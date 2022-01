"Blíží se kulminace." Matematik Šmíd o nejbližších týdnech s omikronem

Varianta omikron se v Česku téměř vůbec nerozšířila mezi obyvatele starší 65 let. Nejvíce nakažených je mezi dětmi a poté dospělými ve věku od 30 až 45 let. Podle matematika Martina Šmída se ale dá očekávat, že nákaza omikronem se do rizikových věkových kategorií ještě dostane. "I přesto to ale spíš vypadá, že by se nejhorších scénářů v nemocnicích nemělo dosáhnout," uvádí Šmíd pro Aktuálně.cz.

Život v pandemii - matematik Martin Šmíd o budoucím vývoji nakažených omikronem

Na základě dostupných modelů by podle matematika z Ústavu teorie informace a automatizace na Akademii věd ČR mohly počty nakažených omikronem v Praze v tomto týdnu kulminovat. "Ve Velké Británii a USA kulminovaly někde mezi dvěma až dvěma a půl tisíci týdenních případů na 100 tisíc obyvatel. Ale ve Francii už to skoro roste ke čtyřem tisícům," vysvětluje matematik. "A my teď v Praze máme právě dva a půl tisíce nakažených a v ostatních regionech řekněme 1 500," dodává Šmíd, který spolupracuje s Centrem pro modelovaní biologických a společenských procesů a v týmu se zabývá predikováním vývoje covidové epidemie. Stát by se podle něj měl v následujícím půl roce připravovat na případný vzrůst nakažených, který může na podzim nastat. "Je to potřeba, abychom to zvládli hladce bez nějakých omezujících opatření a konečně už jednou byli připraveni," podotýká matematik. Podívejte se na video z pořadu Život v pandemii v úvodu článku, kde matematik také uvádí, kolik procent všech pozitivně testovaných může potřebovat nemocniční péči.