"Poškozuje to naši značku." Suzuki v Německu brání neoficiálnímu dovozu Jimny

Ze současné generace Jimny se kvůli zásadním rozdílům mezi omezenou nabídkou a neuspokojenou poptávkou stala pomalu investiční záležitost. V roce 2019 auto vstupovalo na trh s cenou 422 900 korun a definitivně se s ním Suzuki rozloučilo v polovině roku 2024.
Dnes i ty "nejolítanější" kusy vychází v inzerci takřka na 480 000 korun. Na hezké exempláře si musíte připravit přes 600 000 korun, a pokud chcete úplně nový, i to je možné, stát ale bude klidně takřka milion korun. Po celé Evropě totiž kvete šedý dovoz tohoto ikonického autíčka.
Dováží se jak klasická třídveřová varianta, tak i prodloužená pětidveřová, která přitom nikdy nebyla homologovaná pro evropský trh. V Česku takové auto nabízí jeden prodejce v Znojmě za 928 000 korun. Jimny se k nám může dostat v rámci tzv. individuálních dovozů, kdy není potřeba, aby do puntíky plnilo například bezpečnostní předpisy a mělo vyspělé asistenční systémy (jako třeba systém varování o překročení rychlosti, pokročilé nouzové brzdění atd.).
Podobným způsobem se ostatně dovážejí například americká auta, jako jsou pick-up RAM 1500, MPV Chrysler Pacifica nebo SUV Dodge Durango.
Německému zastoupení značky se ale něco podobného příliš nelíbí. Upozornil na to německý magazín Auto motor und sport, který přinesl oficiální vyjádření Suzuki Deutschland.
"Potvrzujeme, že prodej Jimny byl v Evropě pozastaven a je nepřípustný. Model nesplňuje ani aktuální emisní normu, ani bezpečnostní standardy GSR. Pozitivní pro nás nejsou ani hodnoty emisí CO2, které tento model vykazuje. Navzdory tomu se automobil do Evropy nelegálně dováží a prodává se. Jelikož se jedná o porušení našich práv, proti podobným praktikám v minulosti jsme již několikrát úspěšně zakročili a jsme připraveni to udělat i v budoucnu," uvedlo německé zastoupení japonské automobilky.
Problémem pro Suzuki jsou právě nejspíš zmíněné flotilové emise oxidu uhličitého, Jimny s atmosférickými motory, krátkými převody a nearodynamickou karoserií je v tomto směru problémové dítě. Vždyť ho značka již v minulosti z evropského trhu stahovala, aby se s ním pak vracela ve dvoumístném provedení a homologací lehkého užitkového vozidla, pro jejichž prodeje platí volnější emisní stropy.
I bez Jimnyho navíc Suzuki s emisemi bojuje: spojuje třeba svoje prodeje do větších flotil s dalšími výrobci. V letech 2022 a 2023 to byla Toyota, loni Volvo a letos se Japonci spolu s dalšími připojí k Tesle. S ohledem na aktuální modelovou paletu tvořenou povětšinou vozy se spalovacími motory (byť hybridními) to pro ně ale nejspíš nebude zadarmo. Šedé dovozy modelu Jimny, který se ale v rámci registrací započítává jako oficiálně dovezené nebo v Evropě vyrobené Suzuki, jsou tak zbytečnou komplikací.
Statistiky v tuto chvíli přitom naznačují, že zatím nejde o zásadní problém. V Německu jsou podle inzertního serveru mobile.de aktuálně v nabídce dvě nové Suzuki Jimny. Za celý letošní rok byl u našich západních (stejně jako u nás) sousedů registrovaný jeden jediný kus.
Možná i proto značka v tomto směru nerazí jednotný celoevropský přístup, ostatně ani nemá zastoupení, které by pokrývalo celý starý kontinent. V Česku se proto Suzuki k tažení proti šedým dovozům Jimny zatím nechystá. Podle informací Aktuálně.cz jeho vedení není přesvědčeno o tom, že by na nezávislé prodejce mělo v tomto směru nějaké páky. Zákaz by mohlo uplatnit jen u autorizovaných dealerů.