Stačí je vdechnout a člověk se udusí. Bojíme se, říká expert o nových drogách v Česku

Stačí minimální dávka. Nebezpečné je i pouhé vdechnutí. Policie proto při nedávném zátahu v pražském bytě, kde objevila dvě v Česku nové drogy, musela nosit speciální ochranné obleky. Nitazen a spirochlorphine jsou totiž až několikrát silnější než smrtící fentanyl. "Máme z toho obrovský strach," říká Aleš Herzog, vedoucí terénních programů organizace Sananim, která pomáhá závislým.

V Praze se objevily nové, velmi nebezpečné syntetické drogy. Dva lidé už zemřeli na předávkování. Policie pak při zásahu v bytě, kde drogy byly, musela nosit speciální ochranné oděvy. Proč se museli kriminalisté takto důkladně chránit?

Dosud jsme měli zprávy jen o syntetickém fentanylu. Tyto dvě látky (nitazen a spirochlorphine - pozn. red.) jsou úplně nové, ale v odborné veřejnosti se o nich už delší dobu mluví. Jsou skutečně obrovsky rizikové. Například před třemi roky do Česka začal být dovážený takzvaný naloxonový sprej, což je protijed opiátů. A první, kdo si ho pořídil, byli celníci. Potřebují jej, když otvírají zásilky, pro případ, že by se v nich objevil syntetický opioid tohoto typu. Stačí, když ten prášek vdechnete. I velmi malé množství může utlumit dýchací centra. Je to tak silná látka, že je sprej dobrá prevence.

Jde o tedy látky podobné fentanylu, u kterých je účinné i minimální množství, že?

Přesně tak.

Liší se nějak od fentanylu?

My toho o nich moc nevíme. V Česku se potkáváme s užíváním fentanylu jako nejsilnějšího opioidu, který se zde objevuje. Heroin se v Česku neobjevuje ve velké kvalitě. Je mnohokrát naředěn. U fentanylu se tu zatím setkáváme jenom s fentanylem z náplastí, který se předepisuje lidem s chronickými nemocemi. Jsou to náplasti, které si lepíte na tělo a látka se postupně uvolňuje. Část lidí, kteří fentanyl zneužívají, se dostane buď k novým náplastem, ale spíš je typicky najdou v nemocničním odpadu a vyvařují je. I když si už použitou náplast vyvaříte a dáte si malou část, můžete se předávkovat i zemřít. Oboje jsme už zaznamenali.

U nitazenu a spirochlorphinu se bavíme o látkách, které jsou vyloženě čisté a v krystalické formě. To znamená, že jsou jednak nebezpečnější, jednak vlastně nikdo nezná dávku. U náplasti aspoň víte, jaká je ta síla, kolik si z ní třeba ustřihnout, ale u látek, které si koupíte na darknetu, ani neznáte koncentraci.

Obáváte se tedy, že se tyto látky objeví na ulici?

Ano, bojíme se. A proto se už nějakou dobu připravujeme. Naštěstí je už i v Česku naloxonový sprej. Snažíme se školit lidi, kteří drogy berou, aby jej měli u sebe, aby se chránili. Bohužel toho spreje není dostatek. Dva spreje stojí dvanáct set, což nejsou malé peníze.

Nové syntetické drogy se mnohdy dováží z Indie a Číny. Je to nižší regulací určitých látek v těchto zemích?

Je to tak. Obecně je hrozně velký problém, že dosud regulace drog fungovala na bázi, že máte seznam, do kterého dáte přesně chemický vzorec dané látky. Ve chvíli, kdy uděláte obdobnou látku, tak vlastně na seznamu není. Druhá věc je, že tyto země látky vyrábí ve velkém a pomocí malých zásilek je posílají dál.

Jak reaguje lidské tělo na užití opioidů?

Jde například o útlum dechu. V krátké době se vám utlumí celé tělo a udusíte se. U jednoho předávkování, co jsme zaznamenali, to bylo tak, že si dotyčný dal silnější heroin české výroby a šel si lehnout. Jeho přítelkyně si myslela, že jen tak chrápe, ale on chroptěl, a než si toho všimla, udusil se.

Nové syntetické opioidy si lidé zatím objednávají spíše z darknetu, než že by je kupovali na ulici. Setkáváte se ve vaší praxi s nákupem přes internet?

My jako terénní pracovníci typicky pracujeme s lidmi, kteří nejsou schopní udržet si ani mobil, natož aby byli schopni mít kartu či zaplatit bitcoiny a objednat si něco z darknetu. My se s tím vlastně nepotkáváme. Jde o skupinu lidí, která není vlastně tolik v kontaktu s programy, jako jsme my.

V nedávné době se objevily zprávy i o další syntetické droze klefedron. Ta ale naopak uživatele nabuzuje, že?

Ano, patří spíš do prostředí noční zábavy.

Nejde ale o tak rizikovou drogu, u které by hrozila zástava dechu. Bude nebezpečná spíš v kombinaci s dalšími látkami jako třeba alkoholem?

Je to stejné jako u extáze či MDMA, kdy může dojít k přehřátí organismu, pokud dvanáct hodin tančíte.

Zaznamenali jste, že by se krom Číny či Indie tyto syntetické drogy vyráběly v Česku?

Myslím si, že v Čechách se typicky v malých varnách vyrábí pervitin. Pěstuje se marihuana, vyrábí se i domácí heroin či opium. Ale s výrobou designových drog se nesetkáváme.

Zároveň z toho máme obrovský strach. Přichází zásilkami ze zahraničí a stačí velmi malé množství látky, která má obrovskou rizikovost.

