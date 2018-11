Továrna Škody mimo Česko nebude na elektromobily, elektrofabrika zůstane v Boleslavi

V pátek zasedá dozorčí rada koncernu Volkswagen. Na ní se rozhodne o zásadních plánech pro příští dekádu. Důležitá rozhodnutí se dotknou domácí Škody Auto.

Jak jsme už zveřejnili v předchozím článku z 12. listopadu, který vycházel z informací Financial Times a také listu Handelsblatt, Volkswagen uvažuje o efektivním seskupení výroby po modelech napříč značkami. Tato synergie by totiž mohla pomoci v mnoha směrech. Jde o jeden z bodů, kterým se bude věnovat dozorčí rada VW tento pátek, a informace zveřejní po poledni na tiskové konferenci.

Hledá se prostor

Efektivní sloučení výroby po modelech a hledání nových kapacit jsou logické, VW bude prostor potřebovat. Automobilka ohlásila příchod padesáti nových čistě elektrických modelů pro všechny své koncernové značky do roku 2025.

Je tedy nutné zajistit, kde se budou vyrábět. Volkswagen má po celé EU několik různě vytížených závodů a logicky uvažuje o kapacitách. Z hlediska nákladů dává seskupení po modelech velký smysl.

Továrny v České republice už kapacitu nemohou zvýšit. Bernhard Maier v rozhovoru vedeném na pařížském autosalonu potvrdil, že škodovácké výrobní linky v Česku jedou na 119 procent. Kdyby Škoda měla větší kapacitu ve svých závodech na domácí půdě, mohla by dodat více aut, o které je velký zájem. Stejná situace panuje nejen v Mladé Boleslavi, ale i ve Vrchlabí a Kvasinách. Na některé objednané modely, například na Kodiaq či Karoq, se aktuálně čeká i několik měsíců.

Několik německých továren Volkswagenu se naopak potýká s klesajícím zájmem o vyráběné modely, mezi vozy s největším propadem patří například VW Passat, vyráběný v Emdenu. I proto se během roku několikrát objevily spekulace, že by se výroba Superbu mohla přesunout do Německa a vyplnit volné kapacity. Uvažovalo se ale až o nové generaci, která na trh dorazí nejdříve za pět let.

Odboráři Škody se ale odmítali vzdát výroby s tím, že by to pro Českou republiku znamenalo obrovskou ztrátu. Superb je vlajková loď značky a silné odbory ve Škodě Auto protestovaly proti tomu, aby o něj ČR přišla.

I proto je mezi nejpravděpodobnějšími scénáři, o kterých dozorčí rada VW uvažuje, přesun přesně opačný. Passat z továrny v Emdenu se přestěhuje do Česka. Tím se zajistí provoz v továrně v Kvasinách na několik let dopředu a v Německu zbyde po Passatu prázdná továrna připravená na alokaci nových modelů.

Volkswagen ostatně přestavbu továrny v Emdenu na výrobu plně elektrických modelů už oznámil. Půjde o jeden ze tří závodů na německém území, kde se budou stavět elektromobily - vedle Emdenu také v Hannoveru a ve Cvikově.

První továrna VW výhradně na elektromobily

Východoněmecký Cvikov bude první továrnou na světě, která se kompletně transformuje z výroby aut se spalovacími motory na čisté elektromobily. Má se tak stát velmi brzy - už v roce 2019.

V Cvikově se budou zpočátku stavět elektromobily řady ID s platformou MEB (prvním má být hatchback ID), avšak už v roce 2021 zde má vznikat šest modelů od tří značek VW a továrna bude údajně připravená na produkci 330 tisíc aut ročně, tedy více než v kterékoli jiné továrně celé VW Group. Podle těchto indicií je tedy pravděpodobné, že v Cvikově budou vznikat elektromobily koncernových značek.

