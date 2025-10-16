Domácí

Spekuluje se o návratu politického matadora. Náhrada za Turka tvrdě narazí na Hradě

Michaela Nováčková Michaela Nováčková
před 1 hodinou
Filip Turek čelí vyšetřování kvůli rasistickým výrokům a jeho šance usednout do vlády se pomalu rozplývají, do popředí vystupuje jiné jméno. Jan Zahradil strávil 20 let v Evropském parlamentu a stal se nejdéle sloužícím českým europoslancem. Nejen česká média zaujal jeho otevřený postoj k pragmatickým vztahům s Čínou, pro část politické scény by tak jeho návrat znamenal radikální změnu kurzu.
Foto: ČTK

Jan Zahradil s Motoristy spolupracuje už delší dobu. Loni osobně pogratuloval jejich lídrům k úspěchu ve volbách do Evropského parlamentu a letos, po svém odchodu z ODS, převzal roli zahraničněpolitického experta hnutí. Spolu s nejmladším poslancem Matějem Gregorem natáčí podcast a aktivně komentuje dění doma i ve světě. Tím si otevřel cestu zpět na nejvyšší politická místa.

Ještě před pár dny byl horkým kandidátem na post ministra zahraničí čestný prezident Motoristů Filip Turek. Minimálně on i ostatní členové strany o něm takto veřejně mluvili. Cestu do Černínského paláce mu ale zkomplikovalo zjištění Deníku N, které zveřejnilo desítky Turkových výroků na sociálních sítích. V příspěvcích se mimo jiné vyjadřuje rasisticky vůči Romům i etnikům jiné barvy pleti. Celým případem se již zabývá Policie ČR a potenciální koaliční partneři hnutí ANO i SPD čekají na závěry vyšetřování. 

Přestože předseda Motoristů Petr Macinka řekl v Otázkách Václava Moravce na ČT, že Filip Turek je ikonickou osobností strany a nedokáže si představit, že by nebyl členem nově vznikající vlády, okamžitě se začalo spekulovat o dalších možných kandidátech a jedním z nich je právě Jan Zahradil.

Související

Turek je pro něj jako syn, Macinka chce jeho vliv upozadit. Darované peníze nesedí

Přísaha a Motoristé sobě - Volby do Evropského parlamentu 2024 - Miliardář Richard Chlad

Jeho nástup by znamenal zásadní posun směrem k tzv. "pragmatické diplomacii". Zahradil už dříve opakovaně volal po "normalizaci" vztahů s Pekingem - tedy po návratu k modelu, který preferuje obchod a stabilitu před otázkami lidských práv.

Zahradilův kurz: méně morálních apelů, víc pragmatismu

"U nás samozřejmě existuje tradice, která se táhne ještě z 90. let, z doby Václava Havla, na kterou se někteří devadesátkoví nostalgici snaží navázat. To je ta představa, že česká zahraniční politika je tady od toho, aby kázala morálku v mezinárodních vztazích. Já tenhle pohled absolutně nesdílím, ani se s tím netajím," řekl webu Asiaskop.cz dnes už bývalý europoslanec před pěti lety. "Mám jinou představu zahraniční politiky pro zemi typu České republiky, nejsem vzorný pokračovatel Václava Havla. Hlásím se spíš k tradici reálpolitiky," shrnul tehdy.

Tento přístup však ostře kontrastuje s postoji prezidenta Petra Pavla a jeho okolí. Ten Čínu označuje za bezpečnostní hrozbu a veřejně podporuje Tchaj-wan. Právě rozdílný pohled na vztahy s Pekingem tak může být hlavní překážkou Zahradilovy nominace. Hrad už dal najevo, že by jeho jmenování považoval za výrazný politický signál - a nikoliv nutně pozitivní.

Zatímco prezident Pavel otevřeně podporuje tchajwanskou demokracii a letos se setkal s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou, Zahradil varuje před "ideologickými gesty" a volá po zklidnění vztahů s Čínou. Česká diplomacie by pod jeho vedením nabrala zcela jinou trajektorii.

Čínský stín: kontroverzní spolek

Zahradil není v zahraniční politice žádným nováčkem. Dvacet let zastupoval Česko v Evropském parlamentu a dlouhodobě patřil k nejvýraznějším konzervativním hlasům české pravice. Jeho kariéru však doprovázejí i výrazné kontroverze spojené právě s Čínou.

V roce 2019 stanul v čele tzv. Spolku přátelství mezi EU a Čínou - neformální skupiny europoslanců, která pořádala setkání s představiteli čínských institucí. Kritici tvrdí, že spolek fungoval jako nástroj čínského vlivu v Bruselu. Čínská státní média jej prezentovala jako oficiální hlas Evropského parlamentu, což mu dodávalo váhu v zahraničí.

