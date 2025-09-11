"Vít Rakušan má čisté svědomí, nic neukradl!" reagoval šéf STAN na Dozimetr

Když se Vít Rakušan objevil ve čtvrtek dopoledne v centru Prahy na setkání s novináři k tématu předvolebních plánů STAN ohledně sportu, Aktuálně.cz se ho nejdříve ze všeho zeptalo právě na kauzu Dozimetr. A také na to, jak tuto situaci zvládá a v jaké se cítí formě, když se tato kauza opět objevuje v médiích.
"Cítím se ve vynikající formě!" zareagoval obratem. "Vít Rakušan, pokud má čisté svědomí, pokud nic neukradl a neměl s tím nic společného, tak může být úplně v klidu," pokračoval s tím, že kauza je přece několik let stará.
"Kdy se o tom zase začalo psát? Tři týdny před volbami. Jestli nic nemají a perou staré, špinavé prádlo, které jsme my dávno vyprali a vyřešili, tak je to dobré zpráva," uvedl.
Pokud jde o nynější psaní ke kauze Dozimetr, souvisí s obžalobou, která se dostala k webu Novinky.cz. Ten tvrdí, že skupina kolem obžalovaného zlínského podnikatele Michala Redla před lety skrytě finančně přispívala vládnímu hnutí Starostové a nezávislí (STAN).
V samotné obžalobě potom stojí, že Redl společně s dalším obžalovaným Pavlem Kosem STAN finančně podporovali. Že peníze od Kosa přišly, potvrdil i člen STAN Stanislav Polčák. Zároveň ale tvrdí, že neměl tušení, že by peníze pocházely z trestné činnosti.
STAN dar vrátil
Vít Rakušan teď připomněl, že STAN dar dávno vrátil. "Naše financování prošlo podrobným auditem. Velká suma peněz, kde nebylo ani žádné podezření, odešla na charitu. Chtěli jsme mít ale absolutní jistotu. Je tady obžaloba, ať soud koná, a ať soud v této zemi odsoudí každého, kdo kradl, kdo něco provedl a kdo je korupčník," sdělil Rakušan.
Argumentoval také tím, že jeden z obžalovaných Petr Hlubuček už není členem jejich hnutí.
"Týká se to jednoho našeho bývalého člena, kterého jsme vyloučili. Vyvodili jsme okamžitou politickou odpovědnost. Odstupoval ministr, který nikdy z ničeho nebyl obviněn (ministr školství Petr Gazdík - pozn. redakce). Udělali jsme všechny kroky, které tu jsou," řekl Rakušan.
"Toto se nás netýká. V současném vedení hnutí STAN není jediný člověk, který by někdy obžalovaného v této kauze kdy viděl. Opravdu se nás to netýká," dodal s tím, že případ naopak ukazuje, že v Česku funguje spravedlnost.
"To, že je tady obžaloba, je jenom důkaz, že systém funguje, že se nic nezametlo pod koberec, Čím dřív začne soud, tím lépe," hájí se předseda STAN. Na doplňující dotaz Aktuálně.cz, jestli ale nemohli různí lidé ve STAN mimo něj dojednávat s lidmi z Dozimetru peníze pro hnutí, Rakušan odpověděl, že odpovědnost nese jednoznačně exčlen STAN Hlubuček.
"On nese odpovědnost a bude muset prokazovat svou nevinu. Obžaloba mu bude chtít dokázat vinu. Všichni další, kteří nic nelegálního neudělali, vyvodili nějakou míru své politické odpovědnosti. A my jako hnutí jsme se hlavně očistili, přísná pravidla financování, změna vedení, dostali jsme se úplně jinam. Předvedli jsme politickou kulturu," prohlašuje Rakušan.
Dozimetr: Obvinili i exšéfa pražského dopravního podniku
Kriminalisté obvinili bývalého šéfa pražského dopravního podniku (DPP) Martina Dvořáka z přijetí úplatku. Případ souvisí s korupční kauzou Dozimetr, informoval ve čtvrtek server Seznam Zprávy. Dvořák serveru potvrdil, že už usnesení o zahájení trestního stíhání obdržel. Podá si proti němu stížnost. O obvinění dalšího člověka v rozsáhlém případu korupce při zadávání zakázek DPP informoval na webu Vrchního státního zastupitelství v Praze také státní zástupce Adam Borgula.
Podle Deníku N policie Dvořáka viní ze zprostředkování pětimilionového úplatku v souvislosti s projektem u stanice metra Nádraží Holešovice. Dvořák jakoukoli vinu odmítá. Obvinění, o kterém ve středu informoval server Odkryto, podle něj vychází z výpovědi bývalého ekonomického ředitele dopravního podniku Mateje Augustína, který nyní v kauze spolupracuje s policií.
Státní zástupce viní v kauze Dozimetr skupinu lidí z různých trestných činů kvůli korupci při manipulacích se zakázkami dopravního podniku. Mezi obžalovanými figurují například zlínský podnikatel Michal Redl či bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN). Hlavní líčení v případu má začít 22. září.
"Policejní orgán, Policie České republiky, Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, aktuálně zahájil trestní stíhání jedné osoby pro zločin přijetí úplatku ve formě pomoci související s hospodařením Dopravního podniku hl. m. Prahy," uvedl Borgula. Dvořák podle Deníku N tvrdí, že peníze nevyžadoval ani nepředával.
"Ano, policie tam píše, že jsem se stal účastníkem skupiny, která měla požadovat úplatek. Ale já jsem žádných pět milionů nikdy neřešil," sdělil Dvořák Deníku N. Server uvedl, že Augustín ve své výpovědi tvrdil, že měl Dvořák vyřídit žádost o pětimilionový úplatek developerovi Sergi Borensteinovi, který připravoval projekt revitalizace okolí Nádraží Holešovice.
Skupině, která čelí stíhání od roku 2022, klade obžaloba za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a nedovolené nakládání s drogami. Vyšetřovatelé tvrdí, že organizovaná skupina obsadila důležité pozice v pražském dopravním podniku tak, aby spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Klíčovou postavou skupiny byl podle nich Redl.
Dva podnikatelé již v případu uzavřeli dohodu o vině a trestu a dostali peněžité tresty.