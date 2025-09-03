Padne atlantická zeď? Aktivisté se bojí, že Evropu zaplaví „benzinoví dinosauři"

V rámci dohody uzavřené 21. srpna se USA zavázaly, že sníží dovozní cla na evropské automobily a díly na patnáct procent, pokud tedy Evropská unie zároveň přijme legislativu, která sníží celní zatížení amerických průmyslových výrobků a poskytne americkým firmám přístup na trh s mořskými plody a zemědělskými komoditami. Jakmile se to stane, Trumpova administrativa sníží cla na patnáct ze současných 27,5 procenta.
Zatímco tenhle krok srovná základní finanční stránku věci, bod osm se týká mimocelních bariér. Ty jsou u automobilů zásadní. Evropa i USA mají výrazně nekompatibilní emisní a bezpečnostní standardy, což výrazně komplikuje dovoz amerických aut do Evropy a obráceně. Jak upozornil oborový server Automotive News, obě strany se zavazují, že: "Co se týče automobilů, Spojené státy a Evropská unie se budou snažit o to, aby si navzájem uznávaly své standardy." Do budoucna by pak USA i EU měly předpisy vyvíjet společně.
V současné době jsou rozdíly mezi předpisy fundamentální. Zatímco v USA bezpečnostní standardy dávají důraz zejména na bezpečnost posádky, v Evropě se více zaměřují na zranitelné účastníky dopravy. To je logicky dáno povahou provozu v amerických a evropských městech.
Stejně tak emisní standardy se pak v USA více zaměřují na oxidy dusíku. Evropa před nimi zejména v minulosti více zavírala oči, což mělo za následek výraznější rozšíření naftových osobních aut na starém kontinentě. Evropa se také zaměřuje na flotilové limity emisí oxidu uhličitého, byť to nikterak neovlivňuje samotné schválení auta k provozu.
Automotive News upozorňují na to, že výklad ustanovení není jednotný, někteří oslovení odborníci ho ale interpretují tak, že by mělo být možné bez úprav prodávat americká auta v Evropě a evropská v USA. Na trhu by tak mezi sebou navzájem soupeřily vozy, které nesplňují stejné předpisy.
Shodují se na tom například Mitch Zajac z právní společnosti Butzel a Sam Abuelsamid, viceprezident detroitské konzultační firmy Telemetry. Podle Abuelsamida by tak Ford mohl v Evropě prodávat F-150 bez jakýchkoli úprav a Volkswagen by stejně mohl do USA vyvážet Golf.
Pro výrobce by to mohlo znamenat, že ušetří stovky milionů dolarů nebo eur za dodatečné homologace pro oba trhy a specifickou bezpečnostní a emisní výbavu - tedy za jízdní asistenty, částicové filtry nebo zesílené nárazníky.
Jiní odborníci ale mluví spíše o tom, že si obě strany dohody budou navzájem uznávat výsledky testů, výrobci se ale úpravě vozidel pro Evropu nebo USA nevyhnou. K této možnosti se pro web přiklonil K. Venkatesh Prasad, senior viceprezident Centra pro automobilový průzkum.
Výhodou pro automobilky podle něj má být vzájemné uznávání homologačních testů, které by se tak při schválení typu pro druhý trh nemusely opakovat. Výrobci by ale i nadále museli auta upravit tak, aby splnila předpisy.
Celé řadě evropských organizací se první scénář vůbec nelíbí. Evropské bezpečnostní předpisy vyžadující nouzové brzdění, držení v jízdním pruhu a ochranu chodců podle nich zvyšují bezpečnost na evropských silnicích.
"Evropská unie se vzdala bezpečnosti na silnicích. Tohle není žádný technický detail, je to politické rozhodnutí, které dává přednost obchodu před lidskými životy," prohlásil pro web Antonio Avenso z Evropské rady pro bezpečnost v dopravě. Americké full-size pick-upy a SUV podle něj nejsou v souladu s evropskou představou o bezpečné udržitelné dopravě.
"Komise předstírá, že nebezpečná monstra jako pick-upy RAM a F-150 jsou bezpečná pro své okolí a ekologická jako Fiat 500," tvrdí James Nix z lobbystické skupiny Transport & Environment. Pokud by se podle něj taková legislativa přijala, EU by "přes noc" zabila posledních 20 let vývoje v bezpečnosti a emisích.
Transport & Environment v minulosti ostatně již kritizoval to, že dovozci zneužívají institut tzv. individuálního typového schválení, které již umožňuje dovoz vozidel jako RAM 1500 nebo Ford F-150 a SUV jako Dodge Durango jen s minimálními úpravami. Mezi lety 2019 a 2022 se dovoz takových aut zvýšil z 2900 na 6800.
Zneužívání nebo nadužívání individuálního schválení sice ukazuje, že zájem o americká auta v Evropě je, nicméně Sam Abuelsamid si nemyslí, že by po obrovských a žíznivých amerických SUV a pick-upech typický evropský zákazník nějak prahl.
Pomineme-li vysoké emise CO2, které kritizují ekologové, a vysokou kapotu, která zhoršuje ochranu chodců, jsou ostatně auta jako RAM 1500 příliš velká na základní prvky dopravní infrastruktury v Evropě - nevejdou se do standardních parkovacích míst, s obtížemi (pokud vůbec) projedou rampami stísněných podzemních garáží. Americký sen tak v Evropě prostě naráží na svoje limity.
"Trumpova administrativa možná žije v představě, že Evropané začnou kupovat stovky a tisíce amerických pick-upů a SUV, realita trhu je ale taková, že to nebudou dělat více než třeba Japonci a Korejci," říká Abuelsamid. Upozorňuje ale na to, že uvolnění pravidel by umožnilo snazší prodej amerických elektromobilů v Evropě. Konkrétně v tomto případě zmiňuje Cadillac, který se podle něj poslední dobou snaží posílit svoji přítomnost mimo USA.