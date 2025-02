Ano, děláme i v Praze, říká člověk, jenž prý mučí dealery. Jak Rusové prodávají drogy

"Chcete něco lámat, nebo jen vrátit peníze?" ptá se člověk, který tvrdí, že v Česku vymáhá drogové dluhy. Není jediný, kdo to na internetu nabízí. Jde o fenomén spojený s ruskojazyčným drogovým obchodem. A východní byznysový model se přenáší i do Česka. Je totiž efektivní a až na občasné výbuchy brutálního násilí prakticky bezkontaktní. Roli v něm hrají "operátoři", mrtvé schránky či "skladníci".

"Záleží, jestli chcete něco lámat, nebo jen vrátit peníze. Také na tom, jak je či není zlý. Teda kolik lidí na něj bude potřeba," píše lámanou angličtinou reportérovi Aktuálně.cz člověk, který v Česku údajně vymáhá drogové dluhy. Skrývá se za profilem na sociální síti Telegram a své služby inzeruje nejméně v jednom českém kanále zaměřeném na drogy. Inzerát je ale psán rusky. Pisatel se sám označuje za sportika, česky sportovce. V postsovětských zemích se tak vzhledem ke svým vysportovaným postavám označují vymahači drogových dluhů.

Předtím než údajného vymahače reportér Aktuálně.cz kontaktoval, upravil svůj telegramový profil tak, aby uživatelským jménem i vizuální podobou připomínal účty drogových dealerů, kteří se na síti pohybují.

"Odkud máš můj kontakt? O jakého člověka jde?" ptá se muž nejprve reportéra, který mu nabízí zakázku - zmlácení údajného dlužníka a vymožení dlužných 40 tisíc korun. "Rozumím. Máš jeho fotku?" ptá se poté. Následně se doptává i na bydliště. Finální cena za "práci" je 12 tisíc korun. "Ano, pracujeme i v Praze," píše také.

Ačkoliv redakce nemůže potvrdit, zda by člověk stojící za profilem byl násilí skutečně schopen, není to první "sportovec", který své služby nabízí v Česku. Už v červnu redakce komunikovala s rusky mluvícím člověkem, který za zmlácení člověka v Praze požadoval necelých 13 tisíc korun. Jako důkaz pravosti nabízel živý přenos z mučení oběti, na kterou se chystali jeho kolegové.

Na násilníky dříve upozornil i server Investigace, když informoval o profilu sportika, který v Česku nabízel zapálení auta. Násilníci své oběti nejenom mlátí, ale i brutálně mučí, znásilňují či jim řežou prsty. Na Telegramu bývají dohledatelné až nižší desítky profilů, které své služby nabízí ve většině postsovětských zemí.

Ruskojazyční vymahači dluhů ovšem nejsou jedinou z metod, jimiž se vyznačuje ruský trh s drogami. A které nyní pronikají i do Česka. Na rozdíl od toho tuzemského je kromě brutálního násilí prakticky bezkontaktní. Představu nabízí například zpráva Globální iniciativy proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. Důležitou roli zde hraje takzvaná zakladka, tedy skrýš, kam dealer drogu ukryje a odkud ji pak vyzvedává koncový zákazník. Investigativci z iniciativy tak běžný pouliční trh s drogami v Rusku označují za prakticky mrtvý.

"Namísto toho jsou téměř v každém větším městě a obci tisíce balíčků s drogami zakopány v zemi nebo připevněny magnety ke sloupům veřejného osvětlení či elektrickým krabicím a čekají, až si je kupující vyzvednou," popisují.

O novinku přitom nejde ani v Česku. Už před pěti lety tak například česká policie zatkla dealera, který přes internet prodal téměř šest kilogramů MDMA, přes tisíc kusů extáze a téměř sto gramů kokainu. Část posílal po platbě v kryptoměnách poštou zákazníkům v zahraničí, část ale prodával i v Česku právě prostřednictvím mrtvých schránek.

