Domácí

"Stěhují se, nebo umírají." Jak budou volit v bývalé baště komunistů a StB?

Vojtěch Štěpán Vojtěch Štěpán
před 1 hodinou
Pražské sídliště přezdívané za minulého režimu "Na Pendreku" bylo dlouhá léta baštou komunistů. Volilo je zde mnohonásobně více procent lidí, než bývá v metropoli zvykem. Voličů komunistů na sídlišti sice postupně ubývá, i tak si ale před celou Prahou drží "náskok". Deník Aktuálně.cz přináší předvolební reportáž z blízkosti nejstaršího kláštera v Česku, kde sídlila StB.
Foto: Vojtěch Štěpán

Břevnovský klášter v Praze na svém místě stojí více než tisíc let. Počátkem zářijového odpoledne jsou v jeho zahradách hlavně rodiny s dětmi. Další lidé zde posedávají a čtou si třeba knihu, jiní před klášterním pivovarem a upíjejí z půllitrů.

Související

Agenti StB mezi českými veterány. Jsou ve vedení svazu, který řídil obviněný Budinský

Czech war veretan association - Ikona, poutak

V břevnovském parku se nacházejí hned dva rybníky, které zde vznikly pravděpodobně už v druhé polovině 18. století. I zástavba, která k parku přiléhá, má vesnický ráz. Člověk zde téměř zapomene, že se nachází v rušné Praze. Jen o několik desítek metrů dál ale leží sídliště neoficiálně přezdívané Na Pendreku - donedávna bašta pražských komunistů.

"To jdete objevovat Ameriku. Tam je volili vždycky," říká reportérovi Aktuálně.cz muž, který se představuje jako Jaroslav. Sedí na lavičce v klášterní zahradě u rybníka zvaného Velká Markéta a pozoruje kachny. Je v důchodu. Na Břevnov prý chodí občas navštěvovat manželku, ale sám bydlí jinde. A i přes zjevnou nechuť ke komunistům prý k volbám už nechodí.

Byty pro prominentní esenbáky

Přízvisko Na Obušku si ale místo nevysloužilo nadarmo. Na místě sídliště v ulicích Satoriova a a Anastázova až do počátku dvacátého století stávala vesnická zástavba starého Břevnova. Už tehdy ale poblíž začaly vyrůstat první činžáky. Na začátku sedmdesátých let pak na místě původní "vesnice" začaly růst první paneláky sídliště Na Obušku, které pomáhali stavět i političtí vězni.

Sídliště vzniklo na dohled od břevnovského kláštera, kde tehdy pod hlavičkou Montážního ústavu působil odbor StB na sledování cizinců. Byty na sídliště pak mimo jinými obydleli z velké části zaměstnanci StB, SNB či pracovníci ministerstva vnitra. A sídliště tak získalo své neoficiální jméno.

Ve zdejším volebním obvodu při volbách v roce 2021 KSČM, která letos kandiduje pod hlavičkou hnutí Stačilo!, získala lehce nad deset procent hlasů. Celopražský průměr byl přitom okolo dvou procent voličů. Během parlamentních voleb v roce 2017 zde komunisty volilo dvakrát tolik lidí, necelých dvacet procent. O čtyři roky dříve pak KSČM dosáhla dokonce třiceti procent.

Nezdá se přitom, že by hlasy voličů "vysávala" jiná strana. Například hnutí ANO se při posledních volbách umístilo podobně jako v celopražském průměru. Přesto zde ale podpora komunistů s přibývajícími roky klesá.

Samotné nevelké sídliště, či spíše soustava několika paneláků, je klidné a tiché. Jen zdálky sem od nedaleké Patočkovy ulice doléhá zvuk rychle projíždějících aut a tramvají. Odpoledne zde prochází jen několik málo lidí. Většinou rodiny s dětmi.

Středobodem sídliště je ulice Anastázova, která nabízí příjemné zákoutí k posezení na lavičce u keřů rakytníku. Od poloviny osmdesátých let zde také stojí bílá socha schoulené ženy. Jmenuje se Žena na slunci. A právě kolem ní ve slunečném odpoledni prochází rodiny s dětmi.

Související

Ulička hrůzy, krysy a feťáci. Kdo v Běchovicích na místní tlačí za pomoci bezdomovců?

Běchovice, bezdomovci

S rodinou zde bydlí i žena ve středním věku, kterou poblíž sochy oslovuje reportér Aktuálně.cz. "Jestli říkáte, že to minule bylo okolo deseti, tak letos to bude tak pět," říká k místním volebním trendům ohledně KSČM. Pak ale připouští, že jelikož komunisté letos nekandidují sami, může se plést. Ona sama jejich voličkou prý není, koho ale letos bude volit, říct nechce.

