chce dobýt klíčovou baštu. Ukrajinci se brání ze všech sil

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 51 minutami
Po letech znovu s Českou filharmonií. Pianista Jevgenij Kissin zahraje Prokofjeva

Po letech znovu s Českou filharmonií. Pianista Jevgenij Kissin zahraje Prokofjeva

V Rudolfinu na třech koncertech 5. až 7. 11. provede Klavírní koncert č. 1 Des dur. Z technického hlediska je to podle něj velmi obtížná skladba.
Další zprávy