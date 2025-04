Je to dost na to, abych z toho žil, říká šéf Stačilo! "Vidlák" k penězům, jež dostává

Během pouhých několika týdnů se z Daniela Sterzika, blogera s přezdívkou Vidlák, stal předseda hnutí Stačilo!, které má dle některých průzkumů šanci dostat se do sněmovny. Pro Aktuálně.cz odpovídal na otázky, z čeho žije on a toto hnutí či jak si představuje mír na Ukrajině, který chce za každou cenu. "Aspoň nebudou umírat lidé," říká Sterzik, jenž je lídrem volební kandidátky na jihu Moravy.

Aktuálně.cz se zeptalo Daniela Sterzika alias Vidláka na to, z jakých peněz žije on a jeho Stačilo! a také zda nešíří některými příspěvky nenávist. | Video: Radek Bartoníček

Přestože značka Stačilo! byla dlouho spojována hlavně s Kateřinou Konečnou, jež v jejím "dresu" získala i post v Evropského parlamentu, hlavní postavou v hnutí Stačilo! je Daniel Sterzik - muž známý pod přezdívkou Vidlák. Bylo to patrné i v zákulisí haly Gong v Ostravě-Vítkovicích, kde hnutí představilo v tomto týdnu své krajské lídry pro sněmovní volby.

Zatímco v rozhovorech před televizními kamerami měla hlavní slovo šéfka KSČM a celostátní lídryně hnutí Konečná, mimo jejich objektivy komunikovali příznivci Stačilo! ponejvíce právě se Sterzikem. Ostatně Konečná nebyla ani na nedávném sjezdu, který do čela Stačilo! vynesl právě Sterzika.

"Nebyla tam kvůli tomu, že šlo o sjezd členů našeho hnutí. A ona není členkou hnutí," vysvětluje muž, který až do nedávna politiku komentoval jako bloger Vidlák. Podle něj ale mezi ním a Konečnou nejsou žádné rozepře. "Postupujeme ve vzájemné a velmi dobré shodě všech subjektů, které jsou v našem hnutí přítomny," tvrdí.

Aktuálně.cz se v Ostravě Daniela Sterzika zeptalo nejdříve na to, jak si představuje mír na Ukrajině, protože volání po rychlé dohodě o míru je něco, co on i další kandidáti jím vedeného hnutí opakují nejdříve a nejhojněji ze všeho.

"My stojíme na straně míru proti válce," odpověděl Sterzik, jehož hnutí před několika dny publikovalo fotomontáž, na níž je prezident Petr Pavel ztvárněn s upířími zuby a ústy od krve. "Jestli pan prezident vyzývá spíše k válce, vyzývá k pokračování konfliktu a chce ho ještě dál prodlužovat, tak si myslím, že takové upíří zuby jsou namístě," odvětil Sterzik na dotaz, zda se neobává, že podobné kroky vyvolají ve společnosti nenávist.

Zároveň odmítl námitku, že ve skutečnosti plédují za mír všichni lidé, včetně prezidenta Pavla, přičemž ale zdůrazňují, že trvalý mír bude možné uzavřít jen za takových okolností, aby Rusko už nikdy v budoucnosti nemohlo ohrožovat Ukrajinu a další evropské země.

“Nebudu vás přesvědčovat, že nejsem proruská, říká v tomto video rozhovoru Jana Bobošíková, které jsem se mino jiné zeptal, proč tak málo kritizuje Rusko a Putina.



Nebo, zda by neumíralo ještě více ukrajinských civilistů, kdyby se Ukrajina nemohla bránit ruským útokům. To v… pic.twitter.com/MT9TiULxFX — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) April 1, 2025

"Tito lidé říkají, že to přece nemůže být mír, který se líbí Rusku. Ale tím pádem není mír, ale je válka. My chceme mír za každou cenu. Protože když bude mír, přestanou umírat lidé. Pak ať se tam lidé klidně deset let hádají o výsledek a o to, jak má válka skončit," namítá Sterzik.

Na otázku, zda zkušenosti z historie dostatečně nedokazují, že mír za každou cenu nemusí přinést dlouhodobý mír, a zda spatřuje v Rusku hrozbu, odpověděl, že vlastně neví, nakolik silné anebo slabé vlastně je. "Je tak silné, že za chvíli zabere celou Evropu, či je Rusko tak slabé, že není schopné zabrat ani Ukrajinu? Dokud na toto nedostaneme jednoznačnou odpověď, je všechna diskuse zbytečná a nepovedená. Pokud sem Rusko nedojde, protože je slabé, proč zbrojíme?" ptá se mimo jiné.

