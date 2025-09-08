Úkol na příští dekádu. Škoda ukazuje elektrické kombi, které už tu mělo být zítra

Je to jeden z těch nenápadných mnichovských areálů na kraji metropole, kde za centrální vrátnicí sídlí v plechových halách řada firem. Spolu s dalšími novináři stoupáme po železných schodech kopírujících fasádu budovy, abychom se v jejích útrobách mohli ještě před pondělní premiérou přelomového elektrického kombi seznámit s tím, čemu Škoda Auto říká "Modern Solid Next Generation".
První okamžik tváří v tvář elektrickému kombíku je vlastně dost ohromující. Žádné parádičky, na které jsme u současných škodovek zvyklí, ale jednoduchost, klasická elegantní silueta s dlouhou přídí, ostré zakončení splývavé zádě. A navzdory minimalistickému čelu s úzkými světlomety se tvůrcům pod vedením Olivera Stefaniho podařilo autu vtisknout silný charakter.
Některé prvky z prototypu Vision O jsou ale přece jen povědomé: "Máme tu klasickou křivku kapoty s takzvaným nosem nebo T-signaturu ve světlech. Ale také vzhůru se rozšiřující středový sloupek, který někomu může připomínat Roomster," říká designér Petr Nevřela, který se na tvorbě studie podílel.
Když ale člověk obchází elektrický kombík kolem dokola, vybaví se mu docela jiné auto. A sice to, které pro film Upír z Feratu před desítkami let navrhnul Theodor Pištěk - snad díky tvaru předních světlometů a nekompromisnímu zakončení karoserie na opačné straně.
"Hledali jsme maximální možnou míru zjednodušení designu, což je nejvíc vidět na boční části vozu, kde obvykle vytváříme efekty pomocí hran a linií, ale tady máme úplně plynulý přechod," vysvětluje Nevřela s tím, že styling je v tomto případě v maximální souhře s aerodynamikou pro dosažení co nejdelšího dojezdu. A tak má koncept aerodynamická zrcátka i speciální kryty kol. Ale také to, čemu se říká podfukovaná kapota, kdy je nabírán vzduch nad hlavními světlomety a vypouští se ven v blízkosti čelního skla.
Pokud lze tvary Vision O považovat za jednoduché, pak interiér si s nimi v ničem nezadá. "Chtěli jsme našim zákazníkům přinést úplně novou zkušenost. Všechny prvky uvnitř tak souvisí s novou architekturou," pokračuje Nevřela.
"V horní části palubní desky je po celé šířce úzký horizontální displej. To je oblast, kde se zobrazují nezbytné informace tak, aby řidiče zbytečně nezahlcovaly. Dále tu máme vertikální displej na přístrojové desce s interaktivním ovládáním, jak jej známe už dnes z jiných vozů. Ale nezapomněli jsme ani na haptickou část. Proto zde najdeme i reálná tlačítka a ve střední části multifunkční otočný ovladač," uklidňuje Nevřela všechny motoristy, kteří mají bezbřehé digitalizace ovládání aut už dnes plné zuby.
A co mu na autě přijde nejzajímavější? "Osobně bych vyzdvihl takzvané Cyberlights. Jde o výrazný prvek na přídi, který je zážitkem pro zákazníka, který přichází k vozu. Není to jen taková obvyklá hra světel a stínů, jak ji známe dnes, ale světla se aktivně vysunou z místa pod kapotou."
Na poznámku, že u konceptu vozu jsou patrné jen LED diody pro denní svícení a úplně zde chybí větší světlomety pro jízdu v noci, má Petr Nevřela nečekanou odpověď. "Světelné moduly se velmi rychle vyvíjejí a už dnes mají některé z nich velikost několika milimetrů. Můžeme předpokládat, že za pár let si vystačíme s tím, co zde dnes vidíme."
V případě sériové podoby konceptu Vision O je totiž řeč až o příští dekádě. Designérský styl Modern Solid, který zákazníci v jeho komplexní podobě poprvé spatří příští rok u modelu Epiq, se zde posouvá na novou úroveň - škodováci ji označují přídomkem Next Generation. A s ní přichází i téma recyklovaných materiálů a jejich další zpracování po skončení životnosti vozu.
Materiálová designérka Petra Debnárová je v této souvislosti nejvíc pyšná na hlavovou opěrku vyrobenou na 3D tiskárně z materiálu, který se v současnosti uplatňuje v obuvnictví při výrobě tenisek. "Má tu vlastnost, že mění svou pevnost podle toho, jak jej vytisknete. Ve spodní části může být tedy opěrka měkká a v místech, kde se jí dotýká hlava, naopak dostatečně tuhá."
Podle Debnárové je důležité i to, že při následné recyklaci je zpracována jako jeden kus a není třeba ji nijak rozebírat a třídit. To ostatně platí i o potazích sedadel, které na konceptu postrádají vnitřní plastové úchyty - mají na sobě našitá látková poutka, kterými se potah z rubové strany uchytí ke kostře sedadla. Patrně nejzajímavějším materiálem interiéru je potah podlahy zavazadlového prostoru vyrobený ze zbytků přírodní kůže.
"Při zpracování přírodní kůže zůstává velké množství dosud nevyužitého odpadu. My jej vezmeme, rozemeleme a vyrobíme z něj originální potah," říká Debnárová. A myslí to doslova - protože zbytky kůže mají pokaždé jinou barvu, i odstín vzniklého produktu je pokaždé jiný. "Je to takový upřímný materiál," pochvaluje si designérka.
K autu samotnému je známa i spousta dalších podrobností. Třeba že na délku měří 4850 milimetrů a jeho kufr má objem 650 litrů. Škoda Auto se také pochlubila, že je od roku 2016 lídrem evropského segmentu kombi, takže elektrický "stejšn" je pro ni mimořádně důležitý.
K tomu lze snad dodat jediné: Čekání na rodinný bateriový kombík s logem Škoda, ohlášený na příští desetiletí, se z pohledu roku 2025 zdá být skoro nekonečné.