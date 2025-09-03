Auto

Úspěšný šéf Dacie musel skončit. Nahradí ho právnička, která změnila Smart

Jan Matoušek Jan Matoušek
před 1 hodinou
Zemětřesení v Renaultu pokračuje. Po generálním řediteli celé skupiny Lucovi de Meovi skončil na začátku září ve funkci i šéf rumunské Dacie Denis Le Vot. Podobně jako v případě de Mea se na první pohled jedná o "blesk z čistého nebe", navíc v době, kdy výrobce levných aut rychle roste a stává se jedním z nejvýznamnějších hráčů automobilového trhu.
Denis Le Vot při premiéře konceptu Dacia Bigster v roce 2021.
Denis Le Vot při premiéře konceptu Dacia Bigster v roce 2021. | Foto: Dacia

"Nastal čas rozloučit se. Rozhodl jsem se opustit skupinu Renault a zaměřit se na vlastní projekty," napsal v pondělí 1. září na sociální síť Linkedin v krátkém rozloučení Denis Le Vot, teď už bývalý šéf Dacie. Na rychlý přechod k jiné automobilce to tedy nevypadá.

Na rozdíl od odchodu Lucy de Mea z čela celé skupiny Renault v červnu letošního roku měli Rumuni hned připravenou náhradu: Katrin Adtovou, bývalou šéfku automobilky Smart a dlouholetou vrcholovou manažerku Mercedesu.

Právě ona z nejvyšší pozice řídila transformaci Smartu v plně elektrickou značku a na elektrifikaci by se měla zaměřit i u Dacie. Také je jednou z mála žen v čele některé ze světových automobilek.

Odchod Le Vota v době, kdy se Dacii daří konstantně navyšovat prodeje, Sandero je celoevropská prodejní jednička a její portfolio čítá nejvíce modelových řad v historii, nicméně přišel navenek trochu nečekaně. Podobně jako konec de Mea, který přitom bývalého šéfa Dacie v roce 2021 do této pozice vybral a jmenoval. Zdá se však, že opak je pravdou a napovídá tomu i rychlá náhrada.

Oborový magazín Automobilwoche napsal, že Le Votův konec je důsledkem "souboje o moc" uvnitř Renaultu. "Dacia se podle všeho stala pro některé manažery v čele skupiny Renault příliš sebejistou. Už teď se mluví o usměrnění značky a zrušení některých nižších manažerských pozic, které zavedl Le Vot, aby dal značce více autonomie," píše německý magazín.

Le Vot byl navíc neúspěšným kandidátem na de Meovu pozici v čele skupiny Renault. Její vedení nakonec dalo přednost Françoisi Provostovi, což podle insiderů způsobilo uvnitř automobilky zklamání. Většina zaměstnanců podporovala právě Le Vota. Jeho odchod se tak, zdá se, byl nevyhnutelný.

Automobilwoche také dále píše, že vstup Dacie mezi větší SUV s modelem Bigster, o němž Le Vot rozhodl, se u některých manažerů Renaultu nesetkal úplně s pochopením. Protože jde o aktuálně velmi výnosnou část trhu, někteří se báli kanibalizace modelů francouzské značky.

Provost změnu ve vedení Dacie i další manažerské změny v celé skupině - třeba dosavadní šéf elektromobilů a pohonných jednotek v divizi Ampere Philippe Brunet se stal jejím technickým ředitelem -, zdůvodnil mimo jiné tím, že se Renault snaží lépe čelit budoucím výzvám a chce být také blíže svým zákazníkům.

S novým vedením Dacie se mění i hierarchie vedení skupiny Renault. Zatímco Denis Le Vot se zodpovídal přímo generálnímu řediteli celé skupiny Renault, Katrin Adtová nově spadá pod šéfa značky Renault. Tím je Fabrice Cambolive.

Ten se v rámci manažerské rošády u Francouzů stal ředitelem růstu skupiny Renault (a také zodpovídá za její mezinárodní rozvoj a více pravomocí získal i v dalších oblastech), což je nově vytvořená pozice. V podstatě tak zastřešuje jak Renault, tak i rumunskou automobilku. Dacia by měla s Renaultem blíže konzultovat různá strategická rozhodnutí.

60letý Denis Le Vot se stal šéfem Dacie v roce 2021, ve strukturách Renaultu ale působil už od roku 1990. Tehdy začínal v prodeji a marketingu, následně ale vystřídal řadu manažerských rolí v rámci francouzské automobilky. Byl třeba marketingovým ředitelem Renaultu v Turecku, viceprezidentem pro prodej a marketing značky v Rusku, provozním ředitelem tamtéž nebo šéfem Renaultu v euroasijském regionu.

Za jeho vedení se rumunská automobilka vyšvihla mezi nejprodávanější značky v Evropě a několikrát zlomila vlastní prodejní rekord. Naposledy loni s více než 676 tisíci prodanými auty. Sandero se také stalo nejprodávanějším modelem v Evropě. Mírný nárůst si Rumuni připsali i v první polovině letošního roku, a to o 1,1 procenta.

Kdo je nová šéfka Dacie

Katrin Adtová se narodila v roce 1972 a je dcerou německého diplomata Harro Adta. Díky tomu dnešní vrcholná manažerka vyrůstala v mnoha zemích včetně Švýcarska, Afganistánu nebo Středoafrické republiky. Je vystudovanou právničkou, praxi nabírala u vyšších regionálních soudů v Celle, Frankfurtu či Bruselu.

Pro koncern Daimler, kam patří Mercedes-Benz, začala pracovat v roce 1999. Tehdy dělala asistentku ředitelce pro Belgii a Lucembursko Annette Winklerové. Není bez zajímavosti, že právě ji Adtová v pozici šéfky Smartu v roce 2018 nahradila. Než se tak stalo, vystřídala v rámci automobilky celou řadu manažerských pozic.

Mimo jiné byl třeba šéfkou lucemburské pobočky Mercedesu nebo viceprezidentkou značky pro lidské zdroje. Šéfkou Smartu byla nakonec ale jen jedenáct měsíců, pak se v rámci značky přesunula jinam, protože výrobce městských aut přešel pod společný podnik Mercedesu s Geely.

Naposledy ve strukturách trojcípé hvězdy zastávala funkci viceprezidenty korporátního auditu, kterou opustila letos v červnu. S krátkou přestávkou od dubna 2013 do září 2014 pracovala pro Mercedes více než čtvrt století.

 
