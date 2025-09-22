Domácí

Ostře sledovaná kauza Dozimetr: klíčoví aktéři zvolili u soudu rozdílný přístup

před 1 hodinou
Exnáměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN) bude vypovídat u hlavního líčení v kauze Dozimetr. Uvedl to před zahájením hlavního líčení v případu údajně rozsáhlé korupce v pražském dopravním podniku. Jeho spoluobžalovaný Michal Redl bude mít jen krátký monolog. Jeho advokáti tvrdí, že bylo porušeno právo na obhajobu jejich klienta. Chtějí se obrátit i na Evropskou komisi.
Michal Redl, jeden z obžalovaných v kauze Dozimetr.
Michal Redl, jeden z obžalovaných v kauze Dozimetr. | Foto: ČTK

Bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN) bude vypovídat u hlavního líčení v kauze Dozimetr. Uvedl to před pondělním zahájením hlavního líčení v případu rozsáhlé korupce v pražském dopravním podniku (DPP). Jeho spoluobžalovaný Michal Redl bude mít pouze krátký monolog. Jeho advokáti tvrdí, že bylo porušeno právo na obhajobu jejich klienta. Chtějí to dále řešit u českých soudů a obrátit se i na Evropskou komisi.

"Já jsem sem dnes přišel proto, abych u soudu vypovídal, jsem na to připraven. A jsem připraven případně odpovídat i na nějaké doplňující dotazy," uvedl Hlubuček. K vině se zatím vyjádřit nechtěl.

Podle právních zástupců Redla by hlavní líčení dnes nemělo začít. Obhajoba totiž dosud nemá k dispozici veškeré důkazy z přípravného líčení, zejména záznamy ze sledování. Součástí spisu podle nich není ani výpověď někdejšího ekonomického ředitele dopravního podniku Mateje Augustína, který začal spolupracovat s policií.

Mezi obžalovanými je i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN).
Mezi obžalovanými je i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN). | Foto: ČTK

"Z důvodu porušení práva na obhajobu se dnes Michal Redl ve své výpovědi omezí pouze na krátký monolog," uvedli obhájci Michal Mandzák a Pavel Pechanec. Kvůli porušení unijního práva se chtějí obrátit se stížností na Evropskou komisi.

Hlavní líčení v případu začalo v pondělí ráno. Skupina v čele se zlínským podnikatelem Redlem se bude zpovídat z toho, že přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Redl údajně rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze. Spolu s ním bylo původně obviněno deset lidí - jeho spolupracovníci, podnikatelé a vedoucí pracovníci v DPP. Dva z nich, podnikatelé Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah, však uzavřeli se žalobcem dohodu o vině a trestu. Soud jim uložil peněžité tresty. U Augustína vzal státní zástupce obžalobu zpět.

Obžaloba klade mužům za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami. Právní kvalifikace není u všech stejná.

Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.

 
