"Mračím se, zlobím a nadávám mu." Exprezident Klaus "popravil" Turka

Vojtěch Štěpán Vojtěch Štěpán
před 37 minutami
Filip Turek ztratil podporu exprezidenta Václava KIause. Jak nyní bývalá hlava státu uvedla, Turek podle něj ministrem v nově se rodící vládě Andreje Babiše (ANO) nebude. Minimálně část výroků, které popsal Deník N, jsou podle něj věrohodné. Motoristé se v minulosti nechali slyšet, že by Turek mohl obsadit post ministra zahraničí.
Europoslanec Filip Turek byl po volbách na pivu s bývalým prezidentem Václavem Klausem v restauraci U Blekotů. Na místě byli i Petr Macinka a Boris Šťastný.
Europoslanec Filip Turek byl po volbách na pivu s bývalým prezidentem Václavem Klausem v restauraci U Blekotů. Na místě byli i Petr Macinka a Boris Šťastný.

"Já nikterak nebagatelizuji ty výroky. Já se na Turka mračím, zlobím a nadávám mu. A zároveň je to pro mě velmi překvapivé, protože on je v rozhovoru měkký a relativně tichý člověk, je neuvěřitelně uctivý, nesnaží se v rozhovoru dominovat. O autentičnosti těch výroků žádný soud nevyslovuju, ale nejsou určitě všechny vykonstruovány nějakou umělou či neumělou inteligencí," uvedl Klaus pro deník Blesk. Jak dále řekl, myslí si, že Turek se ministrem nestane.

Nadále je ale kritický k tomu, jak kauza propukla. "Jak ta celá kauza byla přichystána, hotová, připravená tolik hodin po výsledku voleb… jenom dítě by si mohlo myslet, že v tu chvíli někdo objevil tyto staré Turkovy výroky. Tak naivní být nemůže nikdo," tvrdí Klaus.

Celá kauza kolem čerstvého čtyřicátníka Filipa Turka začala, když Deník N zveřejnil sérii rasistických, nenávistných a xenofobních příspěvků, které měl bývalý europoslanec psát v uplynulých letech. Šlo mimo jiné o narážky na nacistické Německo a Adolfa Hitlera. V souvislosti se žhářským útokem na Vítkově a popálenou dívkou měl pak uvést, že "popálit cikáně je polehčující okolnost".

Jak dále zjistil Radiožurnál, Turek v roce 2017 vyhrožoval zaměstnanci Velvyslanectví Království Saúdské Arábie. Ve garážích mu za stěrač auta dal obrázek ručně nakreslené šibenice, na střeše vozu pak umístil nábojnici.

Turek nařčení z rasismu odmítá a o místo ve vládě stále stojí. "I když mám rád černý humor, tak v žádném případě nesouhlasím s tím, že by to, co vám teď zase se snaží předestírat, že by to bylo něco z mé hlavy," uvedl ke svým údajným rasistickým příspěvkům.

7:01

Hnutí ANO, Motoristé a SPD v současnosti vyjednávají o vládním programu. samotné složení vlády, tedy obsazení ministerstev, bude prý na pořadu později. Andrej Babiš zatím dává Motoristům čas. "Odmítají různá nařčení. Je to na nich, aby přesvědčili veřejnost, že to tak není," uvedl.

Ke kauze se pak vyjádřil i prezident Petr Pavel. "Vzhledem k tomu, že jména nyní nediskutujeme, nemíním spekulovat, zda by měl být ministrem zahraničí. Pokud by se ukázalo, že ty citace, které se objevují v médiích, jsou autentické, tak by ho to podle mého názoru diskvalifikovalo z jakékoliv ministerské pozice," uvedl.

Exprezident, který se k Turkovi nyní vyjádřil kriticky, je pak známým podporovatelem Motoristů, jejichž předseda Petr Macinka předtím působil v Institutu Václava Klause. "Myslím si, že Motoristé mají nakročeno k tomu, aby se stali autentickou pravicovou stranou, tomu bych já fandil," uvedl dříve.

 
