Nečesaný má dostat odškodné 1,7 milionu za stíhání kvůli útoku na kadeřnici

Soud přiznal Lukáši Nečesanému odškodné od státu ve výši 1,7 milionu korun. Pondělní verdikt není pravomocný, muž se domáhal 18,8 milionu korun, může podat odvolání. Nečesaný čelil stíhání za pokus o vraždu kadeřnice v Hořicích na Jičínsku, strávil dva roky za mřížemi. Justice ho ale nakonec po zásahu Nejvyššího soudu osvobodila pro nedostatek důkazů a případ zůstal neobjasněný.

"Trestní stíhání zasáhlo do osobního, rodinného i pracovního života žalobce (Nečesaného)," konstatovala soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 2 Lucie Kuchaříková. Upozornila mimo jiné na to, že v době zahájení stíhání byl Nečesaný velmi mladým a netrestaným studentem, kterému vzetí do vazby zabránilo maturovat v řádném termínu.

Odškodné převyšuje běžně přiznávané částky. "Vykročení z rámců nastavených judikaturou Nejvyššího soudu" ocenil Nečesaného advokát Michal Pokorný. Také řekl, že případné odvolání zváží až po prostudování písemného odůvodnění rozsudku.

Nečesaný, který nyní vystupuje pod jiným jménem, žádal po ministerstvu spravedlnosti 20 milionů korun. Úřad mu už dříve dobrovolně vyplatil přes 1,2 milionu. Takové zadostiučinění pokládalo ministerstvo za dostačující a usilovalo o zamítnutí Nečesaného žaloby ohledně zbývající požadované sumy. Soudkyně ale dospěla k závěru, že Nečesanému náleží vyšší částky za každý den vazby i výkonu trestu, než jaké vypočítalo ministerstvo.

Útok na kadeřnici se stal v únoru roku 2013. Pachatel udeřil ženu do hlavy polenem a vzal jí přes 10 tisíc korun. Obžaloba z činu vinila tehdejšího středoškolského studenta Nečesaného, který žil v Hořicích u prarodičů. Napadená žena Nečesaného nejprve jako agresora nepoznala, později jej označila za útočníka. Podle soudních znalců trpěla po útoku výpadky paměti.

V poslední době dosáhla výrazného odškodnění zdravotní sestra Věra Marešová - od státu dostala 2,27 milionu korun plus úroky za trestní stíhání, v němž čelila obvinění z vražd šesti pacientů v rumburské nemocnic a hrozbě doživotního vězení. Ministerstvo jí z této částky dobrovolně vyplatilo milion, zbytek žena vysoudila. Šanci na rekordní odškodné má aktuálně Robert Tempel, který byl loni po zásahu štrasburského soudu a zrušení doživotního trestu za dvojnásobnou vraždu propuštěn po 20 letech z vězení. Po státu chce 97 milionů korun, o peníze se bude rovněž soudit.