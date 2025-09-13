"Stěhují se, nebo umírají." Jak budou volit v bývalé baště komunistů a StB?

Břevnovský klášter v Praze na svém místě stojí více než tisíc let. Počátkem zářijového odpoledne jsou v jeho zahradách hlavně rodiny s dětmi. Další lidé zde posedávají a čtou si třeba knihu, jiní před klášterním pivovarem a upíjejí z půllitrů.
V břevnovském parku se nacházejí hned dva rybníky, které zde vznikly pravděpodobně už v druhé polovině 18. století. I zástavba, která k parku přiléhá, má vesnický ráz. Člověk zde téměř zapomene, že se nachází v rušné Praze. Jen o několik desítek metrů dál ale leží sídliště neoficiálně přezdívané Na Pendreku - donedávna bašta pražských komunistů.
"To jdete objevovat Ameriku. Tam je volili vždycky," říká reportérovi Aktuálně.cz muž, který se představuje jako Jaroslav. Sedí na lavičce v klášterní zahradě u rybníka zvaného Velká Markéta a pozoruje kachny. Je v důchodu. Na Břevnov prý chodí občas navštěvovat manželku, ale sám bydlí jinde. A i přes zjevnou nechuť ke komunistům prý k volbám už nechodí.
Byty pro prominentní esenbáky
Přízvisko Na Obušku si ale místo nevysloužilo nadarmo. Na místě sídliště v ulicích Satoriova a a Anastázova až do počátku dvacátého století stávala vesnická zástavba starého Břevnova. Už tehdy ale poblíž začaly vyrůstat první činžáky. Na začátku sedmdesátých let pak na místě původní "vesnice" začaly růst první paneláky sídliště Na Obušku, které pomáhali stavět i političtí vězni.
Sídliště vzniklo na dohled od břevnovského kláštera, kde tehdy pod hlavičkou Montážního ústavu působil odbor StB na sledování cizinců. Byty na sídliště pak mimo jinými obydleli z velké části zaměstnanci StB, SNB či pracovníci ministerstva vnitra. A sídliště tak získalo své neoficiální jméno.
Ve zdejším volebním obvodu při volbách v roce 2021 KSČM, která letos kandiduje pod hlavičkou hnutí Stačilo!, získala lehce nad deset procent hlasů. Celopražský průměr byl přitom okolo dvou procent voličů. Během parlamentních voleb v roce 2017 zde komunisty volilo dvakrát tolik lidí, necelých dvacet procent. O čtyři roky dříve pak KSČM dosáhla dokonce třiceti procent.
Nezdá se přitom, že by hlasy voličů "vysávala" jiná strana. Například hnutí ANO se při posledních volbách umístilo podobně jako v celopražském průměru. Přesto zde ale podpora komunistů s přibývajícími roky klesá.
Samotné nevelké sídliště, či spíše soustava několika paneláků, je klidné a tiché. Jen zdálky sem od nedaleké Patočkovy ulice doléhá zvuk rychle projíždějících aut a tramvají. Odpoledne zde prochází jen několik málo lidí. Většinou rodiny s dětmi.
Středobodem sídliště je ulice Anastázova, která nabízí příjemné zákoutí k posezení na lavičce u keřů rakytníku. Od poloviny osmdesátých let zde také stojí bílá socha schoulené ženy. Jmenuje se Žena na slunci. A právě kolem ní ve slunečném odpoledni prochází rodiny s dětmi.
S rodinou zde bydlí i žena ve středním věku, kterou poblíž sochy oslovuje reportér Aktuálně.cz. "Jestli říkáte, že to minule bylo okolo deseti, tak letos to bude tak pět," říká k místním volebním trendům ohledně KSČM. Pak ale připouští, že jelikož komunisté letos nekandidují sami, může se plést. Ona sama jejich voličkou prý není, koho ale letos bude volit, říct nechce.
"Komunisty volí hlavně starší lidé, ne? Někteří se odstěhují nebo zemřou," odhaduje, proč podpora komunistů rok od roku slábne. Do místních bytů se podle ní pak stěhují lidé, kteří mají volební preference jiné. Pojmenování Na Obušku se jí osobně nelíbí.
"Stačilo!?, to ne," říká mladý muž procházející nedalekou Radimovou ulicí. I zde stojí terasovité paneláky. Bude prý letos volit Piráty, jak ale dodává, přímo "Na Obušku" nebydlí, žije s rodiči o pár ulic dál.
Nevisí zde ani žádné politické plakáty, pouze pozvánka na sousedské slavnosti a leták se ztracenou kočkou. I z odpovědí místních se tak zdá, že se na sídlišti politický vítr pomalu otáčí.