Oblíbený moderátor Evropy 2 Patrik Hezucký podlehl těžké nemoci. Bylo mu 55 let

Kateřina Potyšová Kateřina Potyšová
před 55 minutami
Zemřel moderátor Patrik Hezucký, oznámila v pátek na instagramu rozhlasová stanice Evropa 2, kde víc než čtvrtstoletí uváděl pořad Ranní show. Bylo mu 55 let. Zdravotní problémy měl od podzimu.
Moderátor Patrik Hezucký.
Moderátor Patrik Hezucký.

Se záhadnou nemocí, kterou sám moderátor Patrik Hezucký označoval jako "moribundus", bojoval už několik měsíců, kdy se doslova měnil před očima. Napřed výrazně zhubnul, změnil se mu hlas a nakonec ho nemoc upoutala na invalidní vozík.

"Ztráta svalové hmoty a velký úbytek váhy - vše je pod kontrolou lékařů, ovšem zapříčiňuje to problémy s chůzí, takže potřebuji vozíček," uvedl Hezucký pro Blesk. Podobné obtíže podle něj stály také za změnou jeho hlasu, které si posluchači všimli během posledního roku. "Ta je zapříčiněna změnou svalového břišního tonusu," vysvětlil.

Celá situace ale nabrala rychlý spád v půlce listopadu, kdy se mu přitížilo natolik, že ho musela do nemocnice z jeho chaty v Čerčanech transportovat záchranná služba. V prvních dnech v nemocnici Patrik mluvil o tom, že ho léčí pouze antibiotiky. Jeho dlouholetý kamarád Leoš Mareš, se kterým více než 27 let moderoval Ranní show na Evropě 2, ale prozradil, že Patrikovi lékaři tlumí velké bolesti pomocí morfinu.

"Patrik má morfin a říkal, že to je hrozně dobrý," řekl do éteru Mareš po pár dnech, které jeho kamarád strávil v benešovské nemocnici, kde ho denně navštěvoval. "Říkal, že nám odkape," zavtipkoval moderátor a ujistil posluchače, že smysl pro humor neztrácí ani Hezucký. "Ne že bychom si nedali, když jsme viděli, v jakým je zenu," dodal Leoš. Mareš také připustil, že velmi silné léky na extrémní bolesti Hezucký užíval už před svou hospitalizací. "Je teda fakt, že kromě toho morfinu, když jsme byli na chalupě u něj, tak tam měl takovou krabičku s nápisem fentanyl," řekl moderátor s tím, že přeje "šťastné a feťácké". Fentanyl je látka, která je osmdesátkrát silnější než heroin a používá se k tlumení silných bolestí.

Že se Patrikův stav rapidně zhoršuje, bylo jasné už 1. prosince, kdy se sice pomocí telefonu připojil do vysílání, ale jeho slovům už nebylo v podstatě rozumět, a tak Mareš hned jeho vstup ukončil. Toho dne také Mareš svého přítele navštívil v nemocnici hned dvakrát. Jednou tradičně po vysílání s kolegyní Lucií Šilhánovou, která se během návštěvy neubránila slzám a podruhé později večer, kdy Marešovi volala Patrikova manželka Nikola Hezucká. Té psala sestra z nemocnice, aby co nejdříve přijeli. Jak návštěva probíhala, popsal Mareš v úterý 2. prosince ve vysílání. 

Už mě dohání…

"Já jsem se tam pak večer ještě vracel, protože mi psala Nikola, že jí volala sestřička, abychom tam hned přijeli. Takže jsme tam byli ve třech, byli jsme tam do 23 hodin. Patrik tak jako pospával a vlastně se občas i usmál," popsal společně strávené chvíle Mareš. "Když jsme tam byli, tak jsme řešili, do kolika tam budeme," vysvětlil s s tím, že dal Patrikovi možnosti A, B, C, přičemž C znamenalo nejdelší možný čas. "Najednou Patrik z postele prohlásil C," řekl Mareš. Popsala také zážitek, ze kterého posluchače zamrazilo. Při odchodu se Leoš kamaráda ptal, zda má zhasnout světlo. "Ono už je to teď stejně jedno. Už mě dohání," hlesl pouze vyčerpaný Hezucký. 

Patrik Hezucký se narodil 12. února 1970 v Praze. Po maturitě studoval dva roky francouzštinu v Toulouse a pracoval i jako au pair. Od roku 1997 bylo jeho jméno spjaté s rádie Evropa 2, kde spolu s Leošem Marešem každý všední den moderovali úspěšnou Ranní show. Dařilo se mu i v osobním životě, když potkal svou životní lásku Nikolu Pastirčákovou, kterou si po několika letech vztahu 30. května 2019 vzal za manželku. 20. prosince téhož roku se jim narodil jediný syn Oliver.

 