"Komunisty volí hlavně starší lidé, ne? Někteří se odstěhují nebo zemřou," odhaduje, proč podpora komunistů rok od roku slábne. Do místních bytů se podle ní pak stěhují lidé, kteří mají volební preference jiné. Pojmenování Na Obušku se jí osobně nelíbí.

Související

"Zneužívají zákon." Mladého studenta z "Karlovky" odsoudili za špionáž na 15 let

Bahruz Samadov

"Stačilo!?, to ne," říká mladý muž procházející nedalekou Radimovou ulicí. I zde stojí terasovité paneláky. Bude prý letos volit Piráty, jak ale dodává, přímo "Na Obušku" nebydlí, žije s rodiči o pár ulic dál.

Nevisí zde ani žádné politické plakáty, pouze pozvánka na sousedské slavnosti a leták se ztracenou kočkou. I z odpovědí místních se tak zdá, že se na sídlišti politický vítr pomalu otáčí.

Video: Maturita na počkání za 30 tisíc. Natočili jsme ženu, která prodává falešná vysvědčení. (22. dubna 2024) Článek s videem zde.

Video: Michaela Prešinská
 
Mohlo by vás zajímat

Vize Česka: Dobře, že přibylo "premiérů". Je třeba mít větší ambice, říká Singer

Vize Česka: Dobře, že přibylo "premiérů". Je třeba mít větší ambice, říká Singer

Požadavky ohrožující pozici v NATO i EU by případná vláda ANO odmítla, tvrdí Havlíček

Požadavky ohrožující pozici v NATO i EU by případná vláda ANO odmítla, tvrdí Havlíček

Babišovi vychází další sázka na známou tvář. Kupka s ní zatím bojuje marně

Babišovi vychází další sázka na známou tvář. Kupka s ní zatím bojuje marně

Byl Metternich skutečným otcem Boženy Němcové? Historik odhaluje překvapivá tajemství

Byl Metternich skutečným otcem Boženy Němcové? Historik odhaluje překvapivá tajemství
domácí Aktuálně.cz Obsah Volby do sněmovny 2025

Právě se děje

před 58 minutami
Zahraniční ligy: Krejčí začal v Anglii žlutou kartou po sedmi minutách. Vlci prohráli

Zahraniční ligy: Krejčí začal v Anglii žlutou kartou po sedmi minutách. Vlci prohráli

Český fotbalový reprezentant Ladislav Krejčí poprvé nastoupil za Wolverhampton.
před 1 hodinou
Choreo, které obletí fotbalový svět. Fanoušci Slavie předvedli úchvatné představení

Choreo, které obletí fotbalový svět. Fanoušci Slavie předvedli úchvatné představení

Podívejte se na představení, které pochází z dílny proslulé Tribuny sever.
Aktualizováno před 1 hodinou
"Stačí říct kdy." Trump chce tvrdé sankce vůči Rusku, tlačí NATO k zákazu ruské ropy

ŽIVĚ
"Stačí říct kdy." Trump chce tvrdé sankce vůči Rusku, tlačí NATO k zákazu ruské ropy

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Slavia - Karviná 1:1. Domácí vedli, ale těsně před pauzou překvapil Pražany Štorman

ŽIVĚ
Slavia - Karviná 1:1. Domácí vedli, ale těsně před pauzou překvapil Pražany Štorman

Sledujte online přenos z utkání osmého kola fotbalové Chance Ligy mezi Slavií Praha a Karvinou.
před 1 hodinou
"Stěhují se, nebo umírají." Jak budou volit v bývalé baště komunistů a StB?

"Stěhují se, nebo umírají." Jak budou volit v bývalé baště komunistů a StB?

V Česku se blíží parlamentní volby. Deník Aktuálně.cz zjišťoval, jak se chystají volit lidé v dřívější pražské komunistické baště.
před 1 hodinou
Jsem na sebe naštvaný, zuřil Staněk. Český koulař skončil na MS až dvanáctý

Jsem na sebe naštvaný, zuřil Staněk. Český koulař skončil na MS až dvanáctý

Český koulař Tomáš Staněk obsadil na atletickém mistrovství světa 12. místo. Ve finále zapsal výkon 19,91 metru a nikoho neporazil.
před 1 hodinou
Vingegaard vítězstvím v předposlední etapě pečetil celkový triumf na Vueltě

Vingegaard vítězstvím v předposlední etapě pečetil celkový triumf na Vueltě

Dánský cyklista Jonas Vingegaard potvrdil vítězstvím v dnešní předposlední 20. etapě svůj celkový triumf na Vueltě.
Další zprávy