Absurdní výklad pravidel na nebezpečném přechodu. Změní se názor na to, kdo je viník?

Určitě existují dopravní nehody, kdy je viník jednoznačný. Jenže v případě, o kterém informoval internetový deník Info.cz koncem srpna, je výklad práva překvapivý. Nejvyšší soud v případu tragické nehody cyklisty na přechodu v Ostravě zrušil trest řidiči, který ho srazil.
V tomto případě mohla za smrt cyklisty hloupá souhra okolností a vlastně každodenních porušení pravidel silničního provozu. Zařaďme proto nejprve zpátečku a popišme si, jak k ní došlo.
V Ostravě přijel před dvěma roky cyklista po chodníku k přechodu přes ulici Frýdecká se dvěma jízdními pruhy v každém směru. Zastavil, aby počkal, až bude mít volno, nebo až ho někdo pustí. U přechodu stál s bicyklem mezi nohama. V krajním jízdním pruhu se blížila malá dodávka Dacia Dokker, jejíž řidič "nešťastně" gentlemansky zastavil, aby cyklista mohl na přechod.
Ve vnitřním pruhu se ale k přechodu přiblížila ještě Škoda Octavia, její řidič však na cyklistu, který se mezitím rozhodl přechod přejet, zareagoval až na poslední chvíli. I když brzdil a snažil se vyhnout, cyklistu srazil. Ten navzdory převozu do nemocnice po třech měsících zemřel.
Okresní a krajský soud měly vloni o celé situaci jasno. Řidič octavie reagoval špatně a odsoudily ho za usmrcení z nedbalosti na 18 měsíců podmíněně, a ještě mu na dva roky zakázaly řízení. Odsouzený se ale dovolal k Nejvyššímu soudu, kde s tím, že žádné předpisy neporušil a že cyklista neměl přechod pro chodce přejíždět, uspěl.
Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu okresní a krajský soud posuzovaly celou věc špatně tím, že na ni aplikovali nařízení týkající se vztahu řidiče a chodce. Cyklista podle něj na přechodu pro chodce žádnou ochranu nemá a správně by měl dát přednost všem autům na silnici, což se principiálně nedá rozporovat.
Výklad ad absurdum
Situace ale není tak jednoznačná. Podle pravidel silničního provozu by také řidič měl zastavit, pokud před přechodem pro chodce, který kříží dva jízdní pruhy ve stejném směru, zastavilo i vozidlo v pruhu vedlejším. A to vlastně bez udání dalšího důvodu. Je to logická ochrana chodců, auto v krajním pruhu má lepší rozhled na chodník, chodci již mohou být (zakrytí v mrtvém úhlu) ve vozovce a vstoupit do dráhy autu ve vedlejším pruhu.
Chtělo by se říct, že tady předpisy porušili oba tak, jak se to zhusta děje každodenně po celé republice, tady ale s fatálními následky. Cyklista měl jednoznačně kolo převést, vmanévroval se tak do riskantní a nebezpečné situace a řidič octavie měl podle pravidel zastavit. Jenže Nejvyšší soud říká, že ne. Opatření o zastavení před přechodem, když zastaví i auto vedle, má podle něj sloužit výhradně k ochraně chodců, a naopak pokud auto ve vedlejším pruhu zastaví z jiného důvodu, neplatí.
"Na žádné jiné situace než související s ochranou chodců, se toto ustanovení nevztahuje (tj. ani např. na situace, kdy jiný řidič před přechodem zastaví z důvodu nedostatku pohonných hmot nebo závady na vozidle apod.)," píše se doslova v rozhodnutí. Cyklista se podle něj měl přesvědčit, že mu přednost kromě Dacie dá i Škodovka.
To sice právně může dávat smysl, ale pokud mají být pravidla návodem pro řidiče, je v praxi takový výklad absurdní: jak můžete s jistotou vědět, že auto ve vedlejším pruhu nedává přednost chodcům, ale zastavilo z jiného důvodu? Chodec se může skrýt i za malý osobák, co teprve za poštovní dodávku, autobus nebo tahač s návěsem.
Důvodné pochybnosti jsou vždy na místě, a tak je lepší ignorovat názor Nejvyššího soudu a vždy zastavit. Pokud se ukáže, že kolega v druhém pruhu pouštěl cyklistu jedoucího na kole, tak si pod vousy zanadávejte, co je to za pitomce. Pokud se ukáže, že má poruchu, tak mu třeba alespoň můžete pomoct. Že se pak budete moci bránit u soudu tím, že se zrovna tohle pravidlo na cyklisty nevztahuje, je sice hezké, ale zmařený život to nezachrání a vašemu svědomí to nejspíš také nepomůže.
Pomohla by zelená, žlutá a červená
Případ se mezitím opět podle info.cz vrátil k Okresnímu soudu v Ostravě, který na zavinění řidiče octavie nadále trvá. Vyměřil mu tentokrát dvanáct měsíců podmíněně, pokutu 12 tisíc korun a na rok zakázal řízení. To vše za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.
Ze všeho plyne ale jedno velké poučení i pro správce silnic. Celý případ je totiž jen dalším důkazem toho, jak jsou světelně neřízené přechody přes podobné čtyřpruhové tahy nebezpečné. Ostatně nové by dnes již ani neměly vznikat, a většina je tak dědictvím z dob minulých, kdy se na ochranu chodců a dalších zranitelných účastníků provozu zrovna dvakrát nehledělo.
Celá řada řidičů totiž pravidlo o tom, že když už stojí před přechodem jeden, má i druhý, nedodržuje, a přinutí je k tomu až semafory. Dá se tušit, že pokud by na místě byly, k nehodě by téměř s jistotou nedošlo. A tak si mezi viníky můžete přidat liknavost řešit problematická místa na našich silnicích. Stále jich tu totiž máme více než dost.