Předseda Stačilo! přitom dává jasně najevo, že odmítá, aby pokračovaly dodávky zbraní Kyjevu, v čemž se shoduje například s Kateřinou Konečnou a Janou Bobošíkovou, což je další lídryně kandidátky hnutí v podzimních sněmovních volbách.

"Vzhledem k faktu, že Spojené státy podporovaly Ukrajinu tři roky zbraněmi a penězi a nevedlo to k dobrému výsledku, myslíte si, že teď bez USA to bude lepší? Myslím, že Ukrajině zvoní hrany a tikají jí poslední chvíle, kdy ještě může zachovat ze své státnosti co nejvíc. Podle mě by toho měla využít," soudí Sterzik. Na otázku, zda by už ruský prezident Vladimir Putin se svou armádou už nebyl dávno v Kyjevě, pokud by USA a další země nedodávaly Ukrajině zbraně pro její obranu, neodpověděl.

"Peníze z institutu na účet Stačilo! posílat nebudu"

Aktuálně.cz se dotazovalo také na to, jak vypadá financování hnutí Stačilo! a z čeho Daniel Sterzik žije. Jak letos v únoru upozornil například web Novinky.cz, Sterzik už dva roky vede neziskovku s názvem Institut českého venkova, na kterou vybírá peníze. Serveru tehdy nechtěl sdělit žádné bližší informace.

"Když jsem se stal blogerem a začal být známější a známější, tak jsem se v jednu chvíli rozhodl, že se tím zkusím živit. A založil jsem Institut českého venkova jako spolek, přes který toto všechno zařizuji. Je to legální a v pořádku," sdělil Aktuálně.cz. Redakci zajímalo i to, kolik peněz mu chodí. "Institut funguje, lidé posílají v drobných částkách příspěvky, ale protože jsem skutečně velký bloger, je těch příspěvků poměrně hodně," uvedl a dodal, že mu to bez problémů stačí na obživu.

Upřesnit, kolik peněz mu na účet spolku chodí, odmítl. Jen sdělil, že nic z toho neputuje k samotnému hnutí Stačilo!. "Nebudu říkat ani přibližnou částku. Je to dost peněz na to, aby člověk mohl normálně, bez problémů žít, vytvořit i nějakou rezervu a fungovat v tomto dnešním světě. A je to dost peněz, aby člověk mohl mít odvahu jít do politiky," odpověděl.

Aktuálně.cz se ho dotazovalo i na podrobnosti financování hnutí - tedy kdo mu posílá peníze, o jak vysoké částky jde a zda mu něco nepřichází například z Ruska. "Hnutí má transparentní účet, řádně vedené účetnictví, a než se odevzdá výroční zpráva, musí být zkontrolováno nezávislým auditorem. Teď se blížíme k sumě 200 tisíc korun," odpověděl Daniel Sterzik.

Jak hodlá vést předvolební kampaň s ohledem na to, že si hnutí dělá zálusk na sněmovní křesla a možná i na vládnutí po boku lídra hnutí ANO Andreje Babiše, jehož uskupení s náskokem vévodí průzkumům veřejného mínění? "Budeme získávat příspěvky od našich podporovatelů, a hlavně se spoléháme na dobrovolnickou práci. Spoléháme na naše příznivce. Pyšníme se tím, že nejsme placeni žádnou skupinou, žádným velkým miliardářem ani žádným velkým hráčem," tvrdí.

Zároveň však říká, že veřejnost nemá a nebude mít přehled o penězích na účtu jeho Institutu českého venkova, protože ty prý na kampaň nepoužije. "Kdyby měl spolek pomáhat platit hnutí Stačilo!, tak by musel peníze poslat na transparentní účet. Ale institut nebude hnutí nijak platit," prohlásil Sterzik.

Částí médií i některými politiky bývá označován za dezinformátora a muže, který svými názory nahrává Rusku. On sám něco takového popírá a hájí se tím, že prý se jen zastává těch lidí, kteří si nepřejí válku. Společně s Konečnou tvrdí, že jsou jedinou levicovou silou, která má šanci dostat se do Poslanecké sněmovny. Někteří levicoví novináři a politici ale namítají, že politika Stačilo! nemá s levicovou politikou nic společného.