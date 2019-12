Jedna z nejstarších automobilek světa slaví. Škoda odhalila vozy ke 125. narozeninám

Malá výprava do historie

Jen v rychlosti připomeňme bohatou historii automobilky Škoda. Pod označením Laurin & Klement začala v Mladé Boleslavi v roce 1895 výroba jízdních kol a motocyklů. Firma dostala jméno dle svých zakladatelů - Václavů Laurina a Klementa. Pro automobilové nadšence je důležitý rok 1905. Právě tehdy totiž vznikl první automobil Laurin & Klement. Šlo o Voiturette A, který jezdil až 40 km/h.

Označení Laurin & Klement vydrželo do roku 1925. V tu chvíli už automobilku koupila Škoda Plzeň, a vozy tak začaly nést označení Škoda. Přesto tu Škodovka nemusela dneska být, protože finanční krize na přelomu 20. a 30. let značně oslabila celé strojírenství. Zpět na nohy automobilce pomohl levný Popular a úspěšný byl třeba i typ s označením Rapid.

Levná auta zůstala Škodě i po druhé světové válce, v rámci plánovaného hospodářství dostala za úkol právě jejich výrobu. A tak vznikly moderní typy Octavia či 1000 MB, ale také postupně zastarávající až zastaralé modely 100/110 a především řady 742, to znamená třeba 105 nebo 120. Zastaralá byla především koncepce s motorem vzadu a pohonem zadních kol.

Inovativní tak byl až koncem 80. let Favorit s motorem vpředu a pohonem předních kol. Ten odstartoval moderní historii Škodovky, protože v rámci privatizace začátkem 90. let přispěl k rozhodnutí Volkswagenu do Škody vstoupit a postupně ji ovládnout a zařadit do svého koncernu. Dnes česká automobilka patří mezi jeho nejdůležitější součásti - jak prodeji, tak například ziskovostí.

Na bohatou historii a především rok 1905 tak odkazuje nová akční verze 125 let. Ta se objevuje v cenících Fabie, Scaly a Karoqu. U všech vychází z výbavy Ambition, oproti které za stejnou nebo nižší cenu nabízí více výbavy.