"V praxi to fungovalo zhruba tak, že nakupující zaslal platbu do úschovy, obdržel instrukce, souřadnice, potvrdil vyzvednutí a platba byla vyplacena prodejci," popsala tehdy mluvčí Národní protidrogové centrály Barbora Kudláčková. Prodej pomocí mrtvých schránek pak deníku Aktuálně.cz potvrzují i zdroje z českého drogového prostředí. Část z doslechu, ale i z vlastní zkušenosti, ačkoliv nemohou potvrdit, zda fenomén souvisí přímo s ruskojazyčnými prodejci.

Na rozdíl od tradičního českého trhu s drogami, který na nižších úrovních není přísněji organizovaný, ten ruskojazyčný se vyznačuje pevnou strukturou, která má zajistit bezpečnost. Lidé, kteří operují na nejnižších žebříčcích organizace, jsou nazýváni "kladmeni" neboli kurýři.

Násilníci svou oběť najdou podle pasu či občanky

Pokud chce kurýr začít s "prací", musí nejprve svému šéfovi odevzdat určitou sumu peněz, která slouží jako jistina v případě, že by drogy ukradl či ztratil. Pokud ale peníze nemá, přichází na řadu druhá, mnohem nebezpečnější možnost. Musí totiž odevzdat fotografii či originál svého osobního průkazu, například pasu. Pokud pak drogy, které má kurýr svěřené, zmizí, jeho šéf předá jeho osobní údaje vymahačům.

Tento systém potvrzují například videa na Telegramu, která redakce dohledala. Na jednom z nich (pravděpodobně nahraném v Rusku) tak například v noci na polní cestě několik mužů bezhlavě mlátí sotva zletilého údajného kurýra. Před tím jej vkleče nutí uvést své jméno a bydliště a na kameru ukazují jeho cestovní pas. Jde o obvyklý postup vymahačů. Videem dokazují provedenou "zakázku".

Videa jsou na síti dohledatelná, protože se jimi jiní uživatelé baví či s nimi obchodují. Jak už dříve informovalo Aktuálně.cz, někteří ruskojazyční uživatelé tak například prodávají záznamy znásilnění, kterým jsou "trestané" některé z kurýrek.

Kladmeni drogy vyzvedávají z větších skrýší, rozdělí je na jednotlivé dávky a pak je podle potřeby roznáší po jednotlivých menších mrtvých schránkách. Poté co zásilku uloží, vše vyfotí a pošlou jako důkaz svému šéfovi. Plat se liší podle typu a velikosti zásilky a kurýři ho dostávají v kryptoměnách.

Drogové skrýše mohou být například v odlehlých částech parků, rozbořených budovách, ale i na běžných místech ve městě. Lze tak usuzovat opět z videí vymahačů. Pokud totiž drogy zmizí dřív, než si je zákazník vyzvedne, šéf svého nic netušícího kurýra prostě jen pošle vyzvednout další zásilku. Místo drog ale na místě čekají násilníci…

Kurýři se stejně jako násilníci rekrutují online. "Telegramové kanály aktivně nabírají 'zaměstnance', hlavně řidiče-doručovatele," píší investigativci. Poptávku po lidech, kteří jsou ochotni rozvážet drogy, deník Aktuálně.cz ověřil i v českých skupinách na Telegramu. "Napište prosím něco o sobě, pokud s tím máte zkušenost. Jakým autem jezdíte a jaký výdělek si představujete?" ptá se například jeden z prodejců, když reportér reaguje na jeho inzerát.

Další pak po několika zprávách zve reportéra na "pohovor" v Praze. Komunikace probíhá v ruštině. Inzerát totiž specifikuje, že nabídka práce je pouze pro rusky či ukrajinsky mluvící. Když mu reportér pod jinými jmény píše anglicky nebo česky, nereaguje.

