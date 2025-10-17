Babišův střet zájmů: od středy je opět stoprocentním vlastníkem Agrofertu

Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš potvrdil, že se stal znovu jediným vlastníkem Agrofertu. Na páteční tiskové konferenci řekl, že dělá kroky, aby se vyhnul střetu zájmů. Odmítl je blíž popsat, nejdříve s nimi seznámí prezidenta Petra Pavla.
"Stal jsem se stoprocentním akcionářem Agrofertu a dělám kroky, abych se vyhnul střetu zájmů," řekl Babiš.
Po sněmovních volbách na začátku října Babiš vyjednává o koaličním kabinetu ANO, SPD a Motoristů. Prezidentovi Pavlovi proto slíbil, že pokud bude mít možnost sestavovat vládu, přijde s řešením možného střetu zájmů. Chce dostát českým i evropským zákonům, uvedl Babiš už dřív.
Ekonomický deník upozornil na notářský zápis pořízený ve středu. Druhý ze svěřenských fondů, do kterých Babiš vložil Agrofert v roce 2017, Babišovi vydal zhruba deset procent akcií firmy, potvrdil serveru mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský. První svěřenský fond se rozpustil koncem loňska, na Babiše tak tehdy přešlo asi 90 procent akcií Agrofertu.
Babiš v únoru 2017 vložil akcie Agrofertu do svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II kvůli novele zákona o střetu zájmů. V obou fondech si ale udržel vliv, proto je v Evidenci skutečných majitelů zapsaný jako přímý skutečný majitel holdingu, který podniká zejména v zemědělství, potravinářství a výrobě hnojiv.