Babiš chce zdanit sám sebe, ale jeho návrh jde snadno obejít. Stejně se to nestihne, říká Sobotka

před 2 minutami

Několik měsíců po vypuknutí kauzy ministra financí Andreje Babiše a dluhopisů, které si koupil od své vlastní společnosti Agrofert, se bude ve středu vláda zabývat návrhy na zdanění cenných papírů v nominální hodnotě jedné koruny. Doposud umožňují majitelům velkých firem inkasovat nezdaněné desetimilionové částky. Jeden z návrhů přitom podává sám ministr Babiš.

Doporučujeme

Praha - Chci zdanit sám sebe, vysvětluje ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, proč nyní přichází s návrhem na zdanění takzvaných korunových dluhopisů. Cenné papíry v nominální hodnotě jedné koruny nechal v roce 2012 svoji vlastní firmu Agrofert vydat za tři miliardy. Vzápětí byl jediným kupcem, kdo si jich pořídil celou polovinu. Z toho má mít až do roku 2022 každý rok devadesát nezdaněných milionů korun.

Poté co musel tuto transakci vysvětlovat ve sněmovně před poslanci, podal na vládu k projednání vlastní návrh, aby byly korunové emise dluhopisů dodatečně od příštího roku zdaněny. "Týkalo by se to poplatníka, který byl v okamžiku emise nebo nabytí dluhopisů spojenou osobou s emitentem tohoto dluhopisu," uvedl Babiš v návrhu.

Současně dostala vláda na středeční jednání další verzi návrhu od nezařazeného poslance Karla Fiedlera. Ten zdanění rozšířil ještě na další okruh spřízněných lidí kolem původních majitelů dluhopisů. Chce tak zabránit snadnému obcházení navrhované Babišovy novely převodem dluhopisů na další osoby, které v době vydání nebo koupě dluhopisů neměly s firmou nic společného.

"Text Babišova pozměňovacího návrhu nijak neřešil možnost jeho poměrně snadného obejití prostřednictvím převodu na třetí osobu," uvedl Fiedler. Doplnil však, že jeho verze nijak nesouvisí s osobou Babiše ani s jeho návrhem.

Je pravda, že Andrej Babiš už ukázal, že tento nástroj používat umí. V době, kdy jeho farma Čapí hnízdo žádala o dotace pro malé a střední firmy, ji převedl z majetku Agrofertu na svoje děti a bratra přítelkyně. Nikdo tak nemohl následný padesátimilionový příspěvek napadnout z důvodu, že firma s miliardovými příjmy dotace nepotřebuje. Posléze přešla farma opět do impéria Agrofertu.

Otázkou je, zdali má alespoň jeden z návrhů šanci získat podporu ostatních členů vlády. Premiér Bohuslav Sobotka například uvedl, že nyní už žádný z předložených návrhů na vládě nemá šanci do voleb projít legislativním kolečkem.

Proč by se to nestihlo? diví se předkladatel

Tím Sobotka zaskočil jednoho z předkladatelů. "Nechápu proč. Jde jen o to chtít. Oba návrhy navrhují schválení novely ve zkráceném režimu, tedy hned v prvním čtení," dodal poslanec Fiedler.

Podle něj hlasování o zařazení na pořad květnové schůze napoví, komu stávající stav díry v zákonech vyhovuje. "Bude zajímavé to sledovat," řekl.

Sobotka navíc zpochybnil důvody, které vedou Babiše k takto načasované novele zákona. "Musím se ptát, proč s návrhem přichází ministr Andrej Babiš nyní a nepředložil ho před třemi lety," řekl premiér.

Naprosto stejně se však ptá i Babiš a vinu za to, že majitelé velkých firem dodnes mají nezdaněné peníze v řádech stovek milionů korun, dává Sobotkovi a svému předchůdci v ministerském křesle Miroslavu Kalouskovi. "Já už jsem dal v roce 2014 k posouzení, zda by s tím šlo něco dělat. Prý ne. Tak ať řeknou, proč to sami nezměnili už dříve. Svojí kritikou se chovají jako tradiční politici," řekl Babiš.

Šéf koaliční KDU-ČSL Pavel Bělobrádek opakovaně uvedl, že se návrhem Andrej Babiš snaží vylepšit svou situaci poté, co se začalo o jeho emisi dluhopisů mluvit veřejně. Babiš nejprve musel dokazovat, že měl k dispozici vlastní jednu a půl miliardy korun, které následně "napumpoval" do Agrofertu. Později čelil obvinění, že se tak chtěl vyhnout placení daní a zároveň snižoval daňový základ vlastní firmě.

Bývalý ministr financí a šéf TOP 09 Kalousek dokonce na program jednání sněmovny před měsícem prosadil bod jednání Daňové podvody ministra financí. Poslanci na něm přijali usnesení, že Babiš musí sněmovně do konce dubna doložit okolnosti kolem nezdaněných desítek milionů korun ročně, jinak má zasáhnout přímo premiér Sobotka.

Související články