Za účty, které kurýry nabírají, pravděpodobně stojí takzvaní skladníci. Jde o vyšší příčku ruskojazyčného drogového byznysu. Ti přebírají velké dávky drogy od lidí, kteří je pašují na větší vzdálenosti - například autem. "Velkoobchodníci skladují drogy v pronajatých garážích nebo domech, obvykle na okrajích měst," popisují investigativci. Drogy pak dodávají kurýrům do středně velkých skrýší a ti je rozdělují do těch nejmenších, koncových. Není výjimkou, že skladníci či lidé, kteří drogy pašují, za ně ručí velkou sumou peněz.

Celý systém je přirovnáván k regulérnímu podniku. Právě ten pak v provozu udržují v chodu takzvaní operátoři. Ti většinou pracují pouze online, třeba z domova, a starají se nejen o zákazníka, ale i o management celého byznysu. Dávají kurýrům instrukce, kde zboží nabrat a kde ho uložit. Řeší problémy při předávání a jsou spojkou mezi zákazníky, kurýry a vyšším vedením. Někteří z nich najímají vymahače, pokud kurýr drogy ukradne.

Deník Aktuálně.cz už dříve dohledal skupiny, kde najímání vymahačů probíhá. Velmi často je provozují takzvané agentury, které těží z násilné části byznysu. Inzeráty v rekrutačních skupinách tak poptávají násilníky pro určitá města v postsovětských zemích. V kolonce, co je potřebné pro výkon práce, se zde píše, že stačí dobrá fyzická kondice (která se dokazuje fotografií těla), druhý společník a mobil. "Trest" je třeba natáčet a nahrávku poslat jako důkaz odvedené práce. Vše probíhá anonymně, platba je v kryptoměnách.

Deník Aktuálně.cz na Telegramu také ve skupinách násilníků dohledal automatické programy nazývané ručitelský servis. Zákazník sem napíše své podmínky a "práci", kterou poptává. Následně pošle peníze prostředníkům do úschovy. Násilník pak nahraje video vykonané zakázky. "Pokud je dílo splněno podle všech podmínek a zákazník to potvrdil, převedeme peníze vykonavateli," píše se zde. Neutrální označení "dílo" ale mnohdy skrývá velmi brutální násilí od lámání končetin, znásilnění až po řezání prstů.

Z někdejších ruských psanců jsou dnes dealeři

"Ve středověku se v Rusku obyčejní lidé, kteří propadali zoufalství, vydávali do lesů a stávali se psanci. Nyní se skrývají na dark webu a stávají se z nich drogoví dealeři," řekl investigativcům jeden z posledních článků řetězce, majitel celého "byznysu". Vytváří celý obchod na Telegramu či na darknetu. Zajišťuje také přísun drog od producentů. Není prý ani neobvyklé, aby se kurýr postupně vypracoval na vedoucího a založil si svůj vlastní "podnik".

Samotné obchody mají PR podobné běžným firmám. Na Telegramu mají své vlastní kanály, případně přidávají příspěvky do skupin, kde drogy nabízí více prodejců. I na českém Telegramu lze nalézt směsku těchto skupin. Objevují se kanály, které očividně vede jedna skupina, ale také větší kanály. Lákají nejen na barevné vizuály, ale i na množstevní slevy. Kromě toho se v inzerátech objevuje také výběr jazyků, kterými může probíhat komunikace. Dominuje čeština, ruština a angličtina.

Jak ale vypozorovalo Aktuálně.cz, které tyto skupiny sleduje dlouhodobě, velké skupiny s více prodejci jsou spíše na ústupu. Stále se ovšem objevují skupiny, na které lze nalézt odkazy na běžném internetu. Kanál je sám o sobě bez příspěvků, ale to neznamená, že není aktivní. "Zdravím, jak vám mohu v Praze pomoci?" napsal reportérovi Aktuálně.cz dealer jen pár minut poté, co se do skupiny připojil.

Část prodejců - hlavně po zatčení zakladatele Telegramu Pavla Durova ve Francii -, přešla na bezpečnější platformy. "Telegram proti nám začal aktivně bojovat a potlačovat naše aktivity. Nepřestáváme pracovat, ale přecházíme na jinou aplikaci," napsal jeden z prodejců. A poslal reportérovi Aktuálně.cz kontakt na jinou šifrovanou platformu.