Konverze továrny už započala a první linka bude zprovozněná ještě teď v listopadu. Do přestavby značka investuje 1,2 miliardy korun. Volkswagen slibuje, že zpočátku bude produkovat 1350 aut denně a později se kapacita zvýší na 1500 vozidel za den. Na konci roku 2019 tu má mít práci zajištěno 13 tisíc lidí.

Pravda však je, že v továrnách na elektromobily bude v budoucnu pracovat méně zaměstnanců než v závodech s konvenčními automobily. VW potvrzuje, že v nové továrně ve Cvikově bude automatizace třikrát vyšší, než tomu bylo doposud.

To i díky nasazení robotů a vyšší automatizace v souladu s Průmyslem 4.0. Pracovní síla je v Německu dražší, ale díky faktu, že elektromobil se zkompletuje za 13 hodin, což je zhruba o polovinu kratší doba než u konvenčního auta, se produkce v dražším Německu stále vyplatí.

"Spuštění výroby nových elektromobilů z rodiny ID v továrně ve Cvikově je pro Volkswagen stejná revoluce, jako když jsme začali kdysi vyrábět VW Brouk nebo první Golf," řekl Thomas Ulbrich, šéf představenstva VW, který je zároveň zodpovědný za projekt elektrické mobility. Současně slibuje, že elektromobily od Volkswagenu budou dostupné. Podle informací Financial Times má nový hatchback ID stát zhruba 500 až 600 tisíc korun.

V Cvikově se vyráběly modely VW Passat, Golf a Golf Variant. Ve chvíli, kdy se zastaví v Emdenu výroba Passatu a také Arteonu, produkce se bude muset kompletně přestěhovat. Linka vedle Superbu je logickým vyústěním situace.

Značka rovněž oficiálně oznámila přesun výroby z továrny v Hannoveru. Podle Financial Times se výroba Volkswagenu Transporter přestěhuje do Turecka k Fordu, se kterým automobilka letos uzavřela partnerství mimo jiné na společný vývoj užitkových modelů. V Hannoveru má vznikat ID Buzz, elektrická dodávka, která vizuálně odkazuje na legendární bus první generace.

Elektrické plány Volkswagenu jsou velké, v roce 2025 bude ve třech továrnách na německém území vyrábět milion elektromobilů ročně. A protože tři továrny VW v Německu v brzké budoucnosti přejdou na výrobu elektromobilů a dohromady mají v té době zajistit produkci milionu elektrických aut v EU, z logiky věci vyplývá, že nová továrna Škody, o které se bude dnes pravděpodobně také jednat, bude vyrábět auta s konvenčními spalovacími motory.

Nová továrna

Od počátku vedení automobilky uvádělo, že Česko z uvažovaných zemí nepřichází v případě nové fabriky úvahu. Je zde nízká nezaměstnanost a málo nových lokací, kde by bylo možné továrnu postavit.

Spekulovalo se o mnoha zemích, například o Rumunsku, Bulharsku nebo Turecku. Ať už půjde o kteroukoli destinaci, automobilka musí brát v potaz cenu pracovní síly, náklady na stavbu a také se rozhoduje i podle toho, jaké vládní pobídky konkrétní země pro nové investory nabízejí. Je téměř jisté, že nová továrna se postaví v rámci EU.

Bernhard Maier už před časem prohlásil, že nová továrna nevznikne dříve než v roce 2023. Vzhledem k tomu, že od rozhodnutí k dokončení stavby to trvá pět let, finální rozhodnutí by mělo padnout co nejdříve, pravděpodobně ještě do konce roku. Je možné, že i toto se bude na dozorčí radě projednávat a výsledek se dozvíme dnes.

I kdyby se na radě nerozhodlo o nové továrně Škody Auto, již dříve zveřejněné informace o elektrických plánech na příštích několik let platí. V Bratislavě bude vznikat elektrické Citigo, příští rok se uvede hybridní Superb a také elektrický model vycházející z konceptu Vision E. Ten bude vznikat v Mladé Boleslavi na lince vedle Octavie.