Češi falešným policistům poslali miliony. Podvodníci mají pobočky po celé Evropě

Jen za posledních pár týdnů Čechům z bankovních účtů zmizelo přes dvacet milionů korun. Sami je poslali či předali z ruky do ruky zločincům, kteří se vydávají za policii. Kriminálníci svým obětem tvrdí, že jim někdo napadl bankovní účet. A nabízí záchranu. Vše je ale podvod a lidé své peníze už neuvidí. Důvěru podvodníci vzbuzují například falešnými policejními průkazy, které obětem ukazují.

"Příštím cílem můžete být i vy. Zavolají se smyšlenou historkou, že váš bankovní účet byl napaden a je potřeba si převést nebo vybrat úspory," popisuje policejní mluvčí David Schön nedávnou sérii krádeží peněz. Více než 130 lidem z bankovních účtů dohromady zmizelo přes 20 milionů korun.

Způsob, kterým podvodníci od obětí získávají peníze, je poměrně prostý. Přesto podle policie průměrná škoda činí 450 tisíc korun na osobu. Zločinci se totiž vydávají za pracovníky banky či policisty.

"Paní měla výborný projev. Absolutně jsem neměla podezření. Byla jsem naprosto přesvědčená, že se něco děje," popsala už dříve pro deník Aktuálně.cz žena, na kterou podvod zkoušeli. Začátkem loňského prosince jí zavolala údajná pracovnice banky kvůli potvrzení žádosti o úvěr. Ona ale žádný neuzavírala.

Podvodníci pak ženě tvrdili, že jí někdo ukradl identitu. Následně jí zavolal muž, který se představil jako bezpečnostní pracovník banky. Snažil se ji přesvědčit, aby ze svého účtu poslala peníze na "rezervní účet". Nic takového ale neexistuje. Žena peníze nikam neposlala a tím své úspory zachránila.

S malou obměnou tento trik podvodníci zkoušejí i v současné sérii krádeží. Místo bezpečnostních pracovníků banky se ale vydávají přímo za policisty. Postup je podobný. Snaží se oběť donutit, aby úspory převedla na jiný účet nebo je v hotovosti předala kurýrům.

Vybírat z účtu peníze či je někomu předávat je ale nesmysl, upozorňuje policie. "Tohle vám nikdy nebude volat ani banka, ani policista. Nikdy po vás nebudeme chtít manipulaci s penězi. Banka se naopak bude snažit podezřelému převodu zabránit," vysvětluje mluvčí.

Aby svým tvrzením podvodníci dodali na důvěryhodnosti, oběti jsou schopni poslat i fotku falešného policejního průkazu. "To je další nesmysl. Policie ani pracovníci banky s vámi nikdy nebudou komunikovat tak, že vám budou zasílat fotky služebních průkazů," komentuje to Schön.

Podvodníci nabízejí i školení

Kyberpodvodníci se na Čechy zaměřují už roky. Scénář podvodu se za tu dobu příliš nezměnil. Svou oběť se snaží vyděsit tak, aby jim ze svého účtu převedla peníze. Mění se jen historky, pod kterými to zkouší. K tomu, aby peníze od obětí vymámili, jim slouží propracovaný systém. Podvodníci se sdružují v organizace, které mají klasickou firemní strukturu.

Jak už dříve informovalo Aktuálně.cz, sdružují se buď do online skupin, nebo mají k dispozici dokonce i "kanceláře". A nabírají nové kolegy "podvodníky". "Projdete kompletním školením. Bude započtené do pracovní doby a už v prvním týdnu začnete vydělávat," popisuje začátkem února účet na sociální síti Telegram reportérovi Aktuálně.cz, který nabírá do jedné ze skupin podvodníků.

Inzerát se objevuje v ruskojazyčné skupině, ve které není nouze o nelegální nabídky práce. Nabídka, na kterou reaguje reportér Aktuálně.cz, je poměrně vágní, má jít o "nabírání nových klientů". Vše ale naznačuje tomu, že jde o hledání dalších obětí a prvotní komunikaci s nimi.

Účet, se kterým reportér komunikuje, se jmenuje pouze HR, tedy lidské zdroje. Během celé komunikace, ani v samotném inzerátu, nikdy nezazní jméno "firmy", pro kterou má zájemce pracovat.

"V současné době probíhá nábor zaměstnanců pro pobočku v Černé Hoře, konkrétní město vám řekneme na pohovoru. Je zde teplé klima, moře, hory, palmy," nabízí účet. Další "pobočky" jsou údajně ve Španělsku, Moldavsku, Albánii, Bulharsku, Rumunsku či na Ukrajině. Veškerá komunikace probíhá v ruštině a práce předpokládá znalost tohoto jazyka.

Skupina svým zaměstnancům údajně platí ubytování a stravu. Cestu na místo si musí zaplatit sami. Plat je zhruba 18 tisíc měsíčně, tedy alespoň základní sazba. Počítají se k němu i poměrně velké bonusy za získání "nových klientů". "Po několika měsících práce u nás budete moci plně přejít na práci na dálku a nebudete již vázáni na jedno místo a můžete pracovat odkudkoliv na světě," slibuje dále účet. Následně posílá dotazník, který má zájemce vyplnit. Důležitá je například otázka na praxi. Po vyplnění dotazníku má zájemce kontaktovat "manažer komunikace", který s ním dohodne podrobnosti.

Poté co reportér dotazník odešle, ale podvodníci zřejmě něco vytuší. Inzerát smažou a následně ze sítě mizí i profil, se kterým reportér komunikoval.

Podvodníci ve svých organizacích užívají klasickou firemní strukturu, neboť tak mohou peníze krást mnohem efektivněji. Jak už dříve popisovalo Aktuálně.cz, podvodníci mají přesně rozdělené role od programátorů, náborářů, techniků až po lidi, kteří obětem volají.

Kromě kurýrů, kteří od podvedených vyzvedávají peníze, pro podvodníky "na ulici" pracují i lidé, kteří pro ně perou špinavé peníze. A to i v Česku. Jak už loni popsali reportéři Aktuálně.cz, ruskojazyčné skupiny v tuzemsku shání lidi, kterým na jejich bankovní účet pošlou až statisíce korun. Peníze pak jejich spolupracovníci vyberou v hotovosti a tři až pět procent z částky nechají majiteli účtu jako odměnu. Policie před takovou "spoluprací" varuje. Připomíná, že legalizace peněz je trestná a hrozí za ni pět let vězení.

