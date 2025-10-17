Domácí

Babišův střet zájmů: od středy je opět stoprocentním vlastníkem Agrofertu

ČTK ČTK
Aktualizováno před 1 hodinou
Předseda ANO Andrej Babiš je znovu jediným vlastníkem společnosti Agrofert, vyplývá z notářského zápisu pořízeného ve středu a zveřejněného ve Sbírce listin, na který upozornil Ekonomický deník. Druhý ze svěřenských fondů, do kterých Babiš vložil Agrofert v roce 2017, Babišovi vydal zhruba deset procent akcií firmy, potvrdil mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: ČTK

Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš potvrdil, že se stal znovu jediným vlastníkem Agrofertu. Na páteční tiskové konferenci řekl, že dělá kroky, aby se vyhnul střetu zájmů. Odmítl je blíž popsat, nejdříve s nimi seznámí prezidenta Petra Pavla.

"Stal jsem se stoprocentním akcionářem Agrofertu a dělám kroky, abych se vyhnul střetu zájmů," řekl Babiš.

Po sněmovních volbách na začátku října Babiš vyjednává o koaličním kabinetu ANO, SPD a Motoristů. Prezidentovi Pavlovi proto slíbil, že pokud bude mít možnost sestavovat vládu, přijde s řešením možného střetu zájmů. Chce dostát českým i evropským zákonům, uvedl Babiš už dřív.

Související

Babišův Agrofert vycouval z tučného "lesního tendru". Reaguje na spekulace

Kácení stromů - těžba - ilustrační

Ekonomický deník upozornil na notářský zápis pořízený ve středu. Druhý ze svěřenských fondů, do kterých Babiš vložil Agrofert v roce 2017, Babišovi vydal zhruba deset procent akcií firmy, potvrdil serveru mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský. První svěřenský fond se rozpustil koncem loňska, na Babiše tak tehdy přešlo asi 90 procent akcií Agrofertu.

Babiš v únoru 2017 vložil akcie Agrofertu do svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II kvůli novele zákona o střetu zájmů. V obou fondech si ale udržel vliv, proto je v Evidenci skutečných majitelů zapsaný jako přímý skutečný majitel holdingu, který podniká zejména v zemědělství, potravinářství a výrobě hnojiv.

 
Mohlo by vás zajímat

"Vzít ten resort Motoristům? Nesmysl." Babiš reaguje na požadavek ekologů

"Vzít ten resort Motoristům? Nesmysl." Babiš reaguje na požadavek ekologů

Dříve nevídané. Babiš dopřál sluchu lidem, pro které dosud neměl dobrého slova

Dříve nevídané. Babiš dopřál sluchu lidem, pro které dosud neměl dobrého slova

V kauze Turek nepůjde o screenshoty. Experti vysvětlují, co bude klíčové u soudu

V kauze Turek nepůjde o screenshoty. Experti vysvětlují, co bude klíčové u soudu

Z dvojnásobné vraždy na Jablonecku podezírají seniora. S oběťmi se měl znát

Z dvojnásobné vraždy na Jablonecku podezírají seniora. S oběťmi se měl znát
domácí Aktuálně.cz Obsah ekonomika Andrej Babiš Agrofert Holding dotace akcie Sněmovní volby 2025 - data

Právě se děje

Aktualizováno před 13 minutami
"Vzít ten resort Motoristům? Nesmysl." Babiš reaguje na požadavek ekologů

ŽIVĚ
"Vzít ten resort Motoristům? Nesmysl." Babiš reaguje na požadavek ekologů

Povolební vyjednávání nejen o složení nové vlády sledujeme v online přenosu.
před 5 minutami
Zprvu dostihy, výstavy, stánky a nakonec obří pivní haly. Oktoberfest měnila historie

Zprvu dostihy, výstavy, stánky a nakonec obří pivní haly. Oktoberfest měnila historie

Z jednoho dostihu vznikl největší pivní festival světa. Oktoberfest dokazuje, že sport dokáže stmelit národy i proměnit tradice.
před 25 minutami
Selhání z Faerských ostrovů nese vážný problém: Češi padli v žebříčku na 44. místo

Selhání z Faerských ostrovů nese vážný problém: Češi padli v žebříčku na 44. místo

Čeští fotbalisté se v žebříčku FIFA po remíze s Chorvatskem a šokující porážce na Faerských ostrovech propadli o pět příček na 44. místo.
Aktualizováno před 31 minutami
Putin si volal s Orbánem, pověděl mu o obsahu telefonátu s Trumpem

ŽIVĚ
Putin si volal s Orbánem, pověděl mu o obsahu telefonátu s Trumpem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 31 minutami
Dříve nevídané. Babiš dopřál sluchu lidem, pro které dosud neměl dobrého slova

Dříve nevídané. Babiš dopřál sluchu lidem, pro které dosud neměl dobrého slova

Andrej Babiš sice označil požadavek ekologů za nesmyslný, ale zároveň o nich mluvil nezvykle pozitivně.
před 34 minutami
Důsledek masivní obrany. Rusové si nad Krymem sestřelili vlastní letoun

Důsledek masivní obrany. Rusové si nad Krymem sestřelili vlastní letoun

Stroj podle mluvčího zničila ruská protivzdušná obrana, když se snažila zneškodnit ukrajinské drony.
před 40 minutami
Tajný románek s kanadským expremiérem? Katy Perry prolomila mlčení

Tajný románek s kanadským expremiérem? Katy Perry prolomila mlčení

53letý Trudeau je rozvedený od roku 2023. Letos v lednu rezignoval na pozici kanadského premiéra a lídra Liberální strany po ztrátě důvěry veřejnosti.
Další zprávy