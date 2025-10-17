"Rozhodl Instagram." Mladík z ODS sestřelil ve volbách zkušeného lídra strany

Do ODS jste vstoupil v osmnácti letech, teď už jste několik dní poslancem. Co vás ke vstupu do politiky vedlo?
Vždycky jsem byl politický nerd, bavilo mě sledovat politické rozhovory a souboj lídrů. Topolánek, Paroubek, Klaus, Zeman - tím jsem vždycky žil. Byl jsem na sportovní střední škole, dělal jsem poloprofesionálně házenou, ale pak jsem měl vážné zranění.
Tak jsem se začal věnovat politice a právu, v osmnácti jsem si vytiskl programy všech politických stran a nejvíc se mi líbil ten ODS. Podle mě je problém, že lidé nevstupují do politických stran, a řekl jsem si, že půjdu příkladem.
Od začátku se dostalo vřelého přijetí a místní předseda byl nadšený, že do toho chce vstoupit mladý člověk. Byl jsem poměrně pasivní člen a podporoval jsem kandidátky na nevolitelných místech. Jenže jsem sedm let působil v advokátních kancelářích a došlo mi, že by bylo úžasné být u vzniku zákonů.
A dostal jsem možnost kandidovat v primárkách. S kolegy jsme připravili prezentaci toho, co chceme měnit, jak chceme měnit, jak chceme komunikovat - a to si myslím, že se kolegům zalíbilo natolik, že jsem dostal masivní podporu napříč oblastními sdruženími.
Zaujalo mě, že říkáte, že jste jako mladý člověk dostal podporu, to bych u ODS, jejíž tváří je třeba Marek Benda, moc nečekal.
Nebylo to tak vždy, ale teď nás starší kolegové musí pustit ke slovu. Jirka Havránek je jeden z nejaktivnějších poslanců ve Středočeském kraji, umí legislativní činnost a ekonomii, já chci zase dělat zdravotnictví a tohle chce nabídnout Lucka Bartošová v oblasti školství a zahraničí.
Proč jste si vybral zrovna zdravotnictví?
Protože je to podceňovaný obor, kterému se na pravicové části politického spektra věnujeme míň, než by bylo zdrávo. S nadsázkou říkám, že jsem vždycky chodil s holkami, které studovaly medicínu, a moje nynější manželka je taky lékařka.
Ačkoliv nejsem lékař, zastávám názor, že zdravotnictví by měli řídit manažeři, nikoliv lékaři. Jsou v některých věcech ve střetu zájmů.
A právník, který tvoří zákony, není ve střetu zájmů?
Právník, který tvoří zákony, je úplně nejlepší věc, protože to tvoří někdo, kdo tomu rozumí a kdo se tím prodírá každý den. Naším zájmem není, aby zákony byly co nejsložitější.
Sice platí starořímská zásada, že neznalost zákona neomlouvá, ale v našem robustním právním řádu to postrádá smysl. A to chci měnit a předkládat věci trošku jinou formou, zvyšovat důvěru lidí v politiku. Chci ukázat, že to není žádný systém slonovinových věží a můžou se tam dostat obyčejní lidi z nižší střední třídy jako já, z Luhačovic, nejenom Pražáci a Brňáci.
Jak chcete zdravotnictví měnit, když to vypadá, že vládu sestavovat nebudete? A co jsou podle vás hlavní problémy v oboru?
Chci pracovat ve zdravotnickém výboru. Problémy pak vnímám tři: dlouhodobé problémy v primární prevenci a v nedostatku motivace pacientů ke zdravému životnímu stylu. Druhá věc je reforma systému veřejného zdravotního pojištění, kde si dokážu představit mnohem více komerčních prvků a větší hospodářskou soutěž zdravotních pojišťoven.
Třetí bod je restrukturalizace naší nesmírně husté sítě. Je potřeba si říct nahlas, že není možné, abychom měli v každé okresní nemocnici některé oddělení. Máme problém v příhraničních oblastech s nedostatkem praktických lékařů. Pokud budeme v trojúhelníků sněmovna, kraj a obce skutečně funkční, tak dokážeme namotivovat mladé lékaře, aby byli v příhraničních regionech.
Když si představíte, že jsem mladý lékař, jak byste mě namotivoval k tomu, abych šel třeba na Žítkovou nebo na Vyškovec? Protože je tam sice hezky, ale je to všude daleko, člověk tam nemá komfort jako ve městě.
Za mě se ty rozdíly smazávají tím, jak se kraj propojuje, zlepšením dopravní infrastruktury. Mohlo by pomoct, až se podaří protáhnout dálnice směrem na Slovensko.
Co se týká Žítkové a Vyškovce, tak mají oproti městu jiné přednosti. Všichni, co byli na Vyškovci u památníku letadla nebo u bohyň na Žítkové, tak vědí, že to je jedno z nejkrásnějších míst na světě. Chápu, že pro všechny mladé lidi to motivační není, ale já si to třeba dokážu představit.
Všichni tři kandidáti Spolu, kteří jste se ze Zlínského kraje dostali do sněmovny, jste zaměření na zdravotnictví. Čím to podle vás je?
Je to náhoda. Róbert Teleky se primárně věnoval energetice, zdravotnictví nebylo jeho největší téma. Václav Pláteník se zase věnuje propojení zdravotní a sociální péče. A já, jak jsem říkal, jdu spíše po těch systémových změnách, jako je restrukturalizace sítě.
Ve volbách jste předběhl současného starostu Uherského Hradiště, poslance a krajského zastupitele Stanislava Blahu. Čím jste zaujal voliče víc než on?
Sluší se poděkovat za aktivitu v kampani a nasazení celého týmu ve všech 307 obcích ve Zlínském kraji, kde jsem byl. Od Hostějova, kde byly tři čtyři domy a nakonec jsme tam získali hlasy, až po Zlín jako krajské město. Ukázalo se, že nejlepší řešení je opravdu projet celý kraj, všechny obce.
Měli jsme možnost se s lidmi opravdu bavit, rozpovídali se a byli rádi, že kandiduje mladý člověk. Chtěli do politiky dostat nové tváře, to je podle mě potřeba reflektovat i při skládání vedení ODS na lednovém kongresu.
Budete kandidovat do vedení?
Mám ambici stát se předsedou regionálního sdružení ODS ve Zlínském kraji. ODS u nás v kraji je v dobrém, stabilním stavu. Ale já chci víc, dokážu si představit, že budeme ještě akčnější.
Ještě jste mi utekl z otázky na Stanislava Blahu, co on udělal špatně?
Nemyslím si, že něco vyloženě udělal špatně. Dělali jsme to podobně, ale myslím, že jsem to udělal líp. Rozhodl Instagram a to, že jsem dokázal dostat k volbám mladé lidi, a nejenom ty tradiční odeesáky.
Myslím, že jsem byl autentický a to lidi přimělo k tomu, aby dali kroužek mně a ne Standovi Blahovi jako lídrovi. A mohlo mu uškodit i lídrovství, protože lidi měli potřebu změny, a proto kroužkovali kandidáty z těch nižších pozic.