Související

Politická šikana: Kauza Turek může mít pro Babiše dva následky. Jeden je zničující

Politická šikana 8.9. 2
35:29

Velkou pozornost vzbudil i Zahradilův asistent Gai Lin, čínský občan a generální tajemník spolku. Podle sinologa Martina Hály byl napojen na organizaci spojenou s vlivovými aktivitami Komunistické strany Číny. Zahradil všechna obvinění odmítl. Tvrdil, že Lin prošel standardními bezpečnostními prověrkami a jeho práce byla oficiálně schválená.

Po rostoucí kritice Zahradil činnost spolku pozastavil. Vzápětí ovšem server Politico informoval, že europoslanec čelí vyšetřování kvůli nepřiznané finanční podpoře od čínské mise při EU. Zahradil označil kauzu za mediální tlak a jakékoliv pochybení popřel.

Ve hře o post českého šéfdiplomata však není jen Zahradil. Jako alternativní kandidát se zmiňuje třeba Karel Beran, zkušený diplomat s 30letou praxí, který vedl české ambasády v Itálii, Španělsku i Latinské Americe. V porovnání se Zahradilem by byl pro Hrad i část veřejnosti méně kontroverzní volbou.

 
Mohlo by vás zajímat

Senát kývl prezidentovi. Novými ústavnímu soudci budou Bartoň a Smolek

Senát kývl prezidentovi. Novými ústavnímu soudci budou Bartoň a Smolek

Prezident přikývl Babišovi. "Šéf ANO si chce jen vytvořit alibi," reaguje Fiala

Prezident přikývl Babišovi. "Šéf ANO si chce jen vytvořit alibi," reaguje Fiala

Manévry v metru. Štěně německého ovčáka "Metrouš" hodiny blokovalo provoz

Manévry v metru. Štěně německého ovčáka "Metrouš" hodiny blokovalo provoz
0:11

Dva mrtví po střelbě ve Smržovce, podezřelého policie zadržela

Dva mrtví po střelbě ve Smržovce, podezřelého policie zadržela
domácí Aktuálně.cz Obsah Čína Jan Zahradil Filip Turek Motoristé sobě Petr Pavel politika Volby do sněmovny 2025 ministr zahraničí Přehled zpráv

Právě se děje

před 4 minutami
Z Love Islandu ke smlouvě v Belgii. Buď ukážu, že na to mám, nebo čau, říká Vitásek

Z Love Islandu ke smlouvě v Belgii. Buď ukážu, že na to mám, nebo čau, říká Vitásek

Dvoumetrový brankář se proslavil v televizní reality show, na jaře chytal za Velvary a teď už má profesionální kontrakt v Charleroi.
před 6 minutami
Senát kývl prezidentovi. Novými ústavnímu soudci budou Bartoň a Smolek

Senát kývl prezidentovi. Novými ústavnímu soudci budou Bartoň a Smolek

Prezident Petr Pavel očekává loajalitu soudců k ústavnímu pořádku a demokratickým hodnotám a jejich obranu proti zneužívání moci politickou většinou.
Aktualizováno před 8 minutami
Prezident přikývl Babišovi. "Šéf ANO si chce jen vytvořit alibi," reaguje Fiala

ŽIVĚ
Prezident přikývl Babišovi. "Šéf ANO si chce jen vytvořit alibi," reaguje Fiala

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že k personáliím se ANO, hnutí SPD a strana Motoristé sobě vrátí třeba za měsíc či měsíc a půl.
Aktualizováno před 15 minutami
Manévry v metru. Štěně německého ovčáka "Metrouš" hodiny blokovalo provoz
0:11

Manévry v metru. Štěně německého ovčáka "Metrouš" hodiny blokovalo provoz

Část metra A nejezdila více než pět hodin. Podle policejního mluvčího Jana Daňka se pes zaběhl v kolejišti ve stanici Nemocnice Motol.
před 16 minutami
Dva mrtví po střelbě ve Smržovce, podezřelého policie zadržela

Dva mrtví po střelbě ve Smržovce, podezřelého policie zadržela

 Ve Smržovce na Jablonecku se ve čtvrtek odpoledne střílelo, na místě jsou dva mrtví a jeden těžce zraněný. Na sociální síti X to oznámila policie.
před 21 minutami
Vysoké slevy u Škody pokračují. Nové akční verze lákají na úsporu až 150 tisíc

Vysoké slevy u Škody pokračují. Nové akční verze lákají na úsporu až 150 tisíc

Škoda představila novou akční nabídku Classic a Dynamic. Ušetřit je možné desetitisíce korun.
Aktualizováno před 36 minutami
"Přestaneme kupovat ruskou ropu." Indický premiér Módí to měl slíbit Trumpovi

ŽIVĚ
"Přestaneme kupovat ruskou ropu." Indický premiér Módí to měl slíbit Trumpovi

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy