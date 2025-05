"Půjč mi peníze," prosí kamarád na Whatsappu. Novou fintu je zase těžší prokouknout

Na sociální síti WhatsApp se Českem šíří nový podvod. Zločinci se nejprve člověku nabourají do účtu a následně začnou obesílat jeho blízké s prosbou o půjčení peněz. Do aplikace na mobilním telefonu se přitom nabourají například s pomocí prosté historky ohledně hlasování v soutěži. "Nic neposílejte. Nejprve si důsledně ověřte, kdo vás o peníze žádá," zdůrazňují kriminalisté základní poučku.

"První případy jsme registrovali v Ústeckém kraji a v Praze, ale máme zprávy z celé republiky. Případy se šíří," sdělil Aktuálně.cz policejní mluvčí Jakub Vinčálek. Řeč je o novém podvodu, který na Čechy číhá na sociální síti WhatsApp. Jde o poměrně prostý systém, jak z lidí dostat peníze.

Člověku do zpráv na WhatsAppu přijde například odkaz s prosbou o hlasování v soutěži. "Prosím, podpořte Annu, moji sestřenici, v soutěži její školy. Může vyhrát rok bezplatného školení a Váš hlas by jí velmi pomohl. Děkuji moc!" zní jedna z podvodných zpráv, které policie zveřejnila. Ke zprávě pak tito kyberšmejdi připojí fotografii malé baletky - a hlavně internetový odkaz na údajné hlasování.

A právě v něm se skrývá háček. "Po jeho rozkliknutí vyzývá k vyplnění telefonního čísla, případně ověřovacího kódu, uživatel je dále vyzván k připojení zařízení," popisuje policie. Jakmile člověk povolí, aby se mu do mobilu připojilo cizí zařízení, dá tím zločincům kontrolu nad svým účtem.

Zločinci pak z účtu své první oběti začnou jejím kontaktům posílat prosby o peníze. "Ahoj, nemáš prosím možnost mi půjčit 30 000 Kč? Je to akutní, zítra ti je bez problémů vrátím," uvádí policie příklad jedné ze zpráv. Pokud lidé peníze na účet, který je taktéž ve zprávě, skutečně pošlou, zpátky už je nedostanou. Jdou totiž přímo podvodníkům.

"Jen v okrese Chomutov jsme již do současné doby zjistili nejméně deset poškozených, kteří neznámému podvodníkovi poslali částky od 27 do 30 tisíc korun v domnění, že půjčují peníze svému známému," popisuje Vinčálek. "Hlavně, informací a komunikačních kanálů, co na lidi cílí, je strašně moc a všichni jsme zaměstnaní, takže ztrácíme pozornost ke všem vjemům, co se k nám dostávají," dodává policejní mluvčí. S tím, že policie tyto podvody zaznamenala primárně na WhatsAppu.

Policie připomíná, že by si lidé měli zprávy, které dostanou přes sociální sítě, ověřovat. "Proto, pokud vám přijde požadavek na půjčení peněz, nic neposílejte. Nejprve si důsledně - a to nejlépe tak, že zavoláte přímo domnělému žadateli o půjčku - ověřte, zda je to skutečně on, kdo vás o peníze žádá," zdůrazňují kriminalisté základní poučku.

Další dobrou zásadou je nevyplňovat osobní údaje po kliknutí na odkaz, který přišel s podobnou zprávou. "Jedná se o tzv. phishingové odkazy, jejichž cílem je vylákat z uživatele citlivé údaje. Jejich vyplněním a odkliknutím pak pachatel získá přístup například k vašemu whatsappovému nebo e-mailovému účtu," uvádí policie. A dodává, že sám WhatsApp uživatele upozorňuje, že se někdo pokouší propojit s jeho účtem. "Avšak lidé nečtou a klikají, čímž sami pachateli přístup k účtu udělí," konstatuje policie.

A pokud člověk už zločince do svého účtu pustil, měl by počítat s tím, že má přístup k jeho osobním souborům. "Pachatel tímto získává přístup k veškerému obsahu napadeného whatsappového účtu: k veškerým zprávám, fotografiím, videům a tak dál, který může samozřejmě zneužít k páchání další trestné činnosti," varují kriminalisté před podvodem, na který kromě nich upozorňují například i banky.

