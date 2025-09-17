"Nejextrémnější justiční omyl" žádá odškodné 90 milionů. Stát mu částečně vyhověl

Odvolací soud se ve středu zabýval sporem Roberta Tempela s ministerstvem spravedlnosti o odškodnění kvůli nezákonnému odsouzení k doživotnímu vězení za dvojnásobnou vraždu. Prvoinstanční soud muži přiznal k již vyplaceným 3,6 milionu korun další náhradu škody ve výši 8,892 milionu korun. Proti verdiktu se však obě strany odvolaly.
Odvolací soud nyní snížil Robertu Tempelovi odškodnění za nezákonné odsouzení k doživotnímu trestu za dvojnásobnou vraždu o 2,66 milionu korun. Muž tak podle čerstvého verdiktu dostane od státu dalších 6,23 milionu korun Téměř desetimilionová částka, kterou muž dohromady dostane, patří k nejvyšším odškodněním, které české soudy za stíhání přiznaly. Rozhodnutí je pravomocné.
"Stát samozřejmě rozhodnutí soudu respektuje. Rozsudek nabude po vydání právní moci a stát to samozřejmě zaplatí," řekl po jednání jeho právní zástupce Miloš Borovička. Další postup zváží až po přečtení písemného odůvodnění. S navyšováním částky nad původních 3,6 milionu korun stát nesouhlasil. "Stát provedl předběžné posouzení a měl za to, že ho provedl komplexně a poskytl adekvátní odškodnění," uvedl Borovička.
Prvoinstanční soud přiznal muži náhradu škody ve výši téměř 8,9 milionu korun. Nejvyšší částku stanovil za nezákonný pobyt ve výkonu trestu. Vycházel přitom z dřívějšího odškodnění pro Lukáše Nečesaného, který strávil dva roky za mřížemi za pokus o vraždu. Částku za den vězení ale Tempelovi ještě navýšil. Podle odvolacího senátu jsou oba případy srovnatelné, muž by ale neměl dostat tolik, kolik určil prvoinstanční soud. Snížil také odškodnění za újmu na zdraví. Tempelův advokát Jakub Kříž se nechtěl k verdiktu ve středu vyjadřovat.
Tempel byl ve vězení téměř 20 let, propuštěn byl v říjnu 2021. Do srpna 2016 byl ale za mřížemi oprávněně kvůli loupeži.
Zproštěn obžaloby z vraždy byl Tempel pro nedostatek důkazů, a to po zásazích českého Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.
Za stíhání a čas strávený ve věznici požaduje po státu skoro 90 milionů korun.
Dvojnásobná vražda, za kterou byl muž potrestán, se stala v roce 2001 na lesním parkovišti u Hruškové na Sokolovsku. Tempel tam podle zrušeného rozsudku předal své dvaadvacetileté oběti 400 tisíc korun za auto značky Audi, které si údajně chtěl koupit.
Následně údajně muže zastřelil a zasáhl podle obžaloby i druhého pětadvacetiletého muže. Poté ho měl ubít ranami do hlavy železnou tyčí s kusem betonu a montážním klíčem. Obě těla podle názoru obžaloby následující den zakopal na Chebsku.
Jsem nevinný, tvrdí od začátku
Tempel od počátku tvrdil, že je nevinný a že vraždy spáchal Lubomír Václav zvaný "Biftek", jenž u soudu vystupoval jako klíčový svědek obžaloby a v roce 2014 zemřel. Tempel nicméně přiznal, že zavražděné znal a vídal se s nimi. Údajně byli propojení skrz obchod s drogami.
Kromě toho se však Tempel přezdívaný Psychi prokazatelně podílel na loupežném přepadení banky, za které v devadesátých letech vyfasoval 5,5 roku vězení, součástí byl i trest za nedovolené ozbrojování.
Ke své minulosti se vyjádřil například pro server Novinky. "Měl jsem za sebou nějakou krádež a loupež. Týkalo se to mého podnikání na Karlovarsku, což byl nejtvrdší kraj. Potýkali jsme se tam s cizinci, s Romy a dělali tehdy v devadesátých letech víceméně práci za policii a pro občany byli za hrdiny, " uvedl.
V roce 1999 byl pak předčasně propuštěn. Spáchal ale další loupež, za kterou pak byl ve vězení až do roku 2016. Kvůli obvinění z vraždy, kterého byl později zproštěn, ale seděl až do roku 2021, kdy byl po několika soudech a rozsudcích viny za vraždu zproštěn.
Tempel, který se proti prvoinstančnímu verdiktu odvolal, argumentoval při svých požadavcích kauzami ze zahraničí. V Česku podle mužova advokáta Jakuba Kříže nemá obdoby. "Případ žalobce je nejextrémnějším případem justičního omylu v novodobé historii České republiky," prohlásil. Odvolací senát však jeho odůvodnění neuznal. "Je třeba vycházet z judikatury českých soudů. Je potřeba stanovit takové zadostiučinění, které bude odpovídat ekonomické realitě České republiky," uvedla soudkyně Patricie Adamičková.
Štrasburský soud Českou republiku zkritizoval za "významné selhání justice" při projednávání Tempelova případu. Pochybení spočívalo v délce řízení, ale také v přesunu věci z Plzně do Prahy a v tlaku odvolacího soudu na prvostupňový